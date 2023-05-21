Неделя 48
21 минуту назад
Солнышко пригрело, началась жара. Значит, о прохладе ныть уже пора
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#общественный транспорт #«Квадра» #областной Совет #Игорь Артамонов #доходы #субботник #мусор #благоустройство #мэрия Липецка #провал #кража #убийство
Итоги недели.
На минувшей неделе в Липецк пришла летняя жара. Такая, что горожане стали терять сознание в душных автобусах. Но что делать — муниципальный контракт не предусматривает обязательного наличия кондиционеров в салонах. Наверное, как и форточек в окнах и вентиляционных люков на потолке — старые «Мерседесы», «Скании» и «Вольво», которых полно в парках частных перевозчиков, не имеют, как правило, «живых» кондеев.
А GOROD48 спросил у липчан: «Какого автобусного маршрута вам не хватает?» Значительную часть опрошенных, как оказалось, существующая маршрутная сеть вполне устраивает. Но, судя по активности комментаторов под нашим опросом, проблем в частных перевозках хватает.
— Что касается так называемых отшибов Липецка: Опытной станции, Сырского и ЛТЗ, с транспортом, мягко говоря, там не очень. Нужно пересматривать маршрутную сеть, чтобы комфортно было всем, — написал Валетов.
— На маршрут 302 выходят всего три машины. Почему так? Почему раньше каждые 15 минут ездили, а сейчас уехать вообще не возможно, особенно с Манежа? Как добираться до Сокола вообще не понятно, и на Центральный рынок не доехать, — указала болевую точку Наталия.
— Такой маленький город, а проезд дорогой. И так плохо ходит транспорт. Все скопление транспорта вокруг Центрального рынка, в остальные районы ждешь час, а вечером вообще только с пересадками и выходит цена дороже метро в Москве, — высказал резонную претензию Никто.
Тем временем, «В Липецке собираются переименовать две автобусные остановки». Для остановки «Электрические сети» на улице Механизаторов мэрия предложила название «Музей электротехники». Для остановки «Лицей №12», которая находится на той же улице, горожане могли предложить свои варианты. Голосование на сайте «Открытый Липецк» закончилось 17 мая. В итоге 82,9% проголосовавших отдали свой голос «Колледжу транспорта». Но были и другие варианты: «Управление Росгвардии», «Шарага» и просто «Механизаторов».
А город даже не заметил, что я уехал навсегда
и продолжал писать мне письма про свет, про воду, про тепло
Весна и лето — традиционное время отключения горячей воды, гидравлических испытаний перекладки труб. Самым значительным объектом реконструкции станет магистральный трубопровод на улице Гагарина в Липецке. «Квадра» начала ее реконструкцию еще в прошлом году. «Результатом этой работы станет повышение качества теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек», — сообщили в компании. В итоге «Липецкая «Квадра» собирается потратить полтора миллиарда на обновление сетей».
— Обещать — не значит жениться, — вспомнил народную мудрость Садовод.
И оказался прав. «Квадра» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области». Решение дочки госкорпорации «Росатом» отказаться от содержания и эксплуатации арендуемых ей сетей и котельных в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском и Липецком районах обсуждали на этой неделе в областном Совете.
— «Квадра» поставила нас в неприятное положение, — сказал депутатам начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.
«Квадра» решила отказаться от тех активов, которые вице-спикер областного Совета Андрей Фролов назвал неликвидными. «Компании интересно работать с прибыльными активами». Такой подход вице-спикер назвал безответственным, грозящим срывом подготовки к новому отопительному сезону. Михаил Боев, в свою очередь, заметил, что в 2021-2022 годах липецкий филиал сорвал выполнение своих же инвестиционных программ, не выполнив работ на 190 млн рублей. На вопрос председателя облсовета Дмитрия Аверова, куда «Квадра» дела те средства, которые получила от населения и организаций за два последних года и которые была обязана потратить на восстановление сетей и оборудования ее представитель не ответил.
Теперь муниципалитетам необходимо с нуля создать собственные единые теплоснабжающие организации или передать полномочия по обеспечению населения горячей водой и теплом существующим МУПам. Успеют ли? «Сомнений в подготовке к зиме у нас нет. Готовимся к новому безаварийному сезону», — отрапортовал начальник управления энергетики и тарифов. Но сам же и признал, что ситуация настолько неординарная, что губернатор Игорь Артамонов был вынужден обратится с соответствующими обращениями в госкорпорацию «Росатом», в министерство энергетики РФ, в Генпрокуратуру.
