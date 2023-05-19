Происшествия

32 минуты назад

37-летняя липчанка забрала с детской площадки чужой самокат для своего ребенка

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#кража
2

Кражу записала камера видеонаблюдения.

В липецкий отдел полиции №7 обратился 35-летний мужчина, у ребенка которого вечером 12 мая украли детский самокат за 4 200 рублей, пока тот играл на детской площадке у дома по улице Водопьянова.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изучили записи камер наблюдения и вышли на 37-летнюю женщину. Как оказалось, она увидела на детской площадке брошенный самокат и забрала его для своего ребенка.

Возбуждено уголовное дело о краже. Самокат возвращен владельцу.

Добавим, что 12 мая при таких же обстоятельствах был  украден самокат с детской площадки на проспекте Победы. Для своего ребенка его забрал 27-ленний мужчина.

«12 мая мужчина гулял с семьей. Проходя мимо детской площадки, он увидел оставленный без присмотра самокат, забрал его и отдал своему сыну», — сообщали 16 мая полицейские.
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#кража
2

Комментарии (1)

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Умный

10 минут назад
Теперь будет лить слезы,умолять не сажать...Мозги раньше включать надо!
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