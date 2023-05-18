Общество

сегодня, 11:06

В областном Совете предложили национализировать иностранные предприятия недружественных стран

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#инвестиции #ОЭЗ «Липецк»
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В областном Совете предложили национализировать иностранные предприятия недружественных стран

Но такую риторику большинство парламентариев встретили в штыки.

На заседании комитета по экономике Липецкого облсовета во время обсуждения снижения инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций с 10% до 5% депутат Николай Быковских предложил национализировать предприятия недружественных стран, находящихся в ОЭЗ «Липецк»:

— Время сейчас непростое. Они нам не партнёры и не друзья. Они дают Украине дальнобойное вооружение, а здесь — извлекают прибыль. Что происходит? Французы есть среди резидентов зоны?

Депутат пояснил недоумевающим коллегам, почему его заинтересовала Франция. Он вспомнил трехлетнюю историю продажи липецкой компанией «Трио» сахарного завода корпорации Sucden, заявив, что на днях Эммануэль Макрон передал президенту Украины очередной пакет вооружений. Но его тут же поправила коллега по фракции КПРФ Валентина Хромовская. Она заявила, что не стоит смешивать позиции правительств европейских стран с народами:

— В Европе проходят протестные акции, которые демонстрируют поддержку населением европейских стран позиции России в СВО. Не нужно всех равнять под одну гребенку. Заявление, что нужно разогнать всех иностранных резидентов и закрыть экономическую зону, неправильно.

Спикер областного Совета Дмитрий Аверов тут же заметил, что на днях губернатор Игорь Артамонов вручил почетную грамоту «доброму другу» Витторио Торембини, президенту ассоциации итальянских предпринимателей в России, при участии которого в ОЭЗ «Липецк» появились заводы компаний Sest Luve Spa, Alu-Pro, Fenzi Group:

— Национализировать можно, а что потом? Назло соседу выколоть себе глаз? Нам не нужна такая риторика! Иностранный бизнес намерен и дальше инвестировать в экономику нашего региона, создавать рабочие места.

По словам вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, со времени создания экономзоны в создание ее инфраструктуры было вложено более 15 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 8,7 миллиарда — из областной казны. За это же время резиденты зоны уплатили в бюджеты всех уровней 10,8 млрд рублей налогов (4,6 миллиарда - в бюджет области). Тут созданы 5 295 рабочих мест (412 — в прошлом году). Средняя зарплата по предприятиям ОЭЗ «Липецк» сейчас составляет 75 тыс рублей.

— Если мы не примем изменения о снижении инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций, — это будет шаг назад. Если мы откажемся от такой меры поддержки, потенциальные резиденты, не только иностранные, могут уйти в другие регионы, — сказал Вячеслав Щеглеватых.

Снижение налогового вычета, о котором идет речь, оставит областной бюджет без 60 млн рублей, которые будут недополучены по итогам года. Но эти выпавшие из бюджета средства, по его словам, с лихвой окупятся приходом в ОЭЗ «Липецк» новых инвесторов и развитием уже существующих промплощадок. По словам начальника управления инвестициями и инноваций Липецкой области Евгении Локтионовой, сейчас в экономзоне идут непростые процессы: на каких-то предприятиях меняются собственники, резиденты ищут новые пути логистики и рынки сбыта. Если раньше 28 действующих предприятий зоны работали под 16 флагами, то сейчас — под 14-ю. При этом большинство резидентов из Европы в зоне осталась. К ним прибывались два китайских предприятия.
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#инвестиции #ОЭЗ «Липецк»
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Комментарии (12)

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Мышиная возня

2 минуты назад
Каждый день .
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Лена

4 минуты назад
Вы сначала со своей Квдрой разберитесь, а то гос. субсидии освоили, все сгнило и населению бешеные платежки и асе ОДН повесили. А потом Квадра заберите нерентабельное обратно, аренда закончена, субсидии пи карманам, закон про бизнес написали и все шито крыто...
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Василий

5 минут назад
неоднозначник, вам надо меньше смотреть зомбоящик.
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неоднозначник

16 минут назад
Василий, смотрите телеканалы и поймете что мы живем лучше всех.
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Я интересуюсь

21 минуту назад
А выплата компенсаций за национализированную собственность будет? Если да, то откуда возьмём деньги, если нет-это уже не национализация, это конфискация, пусть называют вещи своими именами.
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Коммунизм уже построили

47 минут назад
Да, Николай?
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Василий

сегодня, 11:40
А по Ютубу говорят что мы в изоляции..
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Ну ну.

сегодня, 11:39
Рошен нацелиолезировали, одни стены остались. При аресте вывозили спокойно оборудование и не кто вопросы не задавал. Машины с украинскими номерами в очередь стояли на загрузку оборудования.
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й

сегодня, 11:29
Пусть наши политики отдохнут от телевизора и окунутся в реальную жизнь.
ответить

Александр

сегодня, 11:26
Вложили 15мдрд, а отбили 10. Нормальный бизнес.
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