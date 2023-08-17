Работы по строительству подходов по программе «Путь к школе» могут затянуться до морозов

Причиной тому вице-мэр Липецка Николай Дергунов назвал длительную процедуру согласования объектов благоустройства.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о том, как мэрия реализует губернаторскую программу «Путь к школе».Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что бюджет программы этого года — 50 млн рублей. На 31,1 млн рублей у детсадов и школ появятся безопасные пешеходные дорожки и проезды для транспорта, на 18,9 миллиона — уличное освещение.— В программу вошли пожелания депутатов горсовета, заведующих детсадами и директоров школ. Все пожелания систематизированы. Мы выбрали самые приоритетные объекты, — добавил Николай Дергунов.Первый вице-спикер Борис Понаморев похвалил мэрию. Он сказал, что в среднем депутатскому округу перепадет 2-3 млн рублей. Новые подъездные пути и тротуары, а также уличное освещение появятся у 17 детских садов и 27 школ.— Когда подрядчики завершат работы, — спросила у чиновников депутат Екатерина Пинаева.Оказалось, что не скоро. По словам Николая Дергунова, из-за длительных процедур согласования объектов благоустройства асфальт уложат до заморозков, а уличное освещение можно монтировать и зимой. «Объектов много, и они разбросаны по всему городу».Программа «Путь к школе» появилась в прошлом году по инициативе главы региона Игоря Артамонова. Тогда правительство области выделило Липецку также 50 млн рублей, но на торгах победитель муниципального контракта сбросил цену до 43 миллионов. Работы по благоустройству в 2022 году охватили подходы и подъезды к 15 детским садам и 23 школам. Они были закончены в октябре — планы строителей скорректировали сентябрьские ливни.Депутаты предложили чиновникам уже сейчас начать формировать список предложений на участие учреждений городской системы на будущий год. В частности, включив в нее те детсады и школы, которые не попали в приоритеты этого года.— С них и начнем, — сказал Николай Дергунов.