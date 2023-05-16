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Гулял с сыном и украл для него самокат: по подозрению в краже задержан 27-летний личанин
Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Липецку по подозрению в краже детского самоката задержали 27-летнего жителя города. Оказалось, что самокат он украл для сына.
Полицейские отсмотрели записи камер наблюдения и после оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 27-летнего липчанина. У него нашли пропавший самокат.
«12 мая мужчина гулял с семьей. Проходя мимо детской площадки, он увидел оставленный без присмотра самокат, забрал его и отдал своему сыну», - рассказали в пресс-служба областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
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ЮВП
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