На следующий день после заседания в облсовете «Квадра» ответила на прозвучавшие обвинения». В компании заявили, что срок аренды муниципальных котельных истек еще в 2006-2021 годах, а потом действие договоров продлили на неопределенный срок. А в этом году муниципалитеты получили уведомления о прекращении аренды и возврате им имущества с 28 апреля (в Ельце договор эксплуатации 35 котельных продлили до конца мая). В «Квадре» заявили, что сдают котельные и сети в работоспособном состоянии с подготовленным штатом сотрудников.
— Ну это всё понятно. А где те миллионы, за которые «Квадра» промолчала? — спросила Елена.
Еще одна претензия со стороны облсовета касалась не вовремя восстанавливаемого «Квадрой» благоустройства на местах раскопок. Тут же выяснилось, что «В Липецке снова будут копать на площади Победы»: почти там где 4 августа прошлого года бил гейзер из горячей воды. Привести в порядок мето раскопок подрядчик этой ресурсной организации, ООО «Теплосфера», обязан к 17 июня. Восстановит ли? Вопрос не праздный — в двухстах метрах, у дома №49 по улице Неделина, та же «Теплосфера» должна была восстановить разрытый бульвар еще в прошлом году, но вот уже полгода строители жалуются на дожди, мешающие закончить работы. Компания очередным сроком восстановления благоустройства назвала 31 мая. Что ж, посмотрим, будет ли это сделано?
С утра немного поработал — и сразу хочется поспать.
Поспал немного — и работать уже не хочется совсем
Мэрия Липецка в прошлом году также не выполнить свою инвестпрограмму — сразу на миллиард рублей. Как так вышло, депутаты горсовета от чиновников не узнали.
Только одна из 22-х муниципальных и ведомственных программ была оценена на пятерку - содержания и восстановления зеленого фонда города. И это удивительно, судя по тысячам мертвых деревьев, остающихся на так называемых красных линиях. Но в этом году на эту же программу выделены 130,7 млн рублей — на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Так что у мэрии есть возможность спилить больше сухостоя, чем годом ранее. Также чиновники могут реабилитироваться за программу «Мой двор», которую оценили как малоэффективную. По этой программе департаментом развития территорий до сих пор не приняты работы в 41 дворе! В этом году каждый из 36 избирательных округов Липецка получит по пять миллионов: на 180 млн рублей должны быть благоустроены более 40 дворов.
А вот если бы была, допустим, программа провалов, то ее бы точно перевыполнили! Провалов буквальных, как, например, на отремонтированном в декабре прошлого года мосту через Каменный лог у Центрального рынка, где 12 мая образовался пролом на пешеходной дорожке. Чтобы заменить лопнувшую плиту на новую, 17 мая на три часа останавливали движение трамваев. В мэрии рассматривают две версии случившегося: коррозию металла железобетонных плит перекрытий, замена которых не предусматривалась без малого 40-миллионным контрактом, или же сдвиг плит в результате взрыва газа 26 ноября (он вытекал из баллона).
В Липецке провалы в последнее время не редкость. Самая большая яма образовалась 13 мая 2022 года на улице Советской у здания горсовета, куда чуть не провалился автобус. А на этой неделе ни мэрия, ни ресурсные компании не взяла на себя ответственность за дыру в центре Липецка под два метра глубиной у разворотного трамвайного кольца перед Центральным рынком. «Не наша!», мол. Только на следующий день у этого провала нашелся хозяин: центр «Мои документы».
По поводу идеально круглой воронки у МФЦ появились разные версии.
— Читал, что недалеко от этого места в частном секторе есть остатки ствола древней шахты. Интересно было бы начать копать этот провал и добраться до штольни времён Петра Первого. А что там в штольне? Вдруг там спрятаны сокровища? — написал Безмасочник.
— От улицы Уступной раньше шел подземный ход до Старого рынка (у бывшей тюрьмы). Потом засыпали. В войну там было одно из убежищ, — ответили ему.
