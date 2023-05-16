Общество

48 минут назад

Липецкая «Квадра» собирается потратить полтора миллиарда на обновление сетей

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#темповые сети
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Липецкая «Квадра» собирается потратить полтора миллиарда на обновление сетей

Самым значительным объектом реконструкции станет магистральный трубопровод на улице Гагарина в Липецке. 

Более полутора миллиардов рублей липецкий филиал компании «Квадра» собирается потратить на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования. Как сообщает пресс-служба филиала,  в результате к следующему отопительному сезону энергетики обновят 24,5 километра тепловых сетей.

«Наиболее значимым проектом станет техническое перевооружение тепловой магистрали от котельной «Привокзальная» до ТК 2-30 («Гагаринский коллектор»). Перевооружение  выполняется в рамках комплексного развития города Липецка, муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», а также программы реализации инфраструктурных проектов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры в 2022 – 2023 годах», — сообщили в компании.

Реконструировать тепловую магистраль на улице Гагарина «Квадра»  начала в прошлом году. В 2023-м будет выполнен второй строительства, во время которого будет модернизировано около четырех километров магистрального трубопровода. 
«Результатом этой работы станет повышение качества теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек», — сообщил заместитель управляющего директора - главный инженер филиала Виталий Гордеев.

3 260
#темповые сети
1

Комментарии (3)

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смотритель зоопарка

25 минут назад
ну норм, как раз раскопают новые дороги :D
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Алоизий

26 минут назад
Всё гораздо проще - надо район Нефтебазы застраивать.
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Веселый

42 минуты назад
Все на фронт..все для Победы,а то умываться некому будет с новыми бордюрами
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