35-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении матери мухобойкой из-за бутылки водки

Женщина умерла в больнице 8 марта этого года.

В Измалковском районе передано в суд уголовное дело в отношении украинца, обвиняемого в смертельном избиении матери.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый году уже был судим: в 2019-м году Щебекинский районный суд Белгородской области приговорил его к 1 году 7 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы России, освободился мужчина в феврале 2021 года. После этого он перебрался жить в Измалковский район, но российского паспорта у него так и не было.



По версии следствия, с вечера 1 марта по утро 2 марта этого года в деревне Галинка Измалковского района пьяный мужчина поссорился со своей матерью. В ходе семейного конфликта он схватил самодельную мухобойку и ей, а также руками и ногами нанёс матери не мене 16 ударов по голове, грудной клетке, рукам и ногам. В том числе было нанесено не менее 12 ударов по голове, не менее двух ударов по груди, ещё не менее двух — по рукам и ногам.



Уже 2 марта мужчина написал явку с повинной. Он рассказал, что вечером к нему приходили знакомые с бутылкой водки, сначала они соображали на троих. Потом пришёл ещё один гость с бутылкой. Пьяные разборки начались сначала между его друзьями и мужчина уже был разгорячен. А примерно в 23:00 мать случайно повалила бутылку водки на стол, и спиртное начало вытекать... На этой почве началась ссора уже с матерью. Сначала сын толкнул женщину в сторону окна. Ставший свидетелем начала конфликта гость решил не вмешиваться и ушёл.



Следствие полагает, что сын сначала бил мать руками, потом схватил за волосы и потащил в спальную комнату, женщина сопротивлялась, но сын дотащил её до кровати. Там мужчина ударил мать коленом, та сползла на пол, а сын в это время схватил мухобойку. Закончив избиение, сын оставил мать в комнате на полу, а сам вышел на улицу покурить. Вскоре он спокойно продолжил выпивать со знакомым.



Проснувшись утром 2 марта, обвиняемый обнаружил мать на том же месте, где и оставил. Та спала, издавая при этом хрипы. Сын попытался умыть и разбудить мать, но она не реагировала. Затем он позвонил знакомой и попросил вызвать скорую.



Спустя несколько дней — ночью 8 марта женщина умерла в Елецкой городской больнице №1 имени Н.А. Семашко. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате закрыто черепно-мозговой травмы, кровоизлияний в мягкие ткани головы, ушиба и отёка головного мозга, застойной двусторонней серозно-гнойной пневмонии.



Действия мужчины были квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.