Липецкий летописец сообщил, что в советское время после сноса частного сектора на месте нынешнего Центрального рынка архитекторы планировали построить девятиэтажки, но побоялись это сделать. «Боялись, что дома провалятся в пустые шахты, упадут в лог и т.п. До революции там активно добывали известняк, камень, для строительства».
— Липецк, к сожалению, становится провальным городом в прямом и переносном смысле слова, — резюмировала состояние городских дел Лиза.
А жительница Липецка Наталья Толстых, устав обращаться в инстанции по поводу вечно полной воды ямы у своего дома взяла да испекла торт на годовщину ее рождения! Перформанс удался. Увидев снятый липчанкой ролик, чиновники департамента ЖКХ мэрии тут же обязались привести все в порядок.
Духов немного, крем тональный, тушь и помаду нанести —
и можно мусор на помойку нести
Неожиданно мусором вдруг стала… тротуарная плитка, любовь к которой долгое время культивировали в мэрии. Начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных считает, что там, где это возможно, ее должен заменить асфальт. Этот материал дешевле плитки, а зимой — менее травмоопасен для пешеходов. Поэтому «На тротуарах улиц Московской и Кривенкова плитку заменит асфальт».
«Липчане собрали в парках, на улицах и во дворах 230 тонн мусора» в рамках заимствованной у администрации Грязинского района акции «Чистый четверг». Но тут же выяснилось, что выделенные мэрией два миллиона рублей на вывоз мусора с мест субботников закончились. Однако вице-мэр Николай Дергунов заверил депутатов, что городская администрация добавит на это средств.
— 230 тонн / 5 тонн = 46 машин пятитонных. 2 млн / 46 машин = 45 000 рублей выплачено за вывоз мусора одной машиной. Хорошие расценки, самое главное, что конкурентные, — поиронизировал над такой калькуляцией Бухгалтер.
Не лучше ли горожанам вспомнить советскую еще поговорку о самом лучшем контролере, совести, и перестать мусорить? Так, читатели GOROD48 одобрили поступок неизвестного липчанина, который застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор, заставив их загрузить его обратно в машину.
Всех тех, кто мусорит, кто хулиган и вандал, вскоре вычислит искусственный интеллект. Губернатор Игорь Артамонов на этой неделе заявил, что вскоре безопасность липчан будут обеспечивают 10 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц (в Липецке, кстати, поймали мужчину, укравшего камеру наблюдения из подъезда дома на улице Меркулова). Что еще рассказал глава региона о работе правительства региона в прошлом году, можно прочитать в публикации «Игорь Артамонов: «Продолжаем работать для того, чтобы наши дети говорили: «Хочу здесь жить!»
Лежит у маленького Коли в карманах тридцать желудей,
и он богаче всех на свете людей
В то же самое время Липецкая область потеряла сразу семь позиций в рейтинге «РИА Новости» социально-экономического развития регионов за год. По итогам 2022 года область заняла 27 место, в то время как в 2021 году она находилась на 20 месте.
Немного поговорим о доходах липчан. Средний заработок на промпредприятиях Липецка — 53 270 рублей. А с учетом Новолипецкого комбината — 58,3 тысячи рублей. По данным вице-губернатора Сергея Курбатова, зарплата по итогам прошлого года выросла в регионе на 15%. Правительство области постаралось минимизировать проблемы с занятостью на предприятиях, столкнувшихся с санкционным давлением. Сокращаемым сотрудникам Центр занятости оперативно предлагал вакансии. «С осени прошлого года предлагаемая в липецких вакансиях зарплата выросла на треть — до 33 тысяч рублей». Самыми востребованными являются высококвалифицированные рабочие. В Центре занятости говорят о готовности работодателей платить им очень высокие зарплаты.
А где найти таких рабочих? Исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина заявила, что сегодня региональному бизнесу требуется порядка 13,5 тысячи квалифицированных работников, и что сейчас работодатели вынужденно переманивают специалистов друг у друга. «Хорошего ответа на этот вопрос нет», — ответил Сергей Курбатов.
