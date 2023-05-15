От дыры в центре Липецка отреклись все: «Не наша!»

Ни «РВК-Липецк», ни «Квадра» не взяли на себя ответственность за провал у Центрального рынка.

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На площади Победы, 6а, у здания, в котором находятся несколько организаций, в том числе МФЦ, ночью образовался провал. Довольно глубокий — под два метра глубиной диаметром 3,5 метра.Воронка с нависающими над ней краями аккуратно обнесена сигнальной лентой. Когда яму заделают, работники ближайших к ней магазинов не знают. Говорят, что в провал заглядывали представители аварийных бригад разных организаций, но дело закончилось лишь ее ограждением.— По этому вопросу нужно обратиться в «Квадру», — так сказали GOROD48 в мэрии.— Это не наш провал. Там наших сетей нет, — ответили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».— Провал не наш. В этом месте нет наших сетей,— открестились от ямы в пресс-службе ООО «РВК-Липецк».Интересное получается кино. Провал — ничей. Но если он находится на тротуаре, то заделывать его все равно придется мэрии? Или виновник провала все же найдется?