Солнышко пригрело, началась жара. Значит, о прохладе ныть уже пора

Итоги недели.

На минувшей неделе в Липецк пришла летняя жара. Такая, что. Но что делать — муниципальный контракт не предусматривает обязательного наличия кондиционеров в салонах. Наверное, как и форточек в окнах и вентиляционных люков на потолке — старые «Мерседесы», «Скании» и «Вольво», которых полно в парках частных перевозчиков, не имеют, как правило, «живых» кондеев.А GOROD48 спросил у липчан:Значительную часть опрошенных, как оказалось, существующая маршрутная сеть вполне устраивает. Но, судя по активности комментаторов под нашим опросом, проблем в частных перевозках хватает.— Что касается так называемых отшибов Липецка: Опытной станции, Сырского и ЛТЗ, с транспортом, мягко говоря, там не очень. Нужно пересматривать маршрутную сеть, чтобы комфортно было всем, — написал— На маршрут 302 выходят всего три машины. Почему так? Почему раньше каждые 15 минут ездили, а сейчас уехать вообще не возможно, особенно с Манежа? Как добираться до Сокола вообще не понятно, и на Центральный рынок не доехать, — указала болевую точку— Такой маленький город, а проезд дорогой. И так плохо ходит транспорт. Все скопление транспорта вокруг Центрального рынка, в остальные районы ждешь час, а вечером вообще только с пересадками и выходит цена дороже метро в Москве, — высказал резонную претензиюТем временем,. Для остановки «Электрические сети» на улице Механизаторов мэрия предложила название «Музей электротехники». Для остановки «Лицей №12», которая находится на той же улице, горожане могли предложить свои варианты. Голосование на сайте «Открытый Липецк» закончилось 17 мая. В итоге 82,9% проголосовавших отдали свой голос «Колледжу транспорта». Но были и другие варианты: «Управление Росгвардии», «Шарага» и просто «Механизаторов».Весна и лето — традиционное время отключения горячей воды, гидравлических испытаний перекладки труб. Самым значительным объектом реконструкции станет магистральный трубопровод на улице Гагарина в Липецке. «Квадра» начала ее реконструкцию еще в прошлом году. «Результатом этой работы станет повышение качества теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек», — сообщили в компании. В итоге— Обещать — не значит жениться, — вспомнил народную мудростьИ оказался прав.. Решение дочки госкорпорации «Росатом» отказаться от содержания и эксплуатации арендуемых ей сетей и котельных в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском и Липецком районах обсуждали на этой неделе в областном Совете.— «Квадра» поставила нас в неприятное положение, — сказал депутатам начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.«Квадра» решила отказаться от тех активов, которые вице-спикер областного Совета Андрей Фролов назвал неликвидными. «Компании интересно работать с прибыльными активами». Такой подход вице-спикер назвал безответственным, грозящим срывом подготовки к новому отопительному сезону. Михаил Боев, в свою очередь, заметил, что в 2021-2022 годах липецкий филиал сорвал выполнение своих же инвестиционных программ, не выполнив работ на 190 млн рублей. На вопрос председателя облсовета Дмитрия Аверова, куда «Квадра» дела те средства, которые получила от населения и организаций за два последних года и которые была обязана потратить на восстановление сетей и оборудования ее представитель не ответил.Теперь муниципалитетам необходимо с нуля создать собственные единые теплоснабжающие организации или передать полномочия по обеспечению населения горячей водой и теплом существующим МУПам. Успеют ли? «Сомнений в подготовке к зиме у нас нет. Готовимся к новому безаварийному сезону», — отрапортовал начальник управления энергетики и тарифов. Но сам же и признал, что ситуация настолько неординарная, что губернатор Игорь Артамонов был вынужден обратится с соответствующими обращениями в госкорпорацию «Росатом», в министерство энергетики РФ, в Генпрокуратуру.На следующий день после заседания в облсовете. В компании заявили, что срок аренды муниципальных котельных истек еще в 2006-2021 годах, а потом действие договоров продлили на неопределенный срок. А в этом году муниципалитеты получили уведомления о прекращении аренды и возврате им имущества с 28 апреля (в Ельце договор эксплуатации 35 котельных продлили до конца мая). В «Квадре» заявили, что сдают котельные и сети в работоспособном состоянии с подготовленным штатом сотрудников.