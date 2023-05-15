Липчанин заставил водителя и его помощника загрузить выброшенный в посадках мусор обратно в машину

В соцсетях опубликовано видео, на котором житель Липецка застал врасплох водителя «ГАЗели» и его помощника, выгружавших в посадках у Опытной станции мусор.

Автору видео удалось заставить создателей незаконной свалки загрузить мусор обратно. В управлении экологии нам сообщили, что постараются найти водителя и его помощника.



- Информация будет направлена в УМВД Липецкой области для привлечения виновных к ответственности, - прокомментировали ситуацию в региональном управлении экологии и природных ресурсов.