Общество

41 минуту назад

От дыры в центре Липецка отреклись все: «Не наша!»

9 752
#провал
От дыры в центре Липецка отреклись все: «Не наша!»

Ни «РВК-Липецк», ни «Квадра» не взяли на себя ответственность за провал у Центрального рынка.

На площади Победы, 6а, у здания, в котором находятся несколько организаций, в том числе МФЦ, ночью образовался провал. Довольно глубокий — под два метра глубиной диаметром 3,5 метра.

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Воронка с нависающими над ней краями аккуратно обнесена сигнальной лентой. Когда яму заделают, работники ближайших к ней магазинов не знают. Говорят, что в провал заглядывали представители аварийных бригад разных организаций, но дело закончилось лишь ее ограждением.

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— По этому вопросу нужно обратиться в «Квадру», — так сказали GOROD48 в мэрии.

— Это не наш провал. Там наших сетей нет, — ответили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».

— Провал не наш. В этом месте нет наших сетей,— открестились от ямы в пресс-службе ООО «РВК-Липецк».

Интересное получается кино. Провал — ничей. Но если он находится на тротуаре, то заделывать его все равно придется мэрии? Или виновник провала все же найдется?
9 752
#провал

Комментарии (9)

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шесть заместителей

18 минут назад
Всё под жёстким контролем.
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эх

25 минут назад
что ни день то провалы, толи еще будет, у нас по Гоголя 2 всю зиму текла вода из под земли, потом после публикации г48 вроде вода течь перестала и что интересно приезжали аварийки в 3 часа ночи в течении 3х дней но прикол в том что 3 дня назад нагнали технику мы думали щас копать будут, а они насыпали сверху земли свежего чернозема, пофоткали и уехали, а по любому отчитались что проводили работы, копали бедные, ржем всем двором и ждем когда наша пятерочка под землю уйдет
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версия

26 минут назад
куда ведет этот провал, нужно ждать кто оттуда вылезет. ... Может бабай, может дюдюка и бебека с ними .
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Нюся

26 минут назад
У остановки Быханов сад тоже провал, пока не очень большой, но тоже никому не нужен.
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Мимоходом

28 минут назад
Срочно в мэрии нужна должность зам. по провалам.
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Витек

30 минут назад
Гулевский там бы фонтан сделал.
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Лип

33 минуты назад
Как в 12 стульях прям, надо за проход деньги брать
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Мимоходом

34 минуты назад
Город уходит на дно
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Мимоходом

36 минут назад
Можно баннером прикрыть)))
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