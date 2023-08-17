Общество
40 минут назад
За порчу общедомового имущества теперь могут заставить платить нарушителей
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1 октября вступают в силу поправки в Гражданский Кодекс РФ.
Вандалам придется раскошелиться. Поправки в Гражданский Кодекс РФ возлагают дополнительные расходы на содержание общего имущества многоквартирных домов, на тех жильцов, после художеств, которых приходится перекрашивать в подъездах стены, чистить забитые мусоропроводы или канализацию, менять зеркала в лифтах, вставлять в окна новые стекла. Кроме того, с 1 октября собственникам придется возмещать издержки, возникающие из-за аварий, если они не голосовали или голосовали против текущего ремонта. Сейчас все эти расходы несут управляющие компании.
GOROD48 поинтересовался мнением директоров управляющих компаний по поводу нововведений. Коммунальщики засомневались в действенности поправок и сами ждут разъяснений.
Директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников считает, что доказать факт порчи имущества будет очень сложно. Не в каждом подъезде и не каждом этаже есть камеры наблюдения, разве что в элитных домах. Или, к примеру, если засор в канализации произошел на верхнем этаже, вычислить «нарушителя» довольно легко, а на нижнем? Смыть что-то не то в канализацию могли в любой квартире стояка. Никто ведь не признается в содеянном!
— Я посмотрю, как на это будут реагировать суды, какие доказательства принимать, — сказал Дмитрий Синельников.
Хотя механизм возмещения ущерба Дмитрию Синельникову понятен. Написать претензию жильцу о порче общедомового имущества с указанием выявленного факта, предложив в течение 10 дней возместить ущерб, или самому восстановить испорченное. Если не отреагирует, обратиться в суд.
Дмитрий Синельников рассказал, что за двадцатилетнюю работу в управляющей компании он помнит только один случай, когда жильцы восстанавливали испорченное — помогли соседи. На стене только что отремонтированного дома появились надписи. Соседи увидели малолетних «художников», пожаловались и в УК, и их матери — одной из собственниц квартир. Женщине пришлось самой закрашивать стены.
Еще один директор управляющей компании, пожелавший остаться анонимным, считает, что поправки облегчат работу УК в финансировании работ, не входящих в тариф, а собственники не принимают на собраниях решения об увеличении финансирования, попросту предпочитают молчать.
В качестве примера он привел осыпавшийся фасад дома на улице Желябова. После 1 октября затраты на аварийные работы можно будет переложить на собственников. УК сделает экспертизу, обратится с ней к жильцам, чтобы те приняли решение о дополнительном финансировании ремонтных работ. А в случае, если они не ответят, УК заплатит свои деньги, но потом вернет их через коммунальные платежи.
— Это теперь прямая норма действия закона, которая упрощает содержание жилья, — считает коммунальщик.
У первого заместителя генерального директора группы компаний «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс» Сергея Давыдова пока больше вопросов, чем ответов. Кто должен выявлять нарушителя, каким образом? Он ждет разъяснений авторов поправок и внесения изменения в КоАП.
— Поймать нарушителя за руку, что очень сложно, — считает Сергей Давыдов.
Сергей Давыдов вспомнил прошлогоднюю историю, когда в доме на площади Победы, 3, из унитазов забили черные фонтаны. Управляющей компании пришлось устранять огромный засор, хотя в тарифе, такая ситуация не была предусмотрена. Также УК приходится тратиться на восстановление лифтов, которые крушат вандалы. Но найти этих вандалов практически невозможно. Устанавливать видеокамеры дорого, и даже в случае их установки кто и как будет идентифицировать нарушителей, если они не жильцы дома?
— На мой взгляд, эти поправки из ряда уточнения общих норм о причинении ущерба. И раньше можно было доказывать что тот, кто причинил ущерб, тот и возмещает. Новых механизмов не предусмотрено, — считает эксперт НП «ЖКХ-Контроль» в Липецкой области Людмила Яськова, —Весь вопрос в том, кто это будет делать и как. Управляющая компания вряд ли будет оплачивать экспертизу, устанавливать видеокамеры. К тому же очень мало жильцов портят имущество своих домов, чаще это делают посторонние, найти их будет нелегко, придется обращаться в полицию. Будут ли доносить соседи на соседей? Тоже большой вопрос.
