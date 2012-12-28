Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов
Политика
Труп и автомобиль найдены на дне пруда
Происшествия
ЦИК России обнародовала первые итоги выборов в Липецкой области
Политика
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Общество
Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам
Общество
Погибшему в пруду мужчине было 52 года
Происшествия
Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов
Общество
Областной Совет не будет монопартийным
Политика
50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею
Происшествия
Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября
Общество
Читать все
Липецкая область оказалась на 29 месте по уровню медианной зарплаты
Экономика
50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею
Происшествия
За гибель 15-летней девочки в ДТП ответит отец подростка-водителя
Происшествия
Упавший в Каменный лог мужчина введён в искусственную кому
Происшествия
32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Происшествия
Дело о краже в ПВЗ кошелька с деньгами направлено в суд
Происшествия
В Тракторном отключат холодную воду
Общество
«Все прошло штатно»: наблюдатели подвели итоги голосования
Политика
Липецкому врачу грозит срок за служебный подлог и превышение полномочий
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
Общество
282
сегодня, 17:10
3

В Тракторном отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 22 сентября без холодной воды кроме Тракторного также останутся часть МЖК и несколько домов на улице Гагарина, сообщили в «РВК-Липецк». Работы будут проводиться по адресам: улица Стаханова 10-12, улица Целинная, 1, улица Гагарина, 27. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 8, 10, 11, 12, 14, 16 по улице Стаханова, №№ 25, 27 по улице Гагарина, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

22 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 11а, 15, 21 по улице Опытной.

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 90/1, 90/2, 94, 95, 96 по улице Ударников. 
отключения
0
0
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не хохол
5 минут назад
Не в тракторном,а как раньше до 22го года пишите,на тракторном!
Ответить
vlad
15 минут назад
Мутная компания, как и вода после её ремонта.
Ответить
Магомед
39 минут назад
А как правильно : " в тракторном " или " на тракторном "?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить