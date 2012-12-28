В Тракторном отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 22 сентября без холодной воды кроме Тракторного также останутся часть МЖК и несколько домов на улице Гагарина, сообщили в «РВК-Липецк». Работы будут проводиться по адресам: улица Стаханова 10-12, улица Целинная, 1, улица Гагарина, 27.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 8, 10, 11, 12, 14, 16 по улице Стаханова, №№ 25, 27 по улице Гагарина, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 11а, 15, 21 по улице Опытной.С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 90/1, 90/2, 94, 95, 96 по улице Ударников.