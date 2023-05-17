На тротуарах улиц Московской и Кривенкова плитку заменит асфальт

По словам начальника управления главного смотрителя Липецка, этот асфальт дешевле плитки, а зимой — менее травмоопасен для пешеходов.

Мэрия Липецка меняет приоритеты: долгое время провозглашаемая чиновниками любовь к тротуарной плитке остыла и теперь уступает место асфальту! Об этом сегодня узнал GOROD48 во время объезда двух значимых городских дорог, попавших в ремонты этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Одну из 38 дорог, которые отремонтируют в 2023 году, дорогу на улице Кривенкова, подрядчик, МБУ «Управление благоустройства Липецка», намерен сдать раньше срока — к Дню города.— Длина части дороги по улице Кривенкова, которая попала в ремонт — от ее пересечения с проспектом имени 60 лет СССР до пересечения с улице Свиридова — почти два километра. Подрядчику нужно заменить более 33 тысяч квадратных метров асфальта с учетом тротуаров, — сказал начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных.Стоп! Но ведь по сторонам дороги раньше была уложена тротуарная плитка. Ее поменяют на асфальт?Да. Плитка пролежала тут больше 10 лет. Она уже испорчена — при демонтаже зачастую разламывается слоями. Асфальт — более дешевый вариант покрытия. И к тому же менее травмоопасный, по мнению Виталия Лесных и директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина, — на нем зимой намерзает меньше льда, чем на бетонных кирпичиках плитки.Впрочем, со второй любовью чиновников, бордюрами, все в порядке — на улице Катукова они установлены почти полностью. И, кстати, сплошной ряд бортового камня уже перегородил заезды в закрытую на замок стройплощадку «Катящихся камней». Очевидно, на главном социальном долгострое региона, которые предыдущий губернатор региона Олег Королев хотел открыть еще в 2016 году, пока поставлен крест.Улицу Кривенкова ремонтирует по субподряду с городским управлением благоустройства ООО «СДК». Дорожники уже уложили на отфрезерованную поверхность дороги первый выравнивающий слой асфальта и уже укатали под верхний, марки ЩМА, который более устойчив к разрушению, чем обычный, 30% проезжей части. Как только общестроительные работы будут закончены, на пешеходных переходах будут смонтированы светофоры вызывного типа, на кнопках. Тут появятся дорожные знаки и разметка. Цена работ - 112 млн рублей.С плиткой на остановках и подходах к ним расстанутся и на улице Московской, которую капитально ремонтирует ООО «Инфинити Групп». Ее тоже заменит асфальт.Заместитель директора по строительству ООО «Инфинити групп» Максим Колпаков говорит, что капремонта дорога длиной почти в 2,5 километра не видела 9 лет. Дорога отслужила свой межремонтный срок и значительно поизносилась. Проезжую часть отремонтируют в тех же параметрах, какой она была — без изысков. Работы на улице Московской оценены заказчиком в 103,5 млн рублей.Сейчас подрядчик снимает фрезой верхний слой асфальта на дороге, убирает тротуарную плитку. За демонтаж остановки отвечает администрация города. Возможно, и эту дорогу сдадут досрочно, ко Дню города.К 31 августа всем трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. Общий объем финансирования — 1,1 млрд рублей. Шесть дорог из этого пакета опережающими темпами «Инфинити Групп» отремонтировала прошлой осенью: улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике. Сейчас, по словам Виталия Лесных, работы идут еще на 14 объектах улично-дорожной сети города. В относительно высокой степени готовности — дороги по улицам Вермишева, Белянского, Фурманова. На них уже уложен асфальт. Там нужно обновить дорожные знаки и нанести разметку.На всех контрактах этого года УГС сэкономил 50 млн рублей. Часть этих денег мэрия потратит на ремонт еще двух улиц — Ясной и Новой в районе Опытной станции. Также за счет экономии на улицах Политехнической, Московской, Зои Космодемьянской появятся новые остановочные павильоны.