10 минут назад
Липчанка Наталья Толстых испекла торт на день рождения… ямы во дворе своего дома!
После видеоролика с «именинницей» сотрудники городского департамента ЖКХ разобрались в причине возникновения ловушки для автотранспорта и неосторожных горожан.
— Ты растешь не по дням, а по часам. Хорош уже скрывать свой возраст. Тебе — ровно год. 15 мая прошлого года сюда провалилась машина моей подруги. Самостоятельно она выбраться не смогла. Прошу профильные структуры городской администрации разобраться, чей же это коллектор и привести его в нормативное состояние! — говорит автор видеоролика.
Перформанс удался. Увидев ролик, чиновники департамента ЖКХ мэрии тут же организовали выездную комиссионную проверку по адресу расположения ямы.
— В этом месте выявлен факт смещения плиты перекрытия канализационного колодца, расположенного у торца дома по улице Московской, 9 в районе насосной станции №85, принадлежащей «РВК-Липецк». В связи с этим в адрес организации было направлено письмо с требованием выполнить ремонт плиты перекрытия, а также рассмотреть возможность установки ограждения для исключения наезда тяжелой техники на канализационный колодец. Также обