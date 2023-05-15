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сегодня, 12:39

Камеру наблюдения украли из дома на Меркулова: задержан установщик натяжных потолков

6 763
#кража
Камеру наблюдения украли из дома на Меркулова: задержан установщик натяжных потолков

Камеру жильцы купили на свои деньги.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №6 раскрыли кражу камеры видеонаблюдения стоимостью 7900 рублей из подъезда жилого дома на  улице Меркулова. Задержан 31-летний мастер по установке натяжных потолков.

Камеру в подъезде установили жильцы дома, пропала она 6 мая. Как выяснили полицейские, в этот день у одного из жильцов подъезда работал мастер по установке натяжных потолков. 

— Во время работы обнаружил и украл камеру. Полицейские задержали мужчину, похищенная камера у него измята, — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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#кража

Комментарии (6)

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я

22 минуты назад
а на хрена же они ее измяли? теперь мятая будет у кого то на даче висеть
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Патриот

49 минут назад
Чем она измята и скока дадут???
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077

54 минуты назад
На Мистюкова 14 урну спёрли у подъезда всем пофиг
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й

59 минут назад
Нефиг шастать
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Вася

сегодня, 12:54
Зачем полицейские камеру измяли?
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Вася

сегодня, 12:53
Че там сильно он камеру " измял"?
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