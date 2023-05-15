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Липецкая область опустилась в рейтинге социально-экономического развития
Липецкая область опустилась сразу на семь позиций в рейтинге «РИА Новости» социально-экономического развития регионов за год. По итогам 2022 года область заняла 27 место. В 2021 году она находилась на 20 месте.
Как отмечает «РИА Новости», в Липецкой области сократился объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, а также суммарных доходов, увеличилась долговая нагрузка, сократились инвестиции в основной капитал, снизилась доля прибыльных предприятий. В то же время в качестве позитивных факторов эксперты называют снижение уровня безработицы и сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область оказалась третьей – после Воронежской (20 место) и Белгородской (21 место) областей. Ниже в рейтинге расположились Курская (35 место) и Тамбовская (60 место) области. При том, по данным аналитиков, все регионы в Черноземье потеряли за год свои позиции. Воронежская область опустилась на одну строку, Тамбовская – на пять, Курская – на шесть, а Белгородская потеряла сразу девять пунктов.
Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась. Это Москва (89,6 баллов), Санкт-Петербург (86) и Татарстан (80,1). В тройке аутсайдеров Еврейская автономная область (12,2), Калмыкия (13,8) и Тыва (15,2).
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