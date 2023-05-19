Происшествия

35 минут назад

Жара пошла: липчане теряют сознание в душных автобусах

10 482
#жара #духота #транспорт #
Жара пошла: липчане теряют сознание в душных автобусах

Сегодня утром на проспекте Победы стало плохо сразу двум пассажиркам автобусов: ребенку и и 21-летней девушке.

Сегодня около 9 утра в автобусе маршрута №347 потеряла сознание девочка. Восьмиклассница упала в обморок из-за духоты, пассажиры вывели ее из автобуса на остановке «Автопарк». Они взялись позвонить родителям девочки, и при необходимости, вызвать «скорую».

Водитель автобуса не видел происходящего в салоне. Когда к нему обратились пассажиры, сообщил, что готов остановится, или поехать в больницу. По словам водителя, автобусу 30 лет, кондиционером он не оборудован..

- Да их стали выпускать кондиционеры, лет пять назад...

Автобус принадлежит ЧП Алтарев

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В следовавшем перед 347-м автобусе маршрута №352, стало плохо 21-летней девушке. В полуобморочном состоянии она вышла на остановке «Площадь Победы», и ее подхватили прохожие. Они сбегали в магазин за водой и привели девушку в чувство.

Летом прошлого года, по данным городского департамента транспорта, автобусы, оборудованные системой кондиционирования, находились только в парке МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Из общего числа в 212 автобусов кондиционерами было оборудовано 115 – это газовые Volgabus.

Осенью 2022-го и весной этого года Липецк получил еще 71 автобус, оборудованный кондиционерами. Они также используются МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Для частных перевозчиков наличие кондиционера в автобусах обязательным требованием не является.
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#жара #духота #транспорт #

Комментарии (10)

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Бывший слесарь

5 минут назад
Посмотрите эти кондиционеры в гаражах руководителей этих ИП. Им просто не выгодно их заправлять и обслуживать. Они их снимали по приобретению автобусов. Да же в некоторых остались под сидением система обдува, а сама механика разобрана по знакомым и прочим.
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Вы что творите!

9 минут назад
А если депутат потеряет сознание в автобусе и не попадёт на сессию, кто позаботиться о его электорате ?
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777

9 минут назад
Даже в новых Волгобасах прохлады нет.
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ЧП Алтарев

10 минут назад
Оговорочка по Фрейду
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Железняк

11 минут назад
Хилое поколение. При развитии Советской власти куда труднее было народу. Но народ жил, учил детей, работал и был уверено в будущем.! С днём ПИОНЕРИИ!!!
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Лена

13 минут назад
Конечно,в жих автобусах всего две форточки в конце салона и отсутствие кондиционеров. А с учётом количества светофоров в городе ( и остановки почти на каждом из них) ,пробок, и количества людей в автобусах( особенно утром и вечером)- ничего удивительного....воздуха то в салоне нет...
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Викторм

14 минут назад
И каждый раз, когда начинают ныть о повышении цены за проезд, мы слышим о чистоте, кондиционерах и нормальной работе транспорта. Кстати, как получилось, что все самые популярные маршруты достались частникам на душегубках, а муниципальные автобусы с кондиционерами обслуживают второстепенные маршруты?
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Серега

19 минут назад
А цена за проезд везде одинаковая, независимо от того с комфортом едешь или нет.
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А когда поднимали тариф!

21 минуту назад
Обещали автобусы с кондиционерами!, Водители в костюмах......
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Липчанин

21 минуту назад
Умные немцы предусмотрели в автобусах кондиционеры (отсутствие форточек об этом говорит, чтобы выхлопные газы не поступали в салон). Некотрыеи неумные наши сограждане при поступлении данных Мерседесов в Россию вытащили систему кондиционирования. Отсюда (от неумных) все беды.
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