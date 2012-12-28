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Общество
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сегодня, 10:02
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На пост мэра Ельца претендуют трое
Это 43-летний Павел Богданов, директор МАУ «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая березка». 31-летний Вячеслав Жабин, на которого в середине апреля губернатор Игорь Артамонов возложил обязанности исполняющего обязанности мэра города. И 41-летний Сергей Ханин, заместитель директора ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».
Мэра депутаты елецкого горсовета выберут 25 июня.
Напомним, прежний глава Ельца Евгений Боровских назначен уполномоченным по правам предпринимателей Липецкой области.
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