Несколько месяцев назад подрядчик Фонда капитального ремонта начал менять в доме № 19а по проспекту Победы лифты. К середине августа, по словам жильцов, дома конца этой работе не видно.



«Замена 10 лифтов в 10-ти подъездах по договору должна быть закончена к 20-му июня. Однако исполнители договора, получив задаток, работу бросили и на 15 августа более 800 жителей дома продолжают гробить здоровье, добираясь до своих квартир на 9 этаже», — написали липчане GOROD48.



В Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, нам сообщили, что в шести подъездах дома лифты уже запущены, а еще в пяти — должны заработать через две недели.



«Лифты запущены в первом, третьем, четвертом, пятом и шестом подъездах. Лифты в остальных подъездах находятся на стадии приемки, в которой помимо специалистов ФКР принимают участие сотрудники специализированной организации и подрядной организации. По мере приёмки подрядчик устраняет замечания, выявленные обслуживающей лифтовой организацией, в части механической и электрической работы лифтового оборудования. Ориентировочно лифты во втором, седьмом, восьмом, девятом и десятом подъездах будут запущены в течение двух недель», — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.



В пресс-службе добавили, что Фонд контролирует работу подрядчика — фирмы «Трансэнерго». Если условия договора будут нарушены, подрядчику грозят штрафы.