Общество
23 минуты назад
Вот уже полгода строители жалуются на погоду, мешающую восстановить перекопанный липецкий сквер
«Hепогода нынче в моде, непогода, непогода…».
Во второй декаде апреля в «Квадре» заявили будущем восстановлении благоустройства на местах осенне-зимних раскопок к 1 мая. На местах 23-х раскопок, в числе которых площадь Победы, улицы Гагарина, Папина, Фрунзе, Циолковского, Интернациональная, Ленина, Неделина, Водопьянова, Стаханова, Московская, Боевой проезд в районе 14-й школы энергетики установили 72 метра бордюров, заасфальтировали 550 квадратных метров проезжей части и пешеходных зон, уложили более 150 квадратных метров тротуарной плитки. Однако по одному адресу — у дома №49 по улице Неделина — благоустройства как не было, так и нет.
Напомним, что еще в прошлом году ООО «Теплогарант», подрядная организация липецкого филиала «Квадры», на месте переложенных сетей должна была восстановить часть разрытого бульвара. Но, как говорится, что-то пошло не так.
В начале апреля на месте раскопки была сплошная грязь. «Теплогарант» сообщил, что компания в прошлом году забросала траншею землей и заасфальтировала попавшую в зону работ часть тротуара. Восстановить же газоны и плиточное покрытие сквера строителям, по их словам, помешали затяжные дожди. «Мы уже начали восстановление благоустройства и завершим их к 1 мая», - сообщили GOROD48 в организации.
Сейчас уже 17 мая. И вот как выглядит этот сквер сегодня.
- Задержка в восстановлении благоустройства была обусловлена неблагоприятными погодными условиями - как мы все помним, со второй половины апреля и вплоть до конца месяца наш регион находился во власти циклона, что сопровождалось затяжными дождями и температурами ниже климатической нормы. Первая декада мая также не отличалась устойчивой погодой. По этой причине мы не могли приступить к восстановлению зеленых насаждений и завершить укладку тротуарной плитки. С установившейся сухой и теплой погодой эти работы возобновлены. Благоустройство по указанному адресу будет завершено в ближайшие две недели, - сообщили в компании.
Что ж, 1 июня мы посмотрим, как обстоят дела у дома №49 по улице Неделина.
Напомним, что еще в прошлом году ООО «Теплогарант», подрядная организация липецкого филиала «Квадры», на месте переложенных сетей должна была восстановить часть разрытого бульвара. Но, как говорится, что-то пошло не так.
В начале апреля на месте раскопки была сплошная грязь. «Теплогарант» сообщил, что компания в прошлом году забросала траншею землей и заасфальтировала попавшую в зону работ часть тротуара. Восстановить же газоны и плиточное покрытие сквера строителям, по их словам, помешали затяжные дожди. «Мы уже начали восстановление благоустройства и завершим их к 1 мая», - сообщили GOROD48 в организации.
Сейчас уже 17 мая. И вот как выглядит этот сквер сегодня.
- Задержка в восстановлении благоустройства была обусловлена неблагоприятными погодными условиями - как мы все помним, со второй половины апреля и вплоть до конца месяца наш регион находился во власти циклона, что сопровождалось затяжными дождями и температурами ниже климатической нормы. Первая декада мая также не отличалась устойчивой погодой. По этой причине мы не могли приступить к восстановлению зеленых насаждений и завершить укладку тротуарной плитки. С установившейся сухой и теплой погодой эти работы возобновлены. Благоустройство по указанному адресу будет завершено в ближайшие две недели, - сообщили в компании.
Что ж, 1 июня мы посмотрим, как обстоят дела у дома №49 по улице Неделина.
Что двойные стандарты?
Депутат