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Общество
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сегодня, 17:10
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В Тракторном отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 22 сентября без холодной воды кроме Тракторного также останутся часть МЖК и несколько домов на улице Гагарина, сообщили в «РВК-Липецк». Работы будут проводиться по адресам: улица Стаханова 10-12, улица Целинная, 1, улица Гагарина, 27.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 11а, 15, 21 по улице Опытной.
С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 90/1, 90/2, 94, 95, 96 по улице Ударников.
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