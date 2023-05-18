Общество
сегодня, 11:34
«Квадра» ответила на прозвучавшие в областном Совете обвинения
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В компании утверждают, что истек срок аренды муниципальных объектов централизованного теплоснабжения.
Вчера на комиссии по экономике Липецкого облсовета обсуждалось желание липецкого филиала ПАО «Квадра» отказаться от ряда активов в регионе. А сегодня пресс-служба филиала рассказала о мотивах такого решения.
«По договорам аренды, срок действия которых истек в 2006-2021 годах, филиал арендовал муниципальные котельные и теплосети в пяти муниципальных образованиях Липецкой области. В том числе в Ельце (35 котельных), Данкове (3 котельные), Грязях и Грязинском районе (11 котельных), а также в Липецком районе (9 котельных). Котельные были взяты во временную аренду, пока не будут найдены и подготовлены новые эксплуатирующие организации. Ввиду истечения срока аренды, в соответствии с Гражданским кодексом РФ действие договоров продлилось на неопределенный срок.
Прекращение аренды объектов теплоснабжения в Ельце, Данкове, Грязях, в Грязинском и Липецком районах планировалось еще в 2022 году. При этом учитывая риски, связанные с прохождением отопительного сезона и необходимостью обеспечения теплоснабжения потребителей, АО «Квадра» пошло навстречу главам муниципалитетов и продолжило эксплуатацию котельных вплоть до окончания отопительного сезона. Также заблаговременно, в соответствии с условиями договоров, и положений Гражданского кодекса РФ, собственникам были направлены уведомления о прекращении договоров аренды и возврате арендуемого имущества с 28 апреля 2023 года. В дальнейшем в ходе переговоров с администрацией региона и муниципалитетами срок в городе Елец был продлен на один месяц.
Липецкая генерация взаимодействует с муниципалитетами и администрацией региона в подготовке передачи котельных. Совместно с главами муниципальных образований разработаны дорожные карты по передаче котельных новым владельцам. Они включают оказание технической и материальной поддержки для сохранения надежности теплоснабжения в переходный период: подготовку к новому отопительному сезону, проведение гидравлических испытаний, экспертизу промышленной безопасности, получение паспорта готовности к отопительному сезону, обучение и подготовку руководящего персонала, а также передачу техники и спецодежды.
Также со стороны АО «Квадра» подготовлена вся необходимая документация, обеспечено работоспособное состояние оборудования и сетей, подготовлен обслуживающий персонал, готовый к переходу в новые эксплуатирующие организации.
Практика показывает, что управление небольшими котельными гораздо эффективнее местными эксплуатирующими организациями. Отметим, что в 2018 году АО «Квадра» уже были прекращены подобные арендные отношения в части имущества Чаплыгинского, Усманского, Задонского, Тербунского, Становлянского, Хлевенского муниципальных районов Липецкой области. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях была успешно принята местными хозяйствующими субъектами. Этот процесс также проводился в межотопительной период, что позволило собственникам объектов обеспечить их дальнейшую эксплуатацию и не допустить прекращения подачи коммунальных ресурсов».
«По договорам аренды, срок действия которых истек в 2006-2021 годах, филиал арендовал муниципальные котельные и теплосети в пяти муниципальных образованиях Липецкой области. В том числе в Ельце (35 котельных), Данкове (3 котельные), Грязях и Грязинском районе (11 котельных), а также в Липецком районе (9 котельных). Котельные были взяты во временную аренду, пока не будут найдены и подготовлены новые эксплуатирующие организации. Ввиду истечения срока аренды, в соответствии с Гражданским кодексом РФ действие договоров продлилось на неопределенный срок.
Прекращение аренды объектов теплоснабжения в Ельце, Данкове, Грязях, в Грязинском и Липецком районах планировалось еще в 2022 году. При этом учитывая риски, связанные с прохождением отопительного сезона и необходимостью обеспечения теплоснабжения потребителей, АО «Квадра» пошло навстречу главам муниципалитетов и продолжило эксплуатацию котельных вплоть до окончания отопительного сезона. Также заблаговременно, в соответствии с условиями договоров, и положений Гражданского кодекса РФ, собственникам были направлены уведомления о прекращении договоров аренды и возврате арендуемого имущества с 28 апреля 2023 года. В дальнейшем в ходе переговоров с администрацией региона и муниципалитетами срок в городе Елец был продлен на один месяц.
Липецкая генерация взаимодействует с муниципалитетами и администрацией региона в подготовке передачи котельных. Совместно с главами муниципальных образований разработаны дорожные карты по передаче котельных новым владельцам. Они включают оказание технической и материальной поддержки для сохранения надежности теплоснабжения в переходный период: подготовку к новому отопительному сезону, проведение гидравлических испытаний, экспертизу промышленной безопасности, получение паспорта готовности к отопительному сезону, обучение и подготовку руководящего персонала, а также передачу техники и спецодежды.
Также со стороны АО «Квадра» подготовлена вся необходимая документация, обеспечено работоспособное состояние оборудования и сетей, подготовлен обслуживающий персонал, готовый к переходу в новые эксплуатирующие организации.
Практика показывает, что управление небольшими котельными гораздо эффективнее местными эксплуатирующими организациями. Отметим, что в 2018 году АО «Квадра» уже были прекращены подобные арендные отношения в части имущества Чаплыгинского, Усманского, Задонского, Тербунского, Становлянского, Хлевенского муниципальных районов Липецкой области. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях была успешно принята местными хозяйствующими субъектами. Этот процесс также проводился в межотопительной период, что позволило собственникам объектов обеспечить их дальнейшую эксплуатацию и не допустить прекращения подачи коммунальных ресурсов».
2 807
Вопрос.
Маша