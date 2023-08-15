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сегодня, 11:40

Жильцы девятиэтажки на проспекте Победы устали жить без лифтов. Их скоро запустят — пообещали в ФКР

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#лифт
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Жильцы девятиэтажки на проспекте Победы устали жить без лифтов. Их скоро запустят — пообещали в ФКР
Несколько месяцев назад подрядчик Фонда капитального ремонта начал менять в доме № 19а по проспекту Победы лифты. К середине августа, по словам жильцов, дома конца этой работе не видно.

«Замена 10 лифтов в 10-ти подъездах по договору должна быть закончена к 20-му июня. Однако исполнители договора, получив задаток, работу бросили и на 15 августа более 800 жителей дома продолжают гробить здоровье, добираясь до своих квартир на 9 этаже», — написали липчане GOROD48.

В Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, нам сообщили, что в шести подъездах дома лифты уже запущены, а еще в пяти — должны заработать через две недели.

«Лифты запущены в первом, третьем, четвертом, пятом и шестом подъездах. Лифты в остальных подъездах находятся на стадии приемки, в которой помимо специалистов ФКР принимают участие сотрудники специализированной организации и подрядной организации. По мере приёмки подрядчик устраняет замечания, выявленные обслуживающей лифтовой организацией, в части механической и электрической работы лифтового оборудования. Ориентировочно лифты во втором, седьмом, восьмом, девятом и десятом подъездах будут запущены в течение двух недель», — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

В пресс-службе добавили, что Фонд контролирует работу подрядчика — фирмы «Трансэнерго». Если условия договора будут нарушены, подрядчику грозят штрафы.
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#лифт
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