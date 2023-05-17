«Квадра» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области

Дочка госкорпорации «Росатом» собирается продать сети и котельные в Ельце, Грязях и трех районах области. Депутаты областного Совета призвали к внеплановым проверкам компании.





Сегодня на комитете по экономике областного Совета была озвучена сенсационная новость: липецкий филиал ПАО «Квадра» собирается отказаться сразу от нескольких своих активов в Липецком районе, Ельце, Грязях, Лебедяни. Об этом депутатам сообщил начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.По словам Михаила Боева, «Квадра» уведомила о своих планах органы местного самоуправления, которые, по закону, отвечают за обеспечение населения критической инфраструктурой. Теперь муниципалитетам необходимо с нуля создать собственные единые теплоснабжающие организации или передать полномочия по обеспечению населения горячей водой и теплом существующим МУПам.«Квадра» поставила нас в неприятное положение», — сказал Михаил Боев.«Квадра» решила отказаться от тех активов, которые вице-спикер областного Совета Андрей Фролов назвал неликвидными. «Компании стало неинтересно работать в Ельце, Грязях, Лебедяни. Ей интересно работать с прибыльными активами». Такой подход вице-спикер назвал безответственным, грозящим срывом подготовки к новому отопительному сезону.Михаил Боев заметил, что первые тревожные звоночки прозвучали еще в 2021 году, когда липецкий филиал «Квадры» выполнил свою же инвестиционную программу на 80,8%, потратив на обновление сетей и оборудования 407,6 млн рублей из выделенного полумиллиарда. В 2022 году ситуация повторилась: собственную инвестпрограмму компания, ставшая тогда дочкой АО «Русатом Инфраструктурные решения» (которая, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Росатом»), выполнила на 83,7%, израсходовав 480,8 миллиона рублей из выделенных на обновление основных фондов 573,8 миллиона. В итоге у «Квадры» появилась хроническая недофинансированность инвестиционных программ.— Компания, образно говоря, накануне первых майских выходных бросила ключи от котельных на столы руководителей органов местного самоуправления, — сказал Михаил Боев.Председатель облсовета Дмитрий Аверов спросил, куда «Квадра» дела те средства, которые получила от населения и организаций за два последних года? Те, которые обязана потратить на восстановление сетей и оборудования по договорам с правительством области? На его вопрос руководитель службы ремонта и техперевооружения липецкого филиала ПАО «Квадра» Дмитрий Кудилинский не ответил. Не ответил он и на вопрос депутата Валентины Хромовской от том, куда компания дела остаток инвестиций (в 2021-2022 годах он составил 190 млн рублей)?Ответ Дмитрия Кудилинского о том, что «Квадра» провалила свою инвестпрограмму из-за роста цен на металл и недобросовестных подрядчиков, председатель депутатской комиссии Ольга Митрохина назвала неубедительным. Но, как оказалось, прямых рычагов влияния на энергетиков нет ни у муниципалитетов, ни у региональной власти. Причина — введенный в марте прошлого года Кабмином РФ мораторий на проверку бизнеса.Говорить о ближайших планах «Квадры» по сокращению присутствия в регионе Дмитрий Кудилинский не стал. В свою очередь, Михаил Боев сообщил, что его управление оказывает муниципалитетам, из которых «Квадра» может уйти уже в мае, всю посильную помощь. «Сомнений в подготовке к зиме у нас нет. Готовимся к новому безаварийному сезону», — отрапортовал начальник управления энергетики и тарифов. Но сам же и признал, что ситуация настолько неординарная, что губернатор Игорь Артамонов вынужден обратится с соответствующими обращениями в госкорпорацию Росатом, в министерство энергетики РФ, в Генпрокуратуру.— То есть 1 июня «Квадра» не бросит ключи и не уйдет? — задал Михаилу Боеву вопрос Андрей Фролов.— Это должно было случиться 1 мая, но не произошло, — ответил начальник управления.Вторая часть вопросов, которые депутаты задавали представителю «Квадры» Дмитрию Кудилинскому, касалась восстановления благоустройства на местах раскопок. При этом, как заметил спикер Дмитрий Аверов, раскопки появляются на свежеуложенном асфальте, на дорогах, или в только что благоустроенных скверах. «В Липецке на Саперном спуске «Квадра» так восстановила дорогу на месте своих работ, что там в любой момент под землю может провалиться машина». Однако получить конкретный ответ от заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Александра Целыковского на вопрос о том, как наказывает городская власть ресурсную организацию, не сумел.— Не могу сказать. Не мой вопрос, — ответил чиновник и добавил, что все свои обязательства по восстановлению порядка в местах проведения земляных работ «Квадра» исполняет в срок.— Никто с вами не согласится, что все работы выполняются в срок. Мы же видим, как обстоят дела на самом деле. Давайте обратимся к мэрам Липецка, Ельца, Грязей и в прокуратуру с просьбой организовать внеплановые проверки «Квадры», если плановые попали под мораторий. Предлагаю провести выездное заседание комитета по экономике облсовета, чтобы увидеть, как ресурсоснабжающие организации готовят Липецк к зиме. Поведение «Квадры» на территории Липецкой области я считаю вопиюще недопустимым, — сказал Дмитрий Аверов.Депутаты поддержали спикера. В своем решении комитет признал работу всех ресурсоснабжающих организаций региона недостаточной в плане исполнения ими собственных же инвестиционных программ, а «Квадре» за ее деятельность и вовсе поставил двойку. Комитет рекомендовал органам местного самоуправления и прокуратуре организовать внеплановые проверки компании.