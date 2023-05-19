Вице-губернатор Сергей Курбатов призвал бизнес активнее пользоваться всеми мерами региональной поддержки

Куратор региональной экономики пообещал зеленый свет всем тем, кто обратится в правительство области со своими идеями, предложениями и проектами.





— Заместитель губернатора Сергей Курбатов — наш постоянный гость. Мы ранее вместе с ним обсуждали антикризисные меры, а сегодня поговорим о формировании в регионе привлекательной среды для инвестиций. У предпринимательского сообщества могло сложиться ошибочное мнение, что все меры поддержки инвесторов, которые есть в регионе, — для «варягов», но на самом деле все они — и для нашего местного бизнес-сообщества. Сергей Михайлович развеет существующие мифы и расскажет о сложившейся новой реальности, в которой всем нам предстоит работать, — сказала в своем вступительном слове заместитель Председателя Правления – исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина.Вице-губернатор был очень конкретен. Он заявил о том, что правительство области делает ставку на местное бизнес-сообщество, которое имеет те же права на региональные меры поддержки, что и инвесторы со стороны. По его словам, приветствуются все, кто желает вложить в развитие своего дела от 50 млн рублей: как уже существующие предприятия, так и те, кто делает первые шаги.— «Все получат то, что им необходимо: земельные участки, подключения к сетям, согласования-разрешения, помощь в продвижении товара или продуктов, в том числе на экспорт. Если вам что-то из этого нужно, вы — клиент Агентство инвестиционного развития Липецкой области. У нас есть специально обученные люди, которые получают деньги за помощь инвесторам», — сказал Сергей Курбатов.Региональная структура поддержки бизнеса состоит из двух блоков. Для крупных инвесторов предусмотрен инвестиционный комитет. «Это то место, где мы решаем абсолютно любые проблемы инвесторов.». Мерами господдержки являются разные виды льготных займов, кластеры (в регионе развиваются кластеры по производству белой техники, автомобилей, литья). В сентябре планируется запуск новой меры поддержки: субсидии на приобретение нового оборудования. Второй крупный блок — институт кураторства для среднего и малого бизнеса.На одном из слайдов Сергей Курбатов представил способ решения обычных проблем российских предпринимателей в виде карты «сквозного инвестиционного потока». На нем — этапы большого пути появления производства с нуля, со всеми максимально сжатыми в регионе сроками получения разрешительной документации. «Если что-то можно еще упростить, сообщайте нам, мы постараемся это исправить с учетом федерального законодательства», - обратился к присутствующим заместитель Губернатора.То, что власть оперативно реагирует на запросы бизнеса, свидетельствовал другой слайд, из которого следовало, что за три последних года правительство области с учетом мнения работодателей внесло 538 изменений в нормативные правовые акты! «Оценка регулирующего воздействия обсуждается с бизнесом и, выясняется, что в подавляющем числе случаев бизнес прав».Сергей Курбатов рекомендовал потенциальным инвесторам быть на связи с Агентством инвестиционного развития, подписаться на Telegram-канал «Экономика Липецкой области», заходить на инвестиционный портал, созданный при правительстве региона (интерактивную инвестиционную карту региона, кстати, признали одной из лучших в стране).Но некоторые проблемы, которые правительство области помогло сдвинуть с места, обострились вновь. Так, Ольга Митрохина и Генеральный директор АО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» Алексей Харин обратили внимание на увеличившиеся в последнее время число составленных «Россетями» актов безучетного потребления электроэнергии. При посредничестве областного управления энергетики и тарифов удалось нормализовать проблему вала штрафных санкций, обрушившегося на бизнес со стороны «Липецкэнерго», но, затишье оказалось временным.— «Число новых составленных актов по безучетке в этом году вновь пошло вверх. По нашему мнению, 89% таких актов — нелегитимны. Мы видим, что акты составлены к электрооборудованию, которое принадлежит самим «Россетям»! Энергетики пишут акты на своих же сотрудников, которые стали фигурантами уголовных дел о хищении электроэнергии, но акты почему-то выписывают в отношении потребителей! Ничего такого, насколько мне известно, нет в других регионах», - отметил Алексей Харин.Алексей Харин заявил, что большую часть такого рода актов отменяют суды, а от некоторых на согласительных комиссиях при посредничестве правительства области отказываются сами же «Россети». Но все эти истории — это дополнительные затраты бизнеса, замороженные активы, потери времени. В ответ Сергей Курбатов пообещал в самое ближайшее время еще раз обсудить эту проблему с участием руководства ПАО «Россети».Вице-губернатор также попросил директора ЧОП «Зубр» Сергея Воронова выступить экспертом со стороны правительства области по вопросу проверки деятельности охранных предприятий из иных регионов России, которые демпингуют на рынке охраны бюджетных учреждений.Еще одна проблема бизнеса, которую поднял региональный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Бабанов — нехватка мест для бизнеса в Липецке. В ответ начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова заметила, что после того, как зашедшие на территорию бывшего ЛТЗ инвесторы определятся с номенклатурой выпускаемой техники, можно будет говорить о формировании кластера сельхозтехники, который станет одним из драйверов роста региональной экономики.А где найти рабочих для новых предприятий? По словам Ольги Митрохиной, сегодня региональному бизнесу требуется порядка 13,5 тысяч квалифицированных работников, и что сейчас работодатели вынужденно переманивают специалистов друг у друга.«Хорошего ответа на этот вопрос нет. Я не смогу достать из кармана несколько сотен новых работников. Здесь региональному правительству, бизнесу и учебным заведениям предстоит много работы. И она по поручению Губернатора уже ведется. Учебные заведения среднего специального образования увеличивают выпуск дефицитных рабочих специальностей. В техникумы сейчас конкурс выше, чем в вузы», - отметил Сергей Курбатов.— Создание благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций являются основой развития любой территории. Это и импортозамещение, и новые рабочие места, а также реализация производственных, инфраструктурных и социальных проектов, — сказала в заключение встречи Ольга Митрохина.