Коммунальная западня возникла в центре Липецка

В центральной части Липецка произошла какая-то аномалия — из-за коммунальных аварий и ремонтных работ целый квартал оказался без дорог.

Речь идет о квартале в границах улиц Вавилова, Урицкого, Новокарьерной и Шишкина. В нем около десятка многоэтажек, и множество частных домов.Этим летом начался ремонт улицы Урицкого, в конце прошлой недели квартал, из-за провала асфальта на улице 30 лет Октября, потерял еще одну дорогу.А в начале этой недели бетонные преграды появились на въезде во дворы между домами №№28 и 30 по улице Гагарина.А еще на перекрестке улиц Урицкого и Вавилова. Еще одна преграда возникла в конце улицы Шевченко. И для въезда и выезда из густонаселённого жилого массива остался только запутанный путь по дворам и проезд по улице Шевченко на улицу Шишкина.Мы побывали в заколдованной зоне. На улице Урицкого активно суетись рабочие. Они рассказали, что жители квартала действительно вскипели из-за неудобств.— Один сегодня отодвинул заграждение и поехал по тротуару. Мы ему кричали, что машина могла сползти в раскоп. И, действительно, как только он проехал, обвалился грунт, — рассказал один из рабочих.Рабочие тоже понимают всю сложность ситуации. Поэтому обеспечили пожарный проезд к детскому саду №62.Некоторые блоки перенесут ближе к стройплощадке на улице Урицкого, чтобы остался проезд с улицы Вавилова во двор домов, стоящих вдоль улицы Гагарина.Кстати, еще одна коммунальная раскопка парит рядом с домом № 30 на улице Гагарина. Понятно, что виной всему гнилые трубы, которые уже не выдерживают эксплуатации. Но как так произошло, что все они начали рваться в одном районе, остается загадкой.