— Управляющие компании уже давно ведут борьбу с хулиганами — устанавливают видеокамеры. Это дает определенный результат, вандализм снижается. Посмотрим, как эта норма будет действовать, — высказал свое мнение председатель Общественной палаты Липецка Фёдор Жигаров.
GOROD48 поинтересовался мнением директоров управляющих компаний по поводу нововведений. Коммунальщики засомневались в действенности поправок и сами ждут разъяснений.
Директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников считает, что доказать факт порчи имущества будет очень сложно. Не в каждом подъезде и не каждом этаже есть камеры наблюдения, разве что в элитных домах. Или, к примеру, если засор в канализации произошел на верхнем этаже, вычислить «нарушителя» довольно легко, а на нижнем? Смыть что-то не то в канализацию могли в любой квартире стояка. Никто ведь не признается в содеянном!
— Я посмотрю, как на это будут реагировать суды, какие доказательства принимать, — сказал Дмитрий Синельников.
Хотя механизм возмещения ущерба Дмитрию Синельникову понятен. Написать претензию жильцу о порче общедомового имущества с указанием выявленного факта, предложив в течение 10 дней возместить ущерб, или самому восстановить испорченное. Если не отреагирует, обратиться в суд.
Дмитрий Синельников рассказал, что за двадцатилетнюю работу в управляющей компании он помнит только один случай, когда жильцы восстанавливали испорченное — помогли соседи. На стене только что отремонтированного дома появились надписи. Соседи увидели малолетних «художников», пожаловались и в УК, и их матери — одной из собственниц квартир. Женщине пришлось самой закрашивать стены.
Еще один директор управляющей компании, пожелавший остаться анонимным, считает, что поправки облегчат работу УК в финансировании работ, не входящих в тариф, а собственники не принимают на собраниях решения об увеличении финансирования, попросту предпочитают молчать.
В качестве примера он привел осыпавшийся фасад дома на улице Желябова. После 1 октября затраты на аварийные работы можно будет переложить на собственников. УК сделает экспертизу, обратится с ней к жильцам, чтобы те приняли решение о дополнительном финансировании ремонтных работ. А в случае, если они не ответят, УК заплатит свои деньги, но потом вернет их через коммунальные платежи.
— Это теперь прямая норма действия закона, которая упрощает содержание жилья, — считает коммунальщик.
У первого заместителя генерального директора группы компаний «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс» Сергея Давыдова пока больше вопросов, чем ответов. Кто должен выявлять нарушителя, каким образом? Он ждет разъяснений авторов поправок и внесения изменения в КоАП.
— Поймать нарушителя за руку, что очень сложно, — считает Сергей Давыдов.
Сергей Давыдов вспомнил прошлогоднюю историю, когда в доме на площади Победы, 3, из унитазов забили черные фонтаны. Управляющей компании пришлось устранять огромный засор, хотя в тарифе, такая ситуация не была предусмотрена. Также УК приходится тратиться на восстановление лифтов, которые крушат вандалы. Но найти этих вандалов практически невозможно. Устанавливать видеокамеры дорого, и даже в случае их установки кто и как будет идентифицировать нарушителей, если они не жильцы дома?
— На мой взгляд, эти поправки из ряда уточнения общих норм о причинении ущерба. И раньше можно было доказывать что тот, кто причинил ущерб, тот и возмещает. Новых механизмов не предусмотрено, — считает эксперт НП «ЖКХ-Контроль» в Липецкой области Людмила Яськова, —Весь вопрос в том, кто это будет делать и как. Управляющая компания вряд ли будет оплачивать экспертизу, устанавливать видеокамеры. К тому же очень мало жильцов портят имущество своих домов, чаще это делают посторонние, найти их будет нелегко, придется обращаться в полицию. Будут ли доносить соседи на соседей? Тоже большой вопрос.
— Управляющие компании уже давно ведут борьбу с хулиганами — устанавливают видеокамеры. Это дает определенный результат, вандализм снижается. Посмотрим, как эта норма будет действовать, — высказал свое мнение председатель Общественной палаты Липецка Фёдор Жигаров.
3 388
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Правда