— Я не смогу достать из кармана несколько сотен новых работников. Здесь региональному правительству, бизнесу и учебным заведениям предстоит много работы. И она по поручению губернатора уже ведется. Учебные заведения среднего специального образования увеличивают выпуск дефицитных рабочих специальностей. В техникумы сейчас конкурс выше, чем в вузы, — сказал вице-губернатор, сообщив, что их выпускников ждет зарплата от 50 тысяч рублей.
Пока же «В тени работает почти 34 тысячи липчан». То есть каждый десятый работник Липецка. Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.
В прошлом году в поле зрения чиновников попали 5 080 работодателей, которые платили зарплаты ниже среднеотраслевых. Работа с ними привела к тому, что 4 219 из них повысили зарплату для 30 тысяч подчиненных. Председатель департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерина Шестопалова обратила внимание на горячие телефоны, по которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость: 23-91-43, 23-91-44.
— И много вам звонят? — спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.
— 16 раз за весь прошлый год и два — с начала этого, — ответила Екатерина Шестопалова.
А член комитета по экономике облсовета Николай Быковских взялся поразмышлять на тему, кому на Руси жить хорошо. Депутат-коммунист сообщил коллегам, что, в среднем, на каждом жителе региона висят по 260 тысяч рублей кредита. «Человек только родился — и уже всем должен!» В то же самое время на банковских депозитах липчане хранят почти 190 миллиардов рублей. Николай Быковских тут же сделал вывод о том, что «10% населения владеют 90% средств, хранящихся в банках». И с ходу предложил национализировать иностранные предприятия недружественных стран:
— Время сейчас непростое. Они нам не партнёры и не друзья. Они дают Украине дальнобойное вооружение, а здесь — извлекают прибыль.
— Национализировать можно, а что потом? Назло соседу выколоть себе глаз? Нам не нужна такая риторика! Иностранный бизнес намерен и дальше инвестировать в экономику нашего региона, создавать рабочие места, — ответил ему спикер облсовета Дмитрий Аверов.
Если до начала СВО 28 действующих предприятий зоны работали под 16 флагами, то сейчас — под 14-ю. При этом в экономзоне остались почти все резиденты из Европы. На предприятиях зоны созданы 5 295 рабочих мест. Средняя зарплата в ОЭЗ — 75 тысяч рублей.
Ну и ну!
Сразу о двух случаях воровства самокатов на этой неделе сообщил GOROD48. В одном из них такую штучку украл для своего сына 27-летний мужчина, в другом — 37-летняя женщина.
А вот и вовсе жуть: житель Измалковского района смертельно избил мать самодельной мухобойкой из-за случайно опрокинутой ею бутылки водки.
А GOROD48 спросил у липчан: «Какого автобусного маршрута вам не хватает?» Значительную часть опрошенных, как оказалось, существующая маршрутная сеть вполне устраивает. Но, судя по активности комментаторов под нашим опросом, проблем в частных перевозках хватает.
— Что касается так называемых отшибов Липецка: Опытной станции, Сырского и ЛТЗ, с транспортом, мягко говоря, там не очень. Нужно пересматривать маршрутную сеть, чтобы комфортно было всем, — написал Валетов.
— На маршрут 302 выходят всего три машины. Почему так? Почему раньше каждые 15 минут ездили, а сейчас уехать вообще не возможно, особенно с Манежа? Как добираться до Сокола вообще не понятно, и на Центральный рынок не доехать, — указала болевую точку Наталия.
— Такой маленький город, а проезд дорогой. И так плохо ходит транспорт. Все скопление транспорта вокруг Центрального рынка, в остальные районы ждешь час, а вечером вообще только с пересадками и выходит цена дороже метро в Москве, — высказал резонную претензию Никто.
Тем временем, «В Липецке собираются переименовать две автобусные остановки». Для остановки «Электрические сети» на улице Механизаторов мэрия предложила название «Музей электротехники». Для остановки «Лицей №12», которая находится на той же улице, горожане могли предложить свои варианты. Голосование на сайте «Открытый Липецк» закончилось 17 мая. В итоге 82,9% проголосовавших отдали свой голос «Колледжу транспорта». Но были и другие варианты: «Управление Росгвардии», «Шарага» и просто «Механизаторов».
