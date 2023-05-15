Липецкая область опустилась в рейтинге социально-экономического развития

Липецкая область опустилась сразу на семь позиций в рейтинге «РИА Новости» социально-экономического развития регионов за год. По итогам 2022 года область заняла 27 место. В 2021 году она находилась на 20 месте.



В интегральном рейтинге «РИА Новости» по итогам прошлого года Липецкая область набрала 49,489 балла и заняла 27 место. При этом в 2021 году показатели были лучше: 56,105 балла и 20 место. Максимально возможное количество баллов - 100. Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ составлен на основе данных Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Эксперты учитывали объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, соотношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие показатели. При составлении рейтинга использовались официальные данные Минфина РФ, Федерального казначейства и Росстата.



Как отмечает «РИА Новости», в Липецкой области сократился объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, а также суммарных доходов, увеличилась долговая нагрузка, сократились инвестиции в основной капитал, снизилась доля прибыльных предприятий. В то же время в качестве позитивных факторов эксперты называют снижение уровня безработицы и сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.



Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область оказалась третьей – после Воронежской (20 место) и Белгородской (21 место) областей. Ниже в рейтинге расположились Курская (35 место) и Тамбовская (60 место) области. При том, по данным аналитиков, все регионы в Черноземье потеряли за год свои позиции. Воронежская область опустилась на одну строку, Тамбовская – на пять, Курская – на шесть, а Белгородская потеряла сразу девять пунктов.



Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась. Это Москва (89,6 баллов), Санкт-Петербург (86) и Татарстан (80,1). В тройке аутсайдеров Еврейская автономная область (12,2), Калмыкия (13,8) и Тыва (15,2).



