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сегодня, 10:02
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На пост мэра Ельца претендуют трое

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Ельца представила городскому Совету депутатов трех участников будущих выборов.

Это 43-летний Павел Богданов, директор МАУ «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая березка». 31-летний Вячеслав Жабин, на которого в середине апреля губернатор Игорь Артамонов возложил обязанности исполняющего обязанности мэра города. И 41-летний Сергей Ханин, заместитель директора ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».

Мэра депутаты елецкого горсовета выберут 25 июня.

Напомним, прежний глава Ельца Евгений Боровских назначен уполномоченным по правам предпринимателей Липецкой области.
выборы мэра
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ельчанин
12 минут назад
дай Бог, чтобы Вячеслав Павлович и дальше был главой нашего города.
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Правда
38 минут назад
Город воинской славы достоин настоящего патриота ,прошедшего окопы в СВО, а не просидевших на диване и любящих передачу квадробер-шоу ,,Маска,, во-главе Киркорова. Граждане Ельца выбор за вами.
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...
39 минут назад
а нам все равно...
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Джон Ленин
45 минут назад
На кого возложил, тот и станет.....
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