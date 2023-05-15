Осенью 2022 года мы выясняли, как частичная мобилизация отразилась на занятости в регионе . Что изменилось на рынке труда к маю 2023 года, нам рассказали в областном центре занятости.

В Центре занятости отметили, что после начала мобилизации очень быстро были укомплектованы предприятия оборонно-промышленного комплекса (их в Липецкой области 17). Ранее вакансии на этих предприятиях спросом не пользовались, но из-за того, что рабочие таких предприятий получают бронь, они оказались заполненными.



Центр занятости отслеживает и ситуацию на предприятиях, работники которых были мобилизованы.



— Персональные менеджеры поддерживают связь со всеми предприятиями, работников которых мобилизовали. За мобилизованными закреплены их рабочие места. Эти места заполняются только по временным трудовым договорам. Как только мобилизованные возвращаются, они получают прежнюю работу, — рассказала заместитель директора Центра занятости Липецкой области Анна Иванова.



Психологи подразделений центра занятости в Липецке, Грязях и Ельце помогают вернувшимся из зоны СВО адаптироваться к привычной жизни. Таких, правда, пока немного. Как правило, им помогают освоиться в мирной жизни, возобновить социальные связи, начать получать возобновляемый доход.



Сейчас в Центре занятости зарегистрирован 2 151 человек (в октябре 2022 года — около 2 600 человек). А вакансий около 14 тысяч (в октябре 2022 года — 22 700), то есть на треть меньше. Сокращение числа вакансий в Центре занятости объяснили сезонностью, к концу года их всегда бывает больше, чем в его начале.



Самыми востребованными работниками являются токари, фрезеровщики, электрогазосварщики. Но чаще других ищут работу бухгалтеры и юристы. Такая диспропорция, когда требуется 30% ИТР и 70% рабочих, а ищут работу 30% рабочих и 70% специалистов с высшим образованием, существует уже давно. Для выправления диспропорции уже два года действует областная программа «Кадры регионам», в нее вовлечены около двух тысяч предприятий региона (это немного). Сотрудники Центра работают над созданием базы данных долгосрочных потребностей предприятий в кадрах для того, чтобы сформировать задачу учебным заведениям. Правда, предприятия свои прогнозы о количестве сотрудников на долгосрочную перспективу делают неохотно, так как это требует дополнительных трудозатрат. Чаще обращаются по факту.



Также сотрудники Центра занятости занимаются переобучением безработных. Встречаются со студентами последних курсов и рассказывают им о возможности получить вторую специальность, как правило, рабочую. Проводят деловые завтраки с работодателями и учебными заведениями.



За последний год, по данным Центра занятости, предложения по зарплате в вакансиях выросло примерно на треть. Сейчас средняя зарплата в предложениях работодателей составляет около 33 тысяч рублей (минимум — МРОТ, максимум — 150 000-200 000 рублей, такую зарплату готовы платить токарям-фрезеровщикам). Увеличением зарплат в Центре занятости особенно гордятся.



— Мы прямо навязчиво предлагаем повысить зарплату работодателям, потому что в первую очередь, это показатель нашей работы, — говорит Анна Иванова.



Кадровые консультанты Центра занятости поясняют потенциальным работодателям, что предлагать зарплату ниже рыночной для определенных вакансии нет смысла, ведь соискатели пойдут туда, где платят больше. Также соискатели оценивают и дополнительные опции: бесплатное/льготное питание, наличие коллективного договора, дополнительные отпуска, наличие льгот для ребенка. Центр занятости внедрил сервис «Эффективная вакансия», с его помощью проанализированы более 400 вакансий, которые долго не закрывались. Причина, как правило, была в низкой зарплате и отсутствии дополнительных бонусов.



Работодатели не перестали интересоваться соискателями без опыта работы, пенсионерами и женщинами, нацеленными на традиционно мужские должности. В Центре занятости рассказали две подобных истории. Одна липчанка, работавшая администратором, переучилась на водителя погрузчика, а другая, работавшая слесарем механосборочных работ, стала оператором котельной.