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34 минуты назад

Завтра на три часа закроется трамвайное движение по мосту через Каменный лог

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#мост #ремонт
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Завтра на три часа закроется трамвайное движение по мосту через Каменный лог
17 мая подрядчик будет ремонтировать тротуарные плиты моста на улице Терешковой.

«В связи с этим движение трамваев на отрезке от 9 микрорайона до Центрального рынка с 11.00 до 14.00 будет приостановлено», — сообщили в управлении главного смотрителя. 
 
В городском департаменте транспорта пояснили, что во время ремонта трамвайные рейсы будут выполняться до 9-го микрорайона.

Ремонт пешеходной части моста понадобился из-за разрушения в минувшую пятницу асфальтового покрытия.  Провал в асфальте мог образоваться из-за коррозии металла в плитах перекрытия пешеходной зоны — их полная замена прошлогодним контрактом на ремонт моста не предусматривалась. 

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181
#мост #ремонт
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