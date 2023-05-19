Происшествия
35 минут назад
Жара пошла: липчане теряют сознание в душных автобусах
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Сегодня утром на проспекте Победы стало плохо сразу двум пассажиркам автобусов: ребенку и и 21-летней девушке.
Сегодня около 9 утра в автобусе маршрута №347 потеряла сознание девочка. Восьмиклассница упала в обморок из-за духоты, пассажиры вывели ее из автобуса на остановке «Автопарк». Они взялись позвонить родителям девочки, и при необходимости, вызвать «скорую».
Водитель автобуса не видел происходящего в салоне. Когда к нему обратились пассажиры, сообщил, что готов остановится, или поехать в больницу. По словам водителя, автобусу 30 лет, кондиционером он не оборудован..
- Да их стали выпускать кондиционеры, лет пять назад...
Автобус принадлежит ЧП Алтарев
В следовавшем перед 347-м автобусе маршрута №352, стало плохо 21-летней девушке. В полуобморочном состоянии она вышла на остановке «Площадь Победы», и ее подхватили прохожие. Они сбегали в магазин за водой и привели девушку в чувство.
Летом прошлого года, по данным городского департамента транспорта, автобусы, оборудованные системой кондиционирования, находились только в парке МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Из общего числа в 212 автобусов кондиционерами было оборудовано 115 – это газовые Volgabus.
Осенью 2022-го и весной этого года Липецк получил еще 71 автобус, оборудованный кондиционерами. Они также используются МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Для частных перевозчиков наличие кондиционера в автобусах обязательным требованием не является.
Водитель автобуса не видел происходящего в салоне. Когда к нему обратились пассажиры, сообщил, что готов остановится, или поехать в больницу. По словам водителя, автобусу 30 лет, кондиционером он не оборудован..
- Да их стали выпускать кондиционеры, лет пять назад...
Автобус принадлежит ЧП Алтарев
В следовавшем перед 347-м автобусе маршрута №352, стало плохо 21-летней девушке. В полуобморочном состоянии она вышла на остановке «Площадь Победы», и ее подхватили прохожие. Они сбегали в магазин за водой и привели девушку в чувство.
Летом прошлого года, по данным городского департамента транспорта, автобусы, оборудованные системой кондиционирования, находились только в парке МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Из общего числа в 212 автобусов кондиционерами было оборудовано 115 – это газовые Volgabus.
Осенью 2022-го и весной этого года Липецк получил еще 71 автобус, оборудованный кондиционерами. Они также используются МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Для частных перевозчиков наличие кондиционера в автобусах обязательным требованием не является.
10 482
Бывший слесарь
Вы что творите!
777
ЧП Алтарев
Железняк
Лена
Викторм
Серега
А когда поднимали тариф!
Липчанин