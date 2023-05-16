Общество

сегодня, 15:07

«Год капитального строительства и беспрецедентного санкционного давления»

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#отчет губернатора
«Год капитального строительства и беспрецедентного санкционного давления»

Так вице-губернатор Сергей Курбатов назвал 2022-й, отчитываясь перед депутатами областного Совета о работе правительства региона в прошлом году.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета сегодня обсуждал ежегодный отчет губернатора о результатах деятельности правительства Липецкой области в 2022-м году. Отчет депутатам представлял вице-губернатор Сергей Курбатов. Игорь Артамонов выступит с отчетом на сессии областного Совета депутатов, а также в областном ДК.



В малом зале правительства Липецкой области сегодня не было свободных мест. Перед заседанием комитета по госустройству служба протокола ломала голову, как рассадить всех желающих услышать ежегодный отчет о деятельности правительства.

В этом году отчет рассматривается областным Советом по новой схем. До внесения изменений в регламент облсовета его обсуждали все комитеты, теперь — отчет направляется в депутатские фракции, которые формируют вопросы. Сам же отчет рассматривается только на профильном комитете и потом выносится на сессию.

Вице-губернатор Сергей Курбатов сразу уточнил, что в своем рассказе о результатах деятельности правительства в 2022 году остановится только на самых важных моментах. Главным из них Сергей Курбатов назвал строительство:

— В целом 2022 год можно назвать годом капитального строительства.

На строительство различных социальных объектов в прошлом году потрачены 12,3 млрд рублей, что почти в два раза больше чем годом ранее. Построено семь объектов образования, девять объектов здравоохранения, два объекта физкультуры и спорта и два объекта культуры. Отремонтировано и реконструировано 750 километров дорог.

В прошлом году области пришлось нивелировать санкционное давление, ведь так сложилось исторически, что часть предприятий региона ориентирована на экспорт. Серьезно снизился объем инвестиций. Упали объемы выпуска электрооборудования, пластмассовых изделий.

Инвестиции в металлургию, на которые приходилось треть всех инвестиций в регионе, сократились на 40%.

Правительство в этой ситуации не сидело, сложа руки. Были докапитализированы до 1,2 млрд рублей два фонда — поддержки малого бизнеса и развития промышленности. Эти средства предприятия получили на льготных кредитных условиях, что, как считают в правительстве, позволили им выйти из сложной ситуации.

Сергей Курбатов с гордостью сообщил, что в регионе возрождается тракторный завод. Отметил успехи АПК. Липецкая область собрала в прошлом году большой урожай зерна, сахарной свеклы, масляничных культур. Регион является лидером по выращиванию овощей в закрытом грунте.

Средняя зарплата в прошлом году увеличилась на 115%. Правительство области постаралось минимизировать проблемы с занятостью на предприятиях, столкнувшихся с санкционным давлением. Сокращаемым сотрудникам Центр занятости оперативно предлагал вакансии.

После примерно 20-минутного доклада депутаты перешли к вопросам. Станислава Качарина интересовала проблема замены лифтов, многие из которых уже выработали свой ресурс. Начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин ответил, что в этом году заменят 804 лифта.

Депутат Владимир Богодухов спросил, что в регионе делается для ликвидации дефицита медицинских работников.

Ему ответила вице-губернатор Ольга Белоглазова: комплексная программа по привлечению медицинских специалистов действует в регионе с 2019 года. В медвузах по целевому направлению учится 700 студентов, в школах области создано около 300 профильных классов. Действуют меры поддержки медиков для приобретения жилья. А в прошлом году регион привлек врачей в два раза больше, чем годом ранее. Это позволило стабилизировать ситуацию, оттока специалистов уже не фиксируется.

И это был не единственный вопрос на медицинскую тему. Депутата Анатолия Шкатова волновала проблема с липецкой районной больницей. В Сырском Руднике закрыли поликлинику, которая входила в больничный комплекс. Будет ли на ее месте построена новая? Оказалось, что нет. Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков уточнил, что объемы медпомощи жителям Липецкого района соответствуют нормативам. В районе уже несколько лет продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. К 2025 году его жители должны получить современный комплекс райбольницы.

А Лариса Ксенофонтова спросила, что делается в Липецкой области для сохранения мужского здоровья. В зале послышался смех, а вице-губернатор Ольга Белоглазова доложила, что в Совете Федерации уже одобрен, а сейчас проходит рассмотрение в Минздраве, проект создания Центра женского здоровья. Там также займутся и мужским.

Геннадий Сухоруков спросил, что в области делается для реабилитации участников СВО.

— 1 июня должен заработать Фонд поддержки участников СВО, который в том числе будет заниматься высокотехнологичным протезированием и санаторно-курортным восстановлением, —ответила Ольга Белоглазова. Сейчас проходят специальное обучение 25 психологов (до конца года к ним прибавится еще 40), которые будут работать с вернувшимися из зоны СВО. К 1 сентября должны отремонтировать реабилитационный центр «Сосновый бор».

Юлию Соловьеву интересовал, на всей ли территории области доступен Интернет. Отвечал ей начальник областного управления цифрового развития Станислав Корниенко. Он доложил, что к концу 2025 года во всех селах, с населением более ста человек, будет доступен высокоскоростной интернет.

Сергей Токарев поднял проблему строительства экотехнопарка в селе Стебаево. Именно на него предполагается возить мусор из Липецка. Однако местные жители возражают против проекта. Если технопарк не удастся построить, есть варианты другого его размещения?

Вице-губернатор Игорь Кремнев ответил, что проект проходит госэкспертизу, которая ответит на вопрос можно или нельзя строить технопарк в Стебаево. Альтернативный план у правительства имеется. В других районах области строятся дополнительные мощности — мусор в Липецке не оставят. А начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина добавила, что проект экотехнопарка реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, которое предъявляет жесткие требования к экологической безопасности.

Депутатам понадобилось около часа на обсуждение отчета. Часть вопросов направлены губернатору Игорю Артамонову. 25 мая на сессии областного Совета депутаты должны получить на них ответы.
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#отчет губернатора

Комментарии (2)

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Смех

26 минут назад
"В зале послышался смех..."; а что смеялись-то, не будет мужского здоровья, нечем будет поддержать женское)))
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Липчанин

42 минуты назад
Даже квартиру пришлось продать. Так давят, что одежда за миллион стоит
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