Девять дней без газа и горячей воды

Четырехэтажка в центре Липецка осталась без ресурсов, после того, как один из ее жильцов почувствовал запах газа.

Жильцы дома № 14 по улице Пушкина с 9 июня живут без газа. Так как квартиры оборудованы газовыми колонками, пропала и горячая вода.«Ни помыться, ни приготовить пищу! Отключили газ по звонку одного жильца в газовую службу (якобы был запах газа в его квартире). Прибыла газовая служба, проверили вентиляционные каналы, тяги не было. На улице стояла в тот день жара +30 с небольшим. Соответственно, тяги и не могло быть. Стали везде писать, звонить, добились только на третий день УК „Маяк“ прочистила вентканалы. После опять тишина. Администрация города тоже в курсе нашей проблемы, но ничем помочь не может. Газовики обошли квартиры, но у нас по предписанию все ок! Сегодня уже 18 июня, газа нет! Помощи ни от кого нет! Как нам дальше жить, мы не знаем!», — говорится в коллективном письме жильцов дома.Двери двух подъездов дома обклеены объявлениями от УК «Маяк». Коммунальщики просят жильцов дождаться проверяющих из газовой службы. Судя по объявлениям, газ сначала планировали пустить 11 июня, потом 18 июня.В пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Липецк» GOROD48 подтвердили, что отключили ресурс после жалобы на запах газа. Выяснилось, что в доме отсутствует тяга. Газовики уведомили УК «Маяк» о проблеме с вентканалами. Сегодня коммунальщики предоставили газовикам акт о том, что они прочищены и дом готов к пуску газа.Газ планируют пустить сегодня, 18 июня, в 20:00. Его получат все, кто будет вечером дома. Если кого-то в квартирах не окажется, сотрудники приедут завтра вечером. Обещают, что будут ездить на Пушкина, 14 по вечерам, пока не подключат последнюю квартиру.