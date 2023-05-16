ПозиTиV

54 минуты назад

Какого автобусного маршрута вам не хватает?

17 493
#Говорит Липецк
2

Как выяснилось, довольно много горожан довольны общественным транспортом Липецка.

Мы спросили у липчан, какого автобусного маршрута им не хватает? Судя по ответам, новых маршрутов не хватает тем, кто живёт на окраинах города: в «Елецком», «Университетском», Опытной станции и на Соколе. Не хватает горожанам и числа автобусов, выходящих на существующие линии: № 300, 33, и 311, особенно по утрам и вечерам. Однако значительную часть опрошенных существующая маршрутная сеть вполне устраивает.
17 493
#Говорит Липецк
2

Комментарии (17)

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Пассажир

5 минут назад
Не хватает количества рейсов маршрута 44 Ж.Пески - ЖД вокзал. Необходимо сделать его на постоянной основе, а не 3 раза в день. Очень удобный маршрут.
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Елена

8 минут назад
343 дайте больше машин. Сделайте меньше интервал и утром раньше выпускайте на линию. Многие на нем ездят на работу с Дачного.
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Собачник

8 минут назад
Надежда, что проблематичного то?.
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Коммунист

18 минут назад
Что бы проезд был по 5 копеек.
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й

18 минут назад
В существующей схеме навести порядок с интервалами. Как можно ждать полчаса свой автобус? Особенно, на морозе. А если один борт сломается, как ждать следующий? Нужен законный максимальный интервал 20 минут между любыми рейсами любого городского маршрута в любое время. В случае несоблюдения маршрут закрывается или реорганизовывается.
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Гость

21 минуту назад
Необходимо вернуть маршрутку 353 очень выручала.
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Липчанин.

21 минуту назад
Верните прежний маршрут 323а.Кому нужны эти пересадки кроме вас?
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Надежда

23 минуты назад
Очень не хватает автобуса 11Т , бывшего троллейбуса, который ходил аналогично 2т,только в другую сторону. Проблематично доехать без пересадки от рынка 9 микр-она до муз.училища. Или нужно добавить число автобусов 378, ну, очень редко ходит после 17 часов.
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Надежда

24 минуты назад
Очень не хватает автобуса 11Т , бывшего троллейбуса, который ходил аналогично 2т,только в другую сторону. Проблематично доехать без пересадки от рынка 9 микр-она до муз.училища. Или нужно добавить число автобусов 378, ну, очень редко ходит после 17 часов.
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Пассажир

25 минут назад
У маршрута 33 в10.00 обед,или даже пораньше. Когда ещё не все люди приехали с оаботы.
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