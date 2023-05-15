Общество

40 минут назад

Липчанин заставил водителя и его помощника загрузить выброшенный в посадках мусор обратно в машину

11 834
#мусор #несанкционированная свалка

В соцсетях опубликовано видео, на котором житель Липецка застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор.

Автору видео удалось заставить создателей незаконной свалки загрузить мусор обратно. В управлении экологии нам сообщили, что постараются найти водителя и его помощника.

- Информация будет направлена в УМВД Липецкой области для привлечения виновных к ответственности, - прокомментировали ситуацию в региональном управлении экологии и природных ресурсов.
11 834
#мусор #несанкционированная свалка

Комментарии (11)

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Гость

5 минут назад
Нх наняла образовательная организация, с ней разбираться надо!
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Житель

6 минут назад
Там такие фпнерки хорошие себе бы взял
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нлмк

10 минут назад
молодец мужик и ещё хорошо бы было заставить их недельку поездить и пособирать мусор
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нквд

12 минут назад
А сколько мусора в посадках вокруг города (любое направление ) кто с этим бороться будет ??? это как черные ассенизаторы действуют безнаказанно
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!!!

14 минут назад
Молодец!!!
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+

15 минут назад
Молодец! Ещё бы матом не ругался, был бы бОльший молодец!
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Гость

15 минут назад
Таких "героев" много, некая мебельная "шарашка" все контейнеры для крупногабаритного мусора во дворах на Новолипецке заваливает старым поролоном и обивкой от мебели, а местные жители оплачивают за вывоз крупногабаритного мусора. За вывоз платить не хотят!
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ё

19 минут назад
Браво тебе человек!
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Яяяяяяя

26 минут назад
Молодец мужик браво
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Гость

31 минуту назад
Правильно сделал.
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