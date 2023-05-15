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Коррозия или взрыв газа: рассматриваются две версии провала асфальта на мосту через Каменный лог
Управление главного смотрителя города выясняет причину провала асфальта на мосту через Каменный лог. Пока понятно, что асфальт разрушился над переломившейся надвое бетонной плитой.
Да и сама пешеходная часть моста не выглядит свежеотремонтированной. Во многих местах через тонкий двухсантиметровый слой асфальта уже проглядывает гидроизоляция. Покрытие тут неровное да и неплотное настолько, что носком обуви в нем запросто можно проковырять ямку.
— Ремонт моста заканчивался в декабре, и строителям обязательно нужно было закрыть гидроизоляцию, иначе в морозы пешеходная зона превратилась бы в каток. Асфальт подрядчик укладывал в те дни, когда температура воздуха поднималась до 1-2 градусов тепла, — рассказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка об условиях, в которых завершались строительные работы.
Как раз за этот асфальт мэрия подрядчику, ООО «Технострой», не заплатила из-за его низкого качества (напомним, что стоимость работ по контракту ремонт моста, который выполняло ООО «Технострой», составила 39,7 млн рублей). А сам провал мог образоваться из-за коррозии металла в плитах перекрытия пешеходной зоны — их замена контрактом не предусматривалась. Но это пока версия. Ответ на вопрос, что же послужило причиной пролома железобетонной плиты на пешеходной дорожке, даст экспертиза плиты, которую за свой счет (как, впрочем, и асфальт) заменит компания «Технострой».
Есть, кстати, и еще одна версия, которая требует проверки: как раз в том месте, где разломилась плита и рядом, и где вот-вот провалится асфальт, 26 ноября прошлого взорвался газ, использовавшийся при гидроизоляционных работах. Взрывом были разрушены несколько плит пешеходной зоны рядом с трамвайными путями и могли быть сдвинуты другие плиты, одна из которых и разломилась надвое в прошлую пятницу.
Сегодня, кстати, прокуратура Липецкой области начала проверку по факту образования провала. Как сообщает Telegram-канал ведомства, во время проверки будет дана правовая оценка соблюдению законности при выполнении работ по ремонту моста, а в случае выявления нарушений федерального законодательства будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.