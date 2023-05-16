Общество

сегодня, 14:42

В Липецке в прошлом году не сумели распорядиться миллиардом рублей

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#бюджет #Липецкий горсовет
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В Липецке в прошлом году не сумели распорядиться миллиардом рублей

Почему это случилось, депутатам горсовета не рассказали.

Сегодня председатель департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерина Шестопалова рассказала членам комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ развития муниципалитета в 2022 году.

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Депутатам раздали по сто страниц распечатанного текста, но сам доклад был весьма сжатым: несколько слайдов — и все. Из отчета следовало, что в прошлом году в Липецке действовали 16 муниципальных программ, из которых четыре направлены на решение проблем в социальной сфере, девять — в сфере городского хозяйства. Кроме того, были реализованы шесть ведомственных целевых программ, направленных на повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, а также содержания и восстановления зеленого фонда города Липецка. Кстати, только эта последняя программа получила в итоге 10 баллов из 10 возможных — на ее реализацию выделялись 121,7 млн рублей и все эти деньги освоены (в 2021 году эта же программа была в числе названных умеренно эффективных).

— У вас в отчетах фигурируют одни и те же денежные суммы и по программе охраны окружающей среды, и по программе содержания и восстановление зеленого фонда. И там, и там по видам работ фигурируют обрезка и снос деревья, и там и там — посадка луковичных растений. А каков объем этих работ в единицах? Сколько деревьев опилено и снесено? Сколько посажено луковичных растений? Какая потребность в сносе аварийных деревьев на этот год и на перспективу с учетом обилия мертвых деревьев по городу? — спросила Екатерину Шестопалову депутат Екатерина Пинаева.

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Отвечать на вопрос вдруг взялся новый вице-мэр Николай Дергунов. Он сообщил, что в этом году на снос мертвых деревьев и опиливание живых, а также посадку новых деревьев из городского бюджета выделено на 9 миллионов рублей больше, чем в прошлом, а в 2022 году, соответственно, больше, чем в 2021-м. И остановился, добавив, что все подробности об экологических муниципальных программах он расскажет в четверг, на заседании другой комиссии горсовета — по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.

— Мы бы хотели услышать эту информацию сегодня. На комиссии, которая состоится в четверг, не будет части депутатов, которые являются членами этой комиссии, по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Мы бы хотели полного раскрытия темы трат средств бюджета для всех депутатов без исключения, — возмутился депутат Игорь Подзоров.

— Депутаты не могут посещать все комиссии! В докладе департамента экономики должна быть полная информация по реализации муниципальных программ, — поддержала коллегу председатель комиссии Вера Урываева.

Эффективными были признаны по итогам 2022 года 10 муниципальных программ и пять ведомственных, умеренно эффективными — пять муниципальных и одна ведомственная. Малоэффективной названа одна муниципальная программа — «Мой двор».

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На реализацию всех программных расходов в прошлом году мэрия с помощью регионального и федерального бюджетов получила 20,3 млрд рублей (в их числе — 965,3 млн рублей из внебюджетных источников). По факту израсходованы 19,1 миллиарда. Фактическое выполнение программ составило 94,3% от запланированного объема.

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— А 94% исполнения программ — это плохо или хорошо? Почему мы не увидели процента их исполнения в сравнении с 2021 годом или с 2020-м? У нас остался неиспользованный миллиард. Что случилось? Что помешало распорядиться этими средствами? В слайдах нет ответа на эти вопросы. Почему вы не выбрали пункты о том, что не получилось сделать, не расписали причины? — задался резонными вопросами депутат Александр Мишин.

— Ни цифр, ни конкретики! — добавила Вера Урываева.

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Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил Екатерине Шестопаловой подготовить ответы на прозвучавшие вопросы к ближайшей сессии. И обратить внимание на те вопросы, которые чиновникам, возможно, кажутся мелочными, но сильно волнуют горожан, и являются темами запросов депутатам: ямы во дворах и на внутриквартальных проездах, подъездах к социальным объектам. «Были такие программы в прошлом году, и жители ждут их продолжения».
8 563
#бюджет #Липецкий горсовет
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Комментарии (8)

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Ежик

11 минут назад
Разделить на всех жителей области, да и то полезней, хотя бы по палке колбасы купим
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Волонтер

21 минуту назад
Если не умеют работать, надо уходить.
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Саня

25 минут назад
Ч, с языка сняли про деревню
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Лиза

26 минут назад
А Шамаева говорила, что денег нет! Значит, обманывала?
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Ч

44 минуты назад
Деньги ( если есть такая возможность ) надо вкладывать в дороги . Про деревню тоже не надо забывать .
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Смех

45 минут назад
Копеечную пенсию по инвалидности оформить сложнее, чем золотую медаль на олимпиаде выиграть))). Знакомый пенсионер, всю жизнь прокрутивший баранку грузовика на гос. предприятии(!) и имеющий кучу проблем с позвоночником, сколько ни бился, так ничего и не добился - деньги экономят))). А ходит мужик через раз с костылём, в зависимости от обострения болезни(((
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Ника

49 минут назад
Светофоры без кнопок
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Надо было

сегодня, 14:58
Каменный мост за миллиард ремонтировать,глядишь и провалов не было.
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