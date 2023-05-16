В Липецке в прошлом году не сумели распорядиться миллиардом рублей

Почему это случилось, депутатам горсовета не рассказали.

Сегодня председатель департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерина Шестопалова рассказала членам комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ развития муниципалитета в 2022 году.Депутатам раздали по сто страниц распечатанного текста, но сам доклад был весьма сжатым: несколько слайдов — и все. Из отчета следовало, что в прошлом году в Липецке действовали 16 муниципальных программ, из которых четыре направлены на решение проблем в социальной сфере, девять — в сфере городского хозяйства. Кроме того, были реализованы шесть ведомственных целевых программ, направленных на повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, а также содержания и восстановления зеленого фонда города Липецка. Кстати, только эта последняя программа получила в итоге 10 баллов из 10 возможных — на ее реализацию выделялись 121,7 млн рублей и все эти деньги освоены (в 2021 году эта же программа была в числе названных умеренно эффективных).— У вас в отчетах фигурируют одни и те же денежные суммы и по программе охраны окружающей среды, и по программе содержания и восстановление зеленого фонда. И там, и там по видам работ фигурируют обрезка и снос деревья, и там и там — посадка луковичных растений. А каков объем этих работ в единицах? Сколько деревьев опилено и снесено? Сколько посажено луковичных растений? Какая потребность в сносе аварийных деревьев на этот год и на перспективу с учетом обилия мертвых деревьев по городу? — спросила Екатерину Шестопалову депутат Екатерина Пинаева.Отвечать на вопрос вдруг взялся новый вице-мэр Николай Дергунов. Он сообщил, что в этом году на снос мертвых деревьев и опиливание живых, а также посадку новых деревьев из городского бюджета выделено на 9 миллионов рублей больше, чем в прошлом, а в 2022 году, соответственно, больше, чем в 2021-м. И остановился, добавив, что все подробности об экологических муниципальных программах он расскажет в четверг, на заседании другой комиссии горсовета — по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.— Мы бы хотели услышать эту информацию сегодня. На комиссии, которая состоится в четверг, не будет части депутатов, которые являются членами этой комиссии, по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Мы бы хотели полного раскрытия темы трат средств бюджета для всех депутатов без исключения, — возмутился депутат Игорь Подзоров.— Депутаты не могут посещать все комиссии! В докладе департамента экономики должна быть полная информация по реализации муниципальных программ, — поддержала коллегу председатель комиссии Вера Урываева.Эффективными были признаны по итогам 2022 года 10 муниципальных программ и пять ведомственных, умеренно эффективными — пять муниципальных и одна ведомственная. Малоэффективной названа одна муниципальная программа — «Мой двор».На реализацию всех программных расходов в прошлом году мэрия с помощью регионального и федерального бюджетов получила 20,3 млрд рублей (в их числе — 965,3 млн рублей из внебюджетных источников). По факту израсходованы 19,1 миллиарда. Фактическое выполнение программ составило 94,3% от запланированного объема.— А 94% исполнения программ — это плохо или хорошо? Почему мы не увидели процента их исполнения в сравнении с 2021 годом или с 2020-м? У нас остался неиспользованный миллиард. Что случилось? Что помешало распорядиться этими средствами? В слайдах нет ответа на эти вопросы. Почему вы не выбрали пункты о том, что не получилось сделать, не расписали причины? — задался резонными вопросами депутат Александр Мишин.— Ни цифр, ни конкретики! — добавила Вера Урываева.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил Екатерине Шестопаловой подготовить ответы на прозвучавшие вопросы к ближайшей сессии. И обратить внимание на те вопросы, которые чиновникам, возможно, кажутся мелочными, но сильно волнуют горожан, и являются темами запросов депутатам: ямы во дворах и на внутриквартальных проездах, подъездах к социальным объектам. «Были такие программы в прошлом году, и жители ждут их продолжения».