А город даже не заметил, что я уехал навсегда
и продолжал писать мне письма про свет, про воду, про тепло
Весна и лето — традиционное время отключения горячей воды, гидравлических испытаний перекладки труб. Самым значительным объектом реконструкции станет магистральный трубопровод на улице Гагарина в Липецке. «Квадра» начала ее реконструкцию еще в прошлом году. «Результатом этой работы станет повышение качества теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек», — сообщили в компании. В итоге «Липецкая «Квадра» собирается потратить полтора миллиарда на обновление сетей».
— Обещать — не значит жениться, — вспомнил народную мудрость Садовод.
И оказался прав. «Квадра» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области». Решение дочки госкорпорации «Росатом» отказаться от содержания и эксплуатации арендуемых ей сетей и котельных в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском и Липецком районах обсуждали на этой неделе в областном Совете.
— «Квадра» поставила нас в неприятное положение, — сказал депутатам начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.
«Квадра» решила отказаться от тех активов, которые вице-спикер областного Совета Андрей Фролов назвал неликвидными. «Компании интересно работать с прибыльными активами». Такой подход вице-спикер назвал безответственным, грозящим срывом подготовки к новому отопительному сезону. Михаил Боев, в свою очередь, заметил, что в 2021-2022 годах липецкий филиал сорвал выполнение своих же инвестиционных программ, не выполнив работ на 190 млн рублей. На вопрос председателя облсовета Дмитрия Аверова, куда «Квадра» дела те средства, которые получила от населения и организаций за два последних года и которые была обязана потратить на восстановление сетей и оборудования ее представитель не ответил.
Теперь муниципалитетам необходимо с нуля создать собственные единые теплоснабжающие организации или передать полномочия по обеспечению населения горячей водой и теплом существующим МУПам. Успеют ли? «Сомнений в подготовке к зиме у нас нет. Готовимся к новому безаварийному сезону», — отрапортовал начальник управления энергетики и тарифов. Но сам же и признал, что ситуация настолько неординарная, что губернатор Игорь Артамонов был вынужден обратится с соответствующими обращениями в госкорпорацию «Росатом», в министерство энергетики РФ, в Генпрокуратуру.
На следующий день после заседания в облсовете «Квадра» ответила на прозвучавшие обвинения». В компании заявили, что срок аренды муниципальных котельных истек еще в 2006-2021 годах, а потом действие договоров продлили на неопределенный срок. А в этом году муниципалитеты получили уведомления о прекращении аренды и возврате им имущества с 28 апреля (в Ельце договор эксплуатации 35 котельных продлили до конца мая). В «Квадре» заявили, что сдают котельные и сети в работоспособном состоянии с подготовленным штатом сотрудников.
— Ну это всё понятно. А где те миллионы, за которые «Квадра» промолчала? — спросила Елена.
Еще одна претензия со стороны облсовета касалась не вовремя восстанавливаемого «Квадрой» благоустройства на местах раскопок. Тут же выяснилось, что «В Липецке снова будут копать на площади Победы»: почти там где 4 августа прошлого года бил гейзер из горячей воды. Привести в порядок мето раскопок подрядчик этой ресурсной организации, ООО «Теплосфера», обязан к 17 июня. Восстановит ли? Вопрос не праздный — в двухстах метрах, у дома №49 по улице Неделина, та же «Теплосфера» должна была восстановить разрытый бульвар еще в прошлом году, но вот уже полгода строители жалуются на дожди, мешающие закончить работы. Компания очередным сроком восстановления благоустройства назвала 31 мая. Что ж, посмотрим, будет ли это сделано?
С утра немного поработал — и сразу хочется поспать.
Поспал немного — и работать уже не хочется совсем
Мэрия Липецка в прошлом году также не выполнить свою инвестпрограмму — сразу на миллиард рублей. Как так вышло, депутаты горсовета от чиновников не узнали.
Только одна из 22-х муниципальных и ведомственных программ была оценена на пятерку - содержания и восстановления зеленого фонда города. И это удивительно, судя по тысячам мертвых деревьев, остающихся на так называемых красных линиях. Но в этом году на эту же программу выделены 130,7 млн рублей — на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Так что у мэрии есть возможность спилить больше сухостоя, чем годом ранее. Также чиновники могут реабилитироваться за программу «Мой двор», которую оценили как малоэффективную. По этой программе департаментом развития территорий до сих пор не приняты работы в 41 дворе! В этом году каждый из 36 избирательных округов Липецка получит по пять миллионов: на 180 млн рублей должны быть благоустроены более 40 дворов.
