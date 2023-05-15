Камеру наблюдения украли из дома на Меркулова: задержан установщик натяжных потолков

Камеру жильцы купили на свои деньги.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №6 раскрыли кражу камеры видеонаблюдения стоимостью 7900 рублей из подъезда жилого дома на улице Меркулова. Задержан 31-летний мастер по установке натяжных потолков.



Камеру в подъезде установили жильцы дома, пропала она 6 мая. Как выяснили полицейские, в этот день у одного из жильцов подъезда работал мастер по установке натяжных потолков.



— Во время работы обнаружил и украл камеру. Полицейские задержали мужчину, похищенная камера у него измята, — сообщает пресс-служба областного управления МВД.