Общество
34 минуты назад
Завтра на три часа закроется трамвайное движение по мосту через Каменный лог
17 мая подрядчик будет ремонтировать тротуарные плиты моста на улице Терешковой.
«В связи с этим движение трамваев на отрезке от 9 микрорайона до Центрального рынка с 11.00 до 14.00 будет приостановлено», — сообщили в управлении главного смотрителя.
В городском департаменте транспорта пояснили, что во время ремонта трамвайные рейсы будут выполняться до 9-го микрорайона.
Ремонт пешеходной части моста понадобился из-за разрушения в минувшую пятницу асфальтового покрытия. Провал в асфальте мог образоваться из-за коррозии металла в плитах перекрытия пешеходной зоны — их полная замена прошлогодним контрактом на ремонт моста не предусматривалась.
«В связи с этим движение трамваев на отрезке от 9 микрорайона до Центрального рынка с 11.00 до 14.00 будет приостановлено», — сообщили в управлении главного смотрителя.
В городском департаменте транспорта пояснили, что во время ремонта трамвайные рейсы будут выполняться до 9-го микрорайона.
Ремонт пешеходной части моста понадобился из-за разрушения в минувшую пятницу асфальтового покрытия. Провал в асфальте мог образоваться из-за коррозии металла в плитах перекрытия пешеходной зоны — их полная замена прошлогодним контрактом на ремонт моста не предусматривалась.