А вот если бы была, допустим, программа провалов, то ее бы точно перевыполнили! Провалов буквальных, как, например, на отремонтированном в декабре прошлого года мосту через Каменный лог у Центрального рынка, где 12 мая образовался пролом на пешеходной дорожке. Чтобы заменить лопнувшую плиту на новую, 17 мая на три часа останавливали движение трамваев. В мэрии рассматривают две версии случившегося: коррозию металла железобетонных плит перекрытий, замена которых не предусматривалась без малого 40-миллионным контрактом, или же сдвиг плит в результате взрыва газа 26 ноября (он вытекал из баллона).
В Липецке провалы в последнее время не редкость. Самая большая яма образовалась 13 мая 2022 года на улице Советской у здания горсовета, куда чуть не провалился автобус. А на этой неделе ни мэрия, ни ресурсные компании не взяла на себя ответственность за дыру в центре Липецка под два метра глубиной у разворотного трамвайного кольца перед Центральным рынком. «Не наша!», мол. Только на следующий день у этого провала нашелся хозяин: центр «Мои документы».
По поводу идеально круглой воронки у МФЦ появились разные версии.
— Читал, что недалеко от этого места в частном секторе есть остатки ствола древней шахты. Интересно было бы начать копать этот провал и добраться до штольни времён Петра Первого. А что там в штольне? Вдруг там спрятаны сокровища? — написал Безмасочник.
— От улицы Уступной раньше шел подземный ход до Старого рынка (у бывшей тюрьмы). Потом засыпали. В войну там было одно из убежищ, — ответили ему.
Липецкий летописец сообщил, что в советское время после сноса частного сектора на месте нынешнего Центрального рынка архитекторы планировали построить девятиэтажки, но побоялись это сделать. «Боялись, что дома провалятся в пустые шахты, упадут в лог и т.п. До революции там активно добывали известняк, камень, для строительства».
— Липецк, к сожалению, становится провальным городом в прямом и переносном смысле слова, — резюмировала состояние городских дел Лиза.
А жительница Липецка Наталья Толстых, устав обращаться в инстанции по поводу вечно полной воды ямы у своего дома взяла да испекла торт на годовщину ее рождения! Перформанс удался. Увидев снятый липчанкой ролик, чиновники департамента ЖКХ мэрии тут же обязались привести все в порядок.
Духов немного, крем тональный, тушь и помаду нанести —
и можно мусор на помойку нести
Неожиданно мусором вдруг стала… тротуарная плитка, любовь к которой долгое время культивировали в мэрии. Начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных считает, что там, где это возможно, ее должен заменить асфальт. Этот материал дешевле плитки, а зимой — менее травмоопасен для пешеходов. Поэтому «На тротуарах улиц Московской и Кривенкова плитку заменит асфальт».
«Липчане собрали в парках, на улицах и во дворах 230 тонн мусора» в рамках заимствованной у администрации Грязинского района акции «Чистый четверг». Но тут же выяснилось, что выделенные мэрией два миллиона рублей на вывоз мусора с мест субботников закончились. Однако вице-мэр Николай Дергунов заверил депутатов, что городская администрация добавит на это средств.
— 230 тонн / 5 тонн = 46 машин пятитонных. 2 млн / 46 машин = 45 000 рублей выплачено за вывоз мусора одной машиной. Хорошие расценки, самое главное, что конкурентные, — поиронизировал над такой калькуляцией Бухгалтер.
Не лучше ли горожанам вспомнить советскую еще поговорку о самом лучшем контролере, совести, и перестать мусорить? Так, читатели GOROD48 одобрили поступок неизвестного липчанина, который застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор, заставив их загрузить его обратно в машину.
Всех тех, кто мусорит, кто хулиган и вандал, вскоре вычислит искусственный интеллект. Губернатор Игорь Артамонов на этой неделе заявил, что вскоре безопасность липчан будут обеспечивают 10 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц (в Липецке, кстати, поймали мужчину, укравшего камеру наблюдения из подъезда дома на улице Меркулова). Что еще рассказал глава региона о работе правительства региона в прошлом году, можно прочитать в публикации «Игорь Артамонов: «Продолжаем работать для того, чтобы наши дети говорили: «Хочу здесь жить!»
