Происшествия
32 минуты назад
37-летняя липчанка забрала с детской площадки чужой самокат для своего ребенка
Кражу записала камера видеонаблюдения.
В липецкий отдел полиции №7 обратился 35-летний мужчина, у ребенка которого вечером 12 мая украли детский самокат за 4 200 рублей, пока тот играл на детской площадке у дома по улице Водопьянова.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изучили записи камер наблюдения и вышли на 37-летнюю женщину. Как оказалось, она увидела на детской площадке брошенный самокат и забрала его для своего ребенка.
Возбуждено уголовное дело о краже. Самокат возвращен владельцу.
Добавим, что 12 мая при таких же обстоятельствах был украден самокат с детской площадки на проспекте Победы. Для своего ребенка его забрал 27-ленний мужчина.
«12 мая мужчина гулял с семьей. Проходя мимо детской площадки, он увидел оставленный без присмотра самокат, забрал его и отдал своему сыну», — сообщали 16 мая полицейские.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изучили записи камер наблюдения и вышли на 37-летнюю женщину. Как оказалось, она увидела на детской площадке брошенный самокат и забрала его для своего ребенка.
Возбуждено уголовное дело о краже. Самокат возвращен владельцу.
Добавим, что 12 мая при таких же обстоятельствах был украден самокат с детской площадки на проспекте Победы. Для своего ребенка его забрал 27-ленний мужчина.
«12 мая мужчина гулял с семьей. Проходя мимо детской площадки, он увидел оставленный без присмотра самокат, забрал его и отдал своему сыну», — сообщали 16 мая полицейские.
Умный