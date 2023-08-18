На следующей неделе в Липецке начнут благоустраивать 35 дворов

Работу начнут сразу шесть подрядчиков. В их числе МУП «Зеленхоз», компания из Тамбова и даже оскандалившаяся с укладкой тротуарной плитки на улице Зегеля «Мастерская Бредихиных».





Но почему работы по программе «Мой двор» начнутся так поздно, если уже в мае МКУ «Центр развития территории», которому поручена реализация программы, выбрало 35 адресов для благоустройства?



Оказывается, все это время мэрия пыталась договориться с жильцами домов о том, какими же станут в итоге их дворы. А пожелания у всех были разными: пожилым не нужны парковки, молодым — лавочки. В некоторых дворах, кстати, перечень работ до сих пор не согласован, а это значит, что у МКУ «Центр развития территории» до сих пор нет всей поадресной проектно-сметной документации. Между тем подрядчики начнут работы уже на следующей неделе.



— Обсуждения были не простыми. Там, где соседи дружные, с желаниями определились сразу. Но где-то спорят до сих пор. Благоустройство таких дворов может перейти на следующий год, чтобы у жильцов было время договориться, а нам — учесть разные мнения в проектных решениях, — сказала GOROD48 начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.



Итак, по нескольким объектам программа «Мой двор» в этом году, как и в прошлом, останется не исполненной, хотя еще в мае заказчик хотел освоить выделенные на нее 180 млн рублей к 1 октября. Но и эту дату тоже переиграли.



— Для каждого вида работ сроки выполнения установлены не до конкретной даты, а в календарных днях с момента выдачи проектно-сметной документации. У каждого объекта — свой график, а отчет времени выполнения начнется после утверждения проекта жильцами дворов, — так объяснила новую вводную Мария Золотарева.



На следующей неделе работы по благоустройству начнутся на улице 15 микрорайон, 22, улице Краснознаменной, 3, улице Российской, 19, улице Баумана, 333/19, улице Московской у домов №№141, 143, 151, 153. В последнюю неделю августа работы начнутся по остальным адресам, где закончился процесс согласования проектных решений с жильцами.



По результатам торгов подряды программы достались компаниям «СУ-1» и «Инфинити Групп», они уложат асфальт и плитку (срок выполнения этих контрактов - 30 календарных дней с момента получения согласованного с жителями проекта), МУП «Зеленхоз», липецкие ООО «ТриЛ» и ООО «Мастерская Бредихиных», а также тамбовская компания «Импульс».



Стоп! А как в число подрядчиков попала «Мастерская Бредихиных»,



— В реестр недобросовестных поставщиков эта организация попала уже после того, как мы заключили с ней контракт. Поэтому контракт с «Мастерской Бредихиных» остался действующим, — объяснила коллизию начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории».



— Мы считаем себя жертвой обстоятельств по контракту с плиткой на улице Зегеля и находимся в процессе оспаривания решения УФАС. Дело в том, что мы начали работу на улице раньше полученного от заказчика, УГС Липецка проекта. Но потом сменился наш куратор от этого ведомства, который сказал переделывать работу! — так объяснила историю с улице Зегеля Елена Бредихина, учредитель и директор компании.



Но в этот раз все должно быть хорошо — «Мастерская Бредихиных» выиграла торги всего лишь на установку мусорных урн. Как уже писал GOROD48, в этом году, памятуя отрицательный опыт прошлого года, когда по программе «Мой двор» лишь 25% работ были выполнены в срок и в полном объеме, департамент развития территорий мэрии решил организовать работу по-иному: провести конкурсы на отдельные виды работ, а не по каждому из дворов . Департамент выставил на торги три лота на общестроительные работы (асфальт, плитка) на 12, 35 и 50 млн рублей соответственно, 10 млн рублей выделил на резиновое покрытие детских площадок, 10 миллионов — на озеленение, 7 миллионов — на урны, 8 миллионов — на скамейки. Итого — 132 миллиона. Оставшиеся 43 миллиона рублей решено потратить на освещение, ограждение, детское игровое и спортивное оборудование.Но почему работы по программе «Мой двор» начнутся так поздно, если уже в мае МКУ «Центр развития территории», которому поручена реализация программы, выбрало 35 адресов для благоустройства?Оказывается, все это время мэрия пыталась договориться с жильцами домов о том, какими же станут в итоге их дворы. А пожелания у всех были разными: пожилым не нужны парковки, молодым — лавочки. В некоторых дворах, кстати, перечень работ до сих пор не согласован, а это значит, что у МКУ «Центр развития территории» до сих пор нет всей поадресной проектно-сметной документации. Между тем подрядчики начнут работы уже на следующей неделе.— Обсуждения были не простыми. Там, где соседи дружные, с желаниями определились сразу. Но где-то спорят до сих пор. Благоустройство таких дворов может перейти на следующий год, чтобы у жильцов было время договориться, а нам — учесть разные мнения в проектных решениях, — сказала GOROD48 начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.Итак, по нескольким объектам программа «Мой двор» в этом году, как и в прошлом, останется не исполненной, хотя еще в мае заказчик хотел освоить выделенные на нее 180 млн рублей к 1 октября. Но и эту дату тоже переиграли.— Для каждого вида работ сроки выполнения установлены не до конкретной даты, а в календарных днях с момента выдачи проектно-сметной документации. У каждого объекта — свой график, а отчет времени выполнения начнется после утверждения проекта жильцами дворов, — так объяснила новую вводную Мария Золотарева.На следующей неделе работы по благоустройству начнутся на улице 15 микрорайон, 22, улице Краснознаменной, 3, улице Российской, 19, улице Баумана, 333/19, улице Московской у домов №№141, 143, 151, 153. В последнюю неделю августа работы начнутся по остальным адресам, где закончился процесс согласования проектных решений с жильцами.По результатам торгов подряды программы достались компаниям «СУ-1» и «Инфинити Групп», они уложат асфальт и плитку (срок выполнения этих контрактов - 30 календарных дней с момента получения согласованного с жителями проекта), МУП «Зеленхоз», липецкие ООО «ТриЛ» и ООО «Мастерская Бредихиных», а также тамбовская компания «Импульс».Стоп! А как в число подрядчиков попала «Мастерская Бредихиных», внесенная УФАС в реестр недобросовестных поставщиков за срыв муниципального контракта на мощение плиткой улицы Зегеля?— В реестр недобросовестных поставщиков эта организация попала уже после того, как мы заключили с ней контракт. Поэтому контракт с «Мастерской Бредихиных» остался действующим, — объяснила коллизию начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории».— Мы считаем себя жертвой обстоятельств по контракту с плиткой на улице Зегеля и находимся в процессе оспаривания решения УФАС. Дело в том, что мы начали работу на улице раньше полученного от заказчика, УГС Липецка проекта. Но потом сменился наш куратор от этого ведомства, который сказал переделывать работу! — так объяснила историю с улице Зегеля Елена Бредихина, учредитель и директор компании.Но в этот раз все должно быть хорошо — «Мастерская Бредихиных» выиграла торги всего лишь на установку мусорных урн.