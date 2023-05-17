Общество

23 минуты назад

Вот уже полгода строители жалуются на погоду, мешающую восстановить перекопанный липецкий сквер

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#благоустройство #раскопка
Вот уже полгода строители жалуются на погоду, мешающую восстановить перекопанный липецкий сквер

«Hепогода нынче в моде, непогода, непогода…».

Во второй декаде апреля в «Квадре» заявили будущем восстановлении благоустройства на местах осенне-зимних раскопок к 1 мая. На местах 23-х раскопок, в числе которых площадь Победы, улицы Гагарина, Папина, Фрунзе, Циолковского, Интернациональная, Ленина, Неделина, Водопьянова, Стаханова, Московская, Боевой проезд в районе 14-й школы энергетики установили 72 метра бордюров, заасфальтировали 550 квадратных метров проезжей части и пешеходных зон, уложили более 150 квадратных метров тротуарной плитки. Однако по одному адресу — у дома №49 по улице Неделина — благоустройства как не было, так и нет.

Напомним, что еще в прошлом году ООО «Теплогарант», подрядная организация липецкого филиала «Квадры», на месте переложенных сетей должна была восстановить часть разрытого бульвара. Но, как говорится, что-то пошло не так.

В начале апреля на месте раскопки была сплошная грязь. «Теплогарант» сообщил, что компания в прошлом году забросала траншею землей и заасфальтировала попавшую в зону работ часть тротуара. Восстановить же газоны и плиточное покрытие сквера строителям, по их словам, помешали затяжные дожди. «Мы уже начали восстановление благоустройства и завершим их к 1 мая», - сообщили GOROD48 в организации.

Сейчас уже 17 мая. И вот как выглядит этот сквер сегодня.

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- Задержка в восстановлении благоустройства была обусловлена неблагоприятными погодными условиями - как мы все помним, со второй половины апреля и вплоть до конца месяца наш регион находился во власти циклона, что сопровождалось затяжными дождями и температурами ниже климатической нормы. Первая декада мая также не отличалась устойчивой погодой. По этой причине мы не могли приступить к восстановлению зеленых насаждений и завершить укладку тротуарной плитки. С установившейся сухой и теплой погодой эти работы возобновлены. Благоустройство по указанному адресу будет завершено в ближайшие две недели, - сообщили в компании.

Что ж, 1 июня мы посмотрим, как обстоят дела у дома №49 по улице Неделина.
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#благоустройство #раскопка

Комментарии (2)

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Что двойные стандарты?

5 минут назад
А что разве не жек должен наводить порядок ? Как это с рвк-липецк в недавнем ролике. Там же тоже дорога перекопана и велись работы по её восстановлению, но ответственность легла почему-то на жек.
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Депутат

9 минут назад
Кидать в декабре асфальт в снеговую жижу - это можно, а плитку укладывать при +5 градусов - никак нельзя!
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