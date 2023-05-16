Происшествия

сегодня, 08:25

Гулял с сыном и украл для него самокат: по подозрению в краже задержан 27-летний личанин

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#кража

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Липецку по подозрению в краже детского самоката задержали 27-летнего жителя города. Оказалось, что самокат он украл для сына.

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О краже самоката с детской площадки на проспекте Победы в полицию заявил 43-летний житель Липецка. 12 мая его сын оставил самокат без присмотра, а потом обнаружил, что он исчез.

Полицейские отсмотрели записи камер наблюдения и после оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 27-летнего липчанина. У него нашли пропавший самокат.

«12 мая мужчина гулял с семьей. Проходя мимо детской площадки, он увидел оставленный без присмотра самокат, забрал его и отдал своему сыну», - рассказали в пресс-служба областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». 
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#кража

Комментарии (4)

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Патриот

15 минут назад
Поклонники Алексея Анатольевича идут по его стопам))
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Липчанин2

18 минут назад
сами вырастили теперь расхлебываем .... Толи еще будет !
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ЮВП

41 минуту назад
Поколение памперсов, хочу и делаю.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

44 минуты назад
Заботливый отец.
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