— Ну это всё понятно. А где те миллионы, за которые «Квадра» промолчала? — спросилаЕще одна претензия со стороны облсовета касалась не вовремя восстанавливаемого «Квадрой» благоустройства на местах раскопок. Тут же выяснилось, что: почти там где 4 августа прошлого года бил гейзер из горячей воды. Привести в порядок мето раскопок подрядчик этой ресурсной организации, ООО «Теплосфера», обязан к 17 июня. Восстановит ли? Вопрос не праздный — в двухстах метрах, у дома №49 по улице Неделина, та же «Теплосфера» должна была восстановить разрытый бульвар еще в прошлом году, но, мешающие закончить работы. Компания очередным сроком восстановления благоустройства назвала 31 мая. Что ж, посмотрим, будет ли это сделано?Мэрия Липецка в прошлом году также не выполнить свою инвестпрограмму —. Как так вышло, депутаты горсовета от чиновников не узнали.Только одна из 22-х муниципальных и ведомственных программ была оценена на пятерку - содержания и восстановления зеленого фонда города. И это удивительно, судя по тысячам мертвых деревьев, остающихся на так называемых красных линиях. Но в этом году на эту же программу выделены 130,7 млн рублей — на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Так что у мэрии есть возможность спилить больше сухостоя, чем годом ранее. Также чиновники могут реабилитироваться за программу «Мой двор», которую оценили как малоэффективную. По этой программе департаментом развития территорий до сих пор не приняты работы в 41 дворе! В этом году: на 180 млн рублей должны быть благоустроены более 40 дворов.А вот если бы была, допустим, программа провалов, то ее бы точно перевыполнили! Провалов буквальных, как, например, на отремонтированном в декабре прошлого года мосту через Каменный лог у Центрального рынка, где. Чтобы заменить лопнувшую плиту на новую, 17 мая: коррозию металла железобетонных плит перекрытий, замена которых не предусматривалась без малого 40-миллионным контрактом, или же сдвиг плит в результате взрыва газа 26 ноября (он вытекал из баллона).В Липецке провалы в последнее время не редкость. Самая большая яма образовалась 13 мая 2022 года на улице Советской у здания горсовета,. А на этой неделе ни мэрия, ни ресурсные компании не взяла на себя ответственность за дыру в центре Липецка под два метра глубиной у разворотного трамвайного кольца перед Центральным рынком., мол. Только на следующий день: центр «Мои документы».По поводу идеально круглой воронки у МФЦ появились разные версии.— Читал, что недалеко от этого места в частном секторе есть остатки ствола древней шахты. Интересно было бы начать копать этот провал и добраться до штольни времён Петра Первого. А что там в штольне? Вдруг там спрятаны сокровища? — написал— От улицы Уступной раньше шел подземный ход до Старого рынка (у бывшей тюрьмы). Потом засыпали. В войну там было одно из убежищ, — ответили ему.сообщил, что в советское время после сноса частного сектора на месте нынешнего Центрального рынка архитекторы планировали построить девятиэтажки, но побоялись это сделать. «Боялись, что дома провалятся в пустые шахты, упадут в лог и т.п. До революции там активно добывали известняк, камень, для строительства».— Липецк, к сожалению, становится провальным городом в прямом и переносном смысле слова, — резюмировала состояние городских делА жительница Липецка Наталья Толстых, устав обращаться в инстанции по поводу вечно полной воды ямы у своего дома взяла даПерформанс удался. Увидев снятый липчанкой ролик, чиновники департамента ЖКХ мэрии тут же обязались привести все в порядок.Неожиданно мусором вдруг стала… тротуарная плитка, любовь к которой долгое время культивировали в мэрии. Начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных считает, что там, где это возможно, ее должен заменить асфальт. Этот материал дешевле плитки, а зимой — менее травмоопасен для пешеходов. Поэтомув рамках заимствованной у администрации Грязинского района акции «Чистый четверг». Но тут же выяснилось, что выделенные мэрией два миллиона рублей на вывоз мусора с мест субботников закончились. Однако вице-мэр Николай Дергунов заверил депутатов, что городская администрация добавит на это средств.— 230 тонн / 5 тонн = 46 машин пятитонных. 