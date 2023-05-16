В тени работает почти 34 тысячи липчан

Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета были озвучены данные о средней зарплате работников городских средних и крупных предприятий: 53 270 рублей. А с учетом Новолипецкого комбината — 58,3 тысячи рублей.



Об этом депутатам сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Шестопалова. Она же рассказала о принимаемых городской администрацией мерах по привлечению к ответственности работодателей, работающих в тени или же выплачивающих зарплату своим сотрудникам ниже отраслевых пороговых значений.



Екатерина Шестопалова рассказала, что в серую или в черную работало в прошлом году более пяти тысяч хозяйствующих субъектов с числом сотрудников, превышающих 33 900 человек. Если взять во внимание 303 тысячи человек работоспособного населения, то, выходит, в «гаражной экономике» задействован каждый 10-й работник города. Больше всего «теневиков» — в торговле и строительстве.



— Наше желание — уход от серых зарплат, выход из тени, повышение заработной платы выше отраслевых пороговых значений, — сказала Екатерина Шестопалова.



В прошлом году в поле зрения мэрии попали 5 080 работодателей. Работа с ними привела к тому, что 4 219 из них повысили зарплату для 30 тысяч своих подчиненных, что позволило увеличить начисление НДФЛ на 104,7 млн рублей, из которых в городской бюджет попали 3,4 миллиона. Екатерина Шестопалова обратила внимание на горячие телефоны ее департамента, по которому можно жаловаться на прижимистых работодателей или неформальную занятость: 23-91-43, 23-91-44.



— И много вам звонят? — спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева?



— 16 раз за весь прошлый год и два — с начала этого, — ответила Екатерина Шестопалова.