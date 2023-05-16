Общество

54 минуты назад

В тени работает почти 34 тысячи липчан

8 349
#экономика #зарплата
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В тени работает почти 34 тысячи липчан

Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета были озвучены данные о средней зарплате работников городских средних и крупных предприятий: 53 270 рублей. А с учетом Новолипецкого комбината — 58,3 тысячи рублей.

Об этом депутатам сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Шестопалова. Она же рассказала о принимаемых городской администрацией мерах по привлечению к ответственности работодателей, работающих в тени или же выплачивающих зарплату своим сотрудникам ниже отраслевых пороговых значений.

Екатерина Шестопалова рассказала, что в серую или в черную работало в прошлом году более пяти тысяч хозяйствующих субъектов с числом сотрудников, превышающих 33 900 человек. Если взять во внимание 303 тысячи человек работоспособного населения, то, выходит, в «гаражной экономике» задействован каждый 10-й работник города. Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.

— Наше желание — уход от серых зарплат, выход из тени, повышение заработной платы выше отраслевых пороговых значений, — сказала Екатерина Шестопалова.

В прошлом году в поле зрения мэрии попали 5 080 работодателей. Работа с ними привела к тому, что 4 219 из них повысили зарплату для 30 тысяч своих подчиненных, что позволило увеличить начисление НДФЛ на 104,7 млн рублей, из которых в городской бюджет попали 3,4 миллиона. Екатерина Шестопалова обратила внимание на горячие телефоны ее департамента, по которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость: 23-91-43, 23-91-44.

— И много вам звонят? — спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева?

— 16 раз за весь прошлый год и два — с начала этого, — ответила Екатерина Шестопалова.
8 349
#экономика #зарплата
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Комментарии (8)

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Житель

12 минут назад
Я тоже за серую зарплату , нафик эти бурдюки кормить
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Антон

12 минут назад
Сделайте!, а ты достоин большой зарплаты?
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43%

17 минут назад
Это совокупный отчисления с белой зп! 13% только видит работник а оставшиеся 30 платит работодатель, в случае с липчанами а не с чиновниками, работодатель такой же личанин, а не бюджет, который и пополняется с налогов бизнеса.
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АБВ

23 минуты назад
А я лучше буду получать серую зарплату. Один фиг недожеву до пенсии ещё 25 лет. А если доживу то её отменят полюбому. Кормить налогами гусей которые неработают и пьют, да ну нафинг. Они ещё и пенсию будут больше получать. Короче серую и точка.
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Вопрос.

31 минуту назад
Сделайте!, З/п или достойная или белая. Ваш выбор?
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Больше

32 минуты назад
Намного больше.
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48 регион

35 минут назад
Для своих всё, а для чужих закон.
ответить

Сделайте!

39 минут назад
Достойную зарплату!, С удовольствем пойду работать!!!
ответить
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