Лежит у маленького Коли в карманах тридцать желудей,
и он богаче всех на свете людей
В то же самое время Липецкая область потеряла сразу семь позиций в рейтинге «РИА Новости» социально-экономического развития регионов за год. По итогам 2022 года область заняла 27 место, в то время как в 2021 году она находилась на 20 месте.
Немного поговорим о доходах липчан. Средний заработок на промпредприятиях Липецка — 53 270 рублей. А с учетом Новолипецкого комбината — 58,3 тысячи рублей. По данным вице-губернатора Сергея Курбатова, зарплата по итогам прошлого года выросла в регионе на 15%. Правительство области постаралось минимизировать проблемы с занятостью на предприятиях, столкнувшихся с санкционным давлением. Сокращаемым сотрудникам Центр занятости оперативно предлагал вакансии. «С осени прошлого года предлагаемая в липецких вакансиях зарплата выросла на треть — до 33 тысяч рублей». Самыми востребованными являются высококвалифицированные рабочие. В Центре занятости говорят о готовности работодателей платить им очень высокие зарплаты.
А где найти таких рабочих? Исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина заявила, что сегодня региональному бизнесу требуется порядка 13,5 тысячи квалифицированных работников, и что сейчас работодатели вынужденно переманивают специалистов друг у друга. «Хорошего ответа на этот вопрос нет», — ответил Сергей Курбатов.
— Я не смогу достать из кармана несколько сотен новых работников. Здесь региональному правительству, бизнесу и учебным заведениям предстоит много работы. И она по поручению губернатора уже ведется. Учебные заведения среднего специального образования увеличивают выпуск дефицитных рабочих специальностей. В техникумы сейчас конкурс выше, чем в вузы, — сказал вице-губернатор, сообщив, что их выпускников ждет зарплата от 50 тысяч рублей.
Пока же «В тени работает почти 34 тысячи липчан». То есть каждый десятый работник Липецка. Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.
В прошлом году в поле зрения чиновников попали 5 080 работодателей, которые платили зарплаты ниже среднеотраслевых. Работа с ними привела к тому, что 4 219 из них повысили зарплату для 30 тысяч подчиненных. Председатель департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерина Шестопалова обратила внимание на горячие телефоны, по которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость: 23-91-43, 23-91-44.
— И много вам звонят? — спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.
— 16 раз за весь прошлый год и два — с начала этого, — ответила Екатерина Шестопалова.
А член комитета по экономике облсовета Николай Быковских взялся поразмышлять на тему, кому на Руси жить хорошо. Депутат-коммунист сообщил коллегам, что, в среднем, на каждом жителе региона висят по 260 тысяч рублей кредита. «Человек только родился — и уже всем должен!» В то же самое время на банковских депозитах липчане хранят почти 190 миллиардов рублей. Николай Быковских тут же сделал вывод о том, что «10% населения владеют 90% средств, хранящихся в банках». И с ходу предложил национализировать иностранные предприятия недружественных стран:
— Время сейчас непростое. Они нам не партнёры и не друзья. Они дают Украине дальнобойное вооружение, а здесь — извлекают прибыль.
— Национализировать можно, а что потом? Назло соседу выколоть себе глаз? Нам не нужна такая риторика! Иностранный бизнес намерен и дальше инвестировать в экономику нашего региона, создавать рабочие места, — ответил ему спикер облсовета Дмитрий Аверов.
Если до начала СВО 28 действующих предприятий зоны работали под 16 флагами, то сейчас — под 14-ю. При этом в экономзоне остались почти все резиденты из Европы. На предприятиях зоны созданы 5 295 рабочих мест. Средняя зарплата в ОЭЗ — 75 тысяч рублей.
Ну и ну!
Сразу о двух случаях воровства самокатов на этой неделе сообщил GOROD48. В одном из них такую штучку украл для своего сына 27-летний мужчина, в другом — 37-летняя женщина.
А вот и вовсе жуть: житель Измалковского района смертельно избил мать самодельной мухобойкой из-за случайно опрокинутой ею бутылки водки.
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07.05.2023 08:00Неделя 48