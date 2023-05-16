Какого автобусного маршрута вам не хватает?

Как выяснилось, довольно много горожан довольны общественным транспортом Липецка.

Мы спросили у липчан, какого автобусного маршрута им не хватает? Судя по ответам, новых маршрутов не хватает тем, кто живёт на окраинах города: в «Елецком», «Университетском», Опытной станции и на Соколе. Не хватает горожанам и числа автобусов, выходящих на существующие линии: № 300, 33, и 311, особенно по утрам и вечерам. Однако значительную часть опрошенных существующая маршрутная сеть вполне устраивает.