2 млн / 46 машин = 45 000 рублей выплачено за вывоз мусора одной машиной. Хорошие расценки, самое главное, что конкурентные, — поиронизировал над такой калькуляциейНе лучше ли горожанам вспомнить советскую еще поговорку о самом лучшем контролере, совести, и перестать мусорить? Так, читатели GOROD48 одобрили поступок неизвестного липчанина, который застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор,Всех тех, кто мусорит, кто хулиган и вандал, вскоре вычислит искусственный интеллект. Губернатор Игорь Артамонов на этой неделе заявил, что вскоре безопасность липчан будут обеспечивают 10 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц (в Липецке, кстати,на улице Меркулова). Что еще рассказал глава региона о работе правительства региона в прошлом году, можно прочитать в публикацииВ то же самое времяв рейтинге «РИА Новости» социально-экономического развития регионов за год. По итогам 2022 года область заняла 27 место, в то время как в 2021 году она находилась на 20 месте.Немного поговорим о доходах липчан. Средний заработок на промпредприятиях Липецка — 53 270 рублей. А с учетом Новолипецкого комбината — 58,3 тысячи рублей. По данным вице-губернатора Сергея Курбатова,. Правительство области постаралось минимизировать проблемы с занятостью на предприятиях, столкнувшихся с санкционным давлением. Сокращаемым сотрудникам Центр занятости оперативно предлагал вакансии.. Самыми востребованными являются высококвалифицированные рабочие. В Центре занятости говорят о готовности работодателей платить им очень высокие зарплаты.А где найти таких рабочих? Исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина заявила, что сегодня региональному бизнесу требуется порядка 13,5 тысячи квалифицированных работников, и что сейчас работодатели вынужденно переманивают специалистов друг у друга., — ответил Сергей Курбатов.— Я не смогу достать из кармана несколько сотен новых работников. Здесь региональному правительству, бизнесу и учебным заведениям предстоит много работы. И она по поручению губернатора уже ведется. Учебные заведения среднего специального образования увеличивают выпуск дефицитных рабочих специальностей. В техникумы сейчас конкурс выше, чем в вузы, — сказал вице-губернатор, сообщив, что их выпускников ждет зарплата от 50 тысяч рублей.Пока же. То есть каждый десятый работник Липецка. Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.В прошлом году в поле зрения чиновников попали 5 080 работодателей, которые платили зарплаты ниже среднеотраслевых. Работа с ними привела к тому, что 4 219 из них повысили зарплату для 30 тысяч подчиненных. Председатель департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерина Шестопалова обратила внимание на горячие телефоны, по которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость: 23-91-43, 23-91-44.— И много вам звонят? — спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.— 16 раз за весь прошлый год и два — с начала этого, — ответила Екатерина Шестопалова.А член комитета по экономике облсовета Николай Быковских взялся поразмышлять на тему, кому на Руси жить хорошо. Депутат-коммунист сообщил коллегам, что, в среднем, на каждом жителе региона висят по 260 тысяч рублей кредита. «Человек только родился — и уже всем должен!» В то же самое время на банковских депозитах липчане хранят почти 190 миллиардов рублей. Николай Быковских тут же сделал вывод о том, что «10% населения владеют 90% средств, хранящихся в банках». И с ходу— Время сейчас непростое. Они нам не партнёры и не друзья. Они дают Украине дальнобойное вооружение, а здесь — извлекают прибыль.— Национализировать можно, а что потом? Назло соседу выколоть себе глаз? Нам не нужна такая риторика! Иностранный бизнес намерен и дальше инвестировать в экономику нашего региона, создавать рабочие места, — ответил ему спикер облсовета Дмитрий Аверов.Если до начала СВО 28 действующих предприятий зоны работали под 16 флагами, то сейчас — под 14-ю. При этом в экономзоне остались почти все резиденты из Европы. На предприятиях зоны созданы 5 295 рабочих мест. Средняя зарплата в ОЭЗ — 75 тысяч рублей.Сразу о двух случаях воровства самокатов на этой неделе сообщил GOROD48. В одном из них такую штучку, в другом —А вот и вовсе жуть: житель Измалковского районаиз-за случайно опрокинутой ею бутылки водки.