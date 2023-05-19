Липчане собрали в парках, на улицах и во дворах 230 тонн мусора

Мэрия подвела итоги заимствованной у администрации Грязинского района акции «Чистый четверг».

Свежеиспеченный председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Звонарев сообщил депутатам горсовета итоги акции «Чистый четверг»: в марте -мае 23 тысячи горожан собрали на улицах, в скверах, во дворах и в парках Липецка 230 тонн мусора. Получается, каждый участник акций по наведению чистоты упаковал в мешки по 10 килограммов мусора.— В моем округе на территории Сырского Рудника остаются неубранными сотни мешков собранного мусора, обрезь деревьев и веток. Их когда вывезут? И когда с дорог Сырского Рудника соберут остатки пескосоляной смеси, которой их посыпали зимой? — спросил депутат Андрей Иголкин.Оказалось, что выделенные мэрией два миллиона рублей на вывоз мусора с мест субботников уже закончились. Однако новый вице-мэр Николай Дергунов заверил депутатов, что городская администрация деньги на вывоз мусора, а МБУ «Управление благоустройства Липецка» в конце концов доберется да самых медвежьих углов города:— В этом году из-за ранней весны уборка Липецка идет куда быстрее. Да, пока остаются локальные места, на которых еще не убран грунт с дорог, но мы стараемся. До тысячи тонн такого смета мы вывозим с городских улиц за неделю.Напомним, что акцию «Чистый четверг» мэрия Липецка заимствовала у администрации Грязинского района. Ее участники помимо сбора мусора вымыли 65 остановочных павильонов, покрасили 640 лавочек, урн и заборчиков во дворах. А 22 апреля во время Всероссийского субботника в 11 местах города работали более 5 000 добровольцев.Вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание чиновников на пренебрежение некоторыми хозяйствующими субъектами Правил благоустройства Липецка. Согласно этому документу, собственники или арендаторы коммерческих помещений обязаны убирать прилегающую территорию рядом со своими объектами, но возле некоторых можно увидеть мусор:— Я прошу активнее пользоваться статьей 15 Правил благоустройства. Если хозяйствующий субъект не убирает прилегающую территорию, муниципалитет вправе сам навести порядок и выставить понесенные затраты предпринимателям. Если мы поощряем горожан активно участвовать в субботниках, мы с такой же настойчивостью должны работать и с теми субъектами, которые откровенно не хотят чистить территорию, которая за ними закреплена.Заместитель председателя городского департамента развития территорий Алексей Тихомиров попытался возразить, заметив, что после предъявленных претензий бизнесу те начинают шевелиться и убирают мусор у своих объектов, но Борис Понаморев ответил словами известной басни: «А воз и ныне там». И добавил:— Одни убирают город, а владельцы магазинов и иных коммерческих объектов иногда откровенно саботируют свои обязанности. Тем самым убивая энтузиазм других!В свою очередь, в мэрии заявили, что с начала года провели 3 227 выездных обследований состояния городских дворов и общественных территорий, по итогам которых нарушителям выписали 1 967 предостережений о недопустимости нарушений, из них 51 — гаражным кооперативам и садоводствам, 1 029 — бизнесу, 679 — управляющим компаниям и 208 — обычным гражданам.