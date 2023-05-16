Происшествия
30 минут назад
У провала возле Центрального рынка нашелся хозяин: центр «Мои документы»
Глубокую воронку уже засыпали песком.
Вчера GOROD48 сообщил о «ничейной яме», которая разверзлась у здания с несколькими арендаторами на площади Победы, 6а в паре метров от разворотного трамвайного кольца. От нее открестились в мэрии, в ООО «РВК-Липецк» и в ПАО «Квадра». Еще утром на вопрос депутатов Липецкого горсовета о том, чей же это провал и кто будет его засыпать, не смогли ответить чиновники департамента ЖКХ мэрии. А после обеда у этой воронки в два метра глубиной все же нашелся хозяин — один из центров «Мои документы», который также находится в здании у места провала!
- Яму засыпали песком для обеспечения безопасности граждан. В месте провала находится труба, которая обеспечивает ресурсами МФЦ. Начата экспертиза того, что послужило причиной обвала грунта. После того, как станут известны ее выводы, будет ясно, требуется ли ремонт коммунальным коммуникациям, - сообщили GOROD48 в управлении соцполитики региона.
- Яму засыпали песком для обеспечения безопасности граждан. В месте провала находится труба, которая обеспечивает ресурсами МФЦ. Начата экспертиза того, что послужило причиной обвала грунта. После того, как станут известны ее выводы, будет ясно, требуется ли ремонт коммунальным коммуникациям, - сообщили GOROD48 в управлении соцполитики региона.
А. В.