40 минут назад
Липчанин заставил водителя и его помощника загрузить выброшенный в посадках мусор обратно в машину
В соцсетях опубликовано видео, на котором житель Липецка застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор.
- Информация будет направлена в УМВД Липецкой области для привлечения виновных к ответственности, - прокомментировали ситуацию в региональном управлении экологии и природных ресурсов.
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