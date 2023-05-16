Происшествия

30 минут назад

У провала возле Центрального рынка нашелся хозяин: центр «Мои документы»

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#провал
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У провала возле Центрального рынка нашелся хозяин: центр «Мои документы»

Глубокую воронку уже засыпали песком.

Вчера GOROD48 сообщил о «ничейной яме», которая разверзлась у здания с несколькими арендаторами на площади Победы, 6а в паре метров от разворотного трамвайного кольца. От нее открестились в мэрии, в ООО «РВК-Липецк» и в ПАО «Квадра». Еще утром на вопрос депутатов Липецкого горсовета о том, чей же это провал и кто будет его засыпать, не смогли ответить чиновники департамента ЖКХ мэрии. А после обеда у этой воронки в два метра глубиной все же нашелся хозяин — один из центров «Мои документы», который также находится в здании у места провала!

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- Яму засыпали песком для обеспечения безопасности граждан. В месте провала находится труба, которая обеспечивает ресурсами МФЦ. Начата экспертиза того, что послужило причиной обвала грунта. После того, как станут известны ее выводы, будет ясно, требуется ли ремонт коммунальным коммуникациям, - сообщили GOROD48 в управлении соцполитики региона.
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#провал
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Комментарии (1)

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А. В.

14 минут назад
Значит труба собственность МФЦ? Оно само себя ресурсами снабжает, водичку и свет из скважины качает, или как? Хотя у нас много чего бесхозного в городке, ничейного.
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#День Победы
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День Победы в Липецке (Фото)
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