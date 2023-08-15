Общество

54 минуты назад

Коммунальная западня возникла в центре Липецка

3 721
#коммунальная авария
Коммунальная западня возникла в центре Липецка

В центральной части Липецка произошла какая-то аномалия — из-за коммунальных аварий и ремонтных работ целый квартал оказался без дорог.

Речь идет о квартале в границах улиц Вавилова, Урицкого, Новокарьерной и Шишкина. В нем около десятка многоэтажек, и множество частных  домов. 

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Этим летом начался ремонт улицы Урицкого, в конце прошлой недели квартал, из-за провала асфальта на улице 30 лет Октября, потерял еще одну дорогу.

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А в начале этой недели бетонные преграды появились на въезде во дворы между домами №№28 и 30 по улице Гагарина.

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А еще на перекрестке улиц Урицкого и Вавилова. Еще одна преграда возникла в конце улицы Шевченко. И для въезда и выезда из густонаселённого жилого массива остался только запутанный путь по дворам и проезд по улице Шевченко на улицу Шишкина.

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Мы побывали в заколдованной зоне. На улице Урицкого активно суетись рабочие. Они рассказали, что жители квартала действительно вскипели из-за неудобств. 

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— Один сегодня отодвинул заграждение и поехал по тротуару. Мы ему кричали, что машина могла сползти в раскоп. И, действительно, как только он проехал, обвалился грунт, — рассказал один из рабочих.

Рабочие тоже понимают всю сложность ситуации. Поэтому обеспечили пожарный проезд к детскому саду №62.

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Некоторые блоки перенесут ближе к стройплощадке на улице Урицкого, чтобы остался проезд с улицы Вавилова во двор домов, стоящих вдоль улицы Гагарина.

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Кстати, еще одна коммунальная раскопка парит рядом с домом № 30 на улице Гагарина. Понятно, что виной всему гнилые трубы, которые уже не выдерживают эксплуатации. Но как так произошло, что все они начали рваться в одном районе, остается загадкой.
3 721
#коммунальная авария

Комментарии (3)

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гость

11 минут назад
ощущение, что у нас весь город в раскопках
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Попсикакий

25 минут назад
Дело не в гнилых трубах, а в руководстве города которому кроме забегов и запрыгов глубоко фиолетово что твориться с инфраструктурой города
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Землянин

32 минуты назад
Подрядчик зашел на весь район, чтобы поменять всё разом, зачем делать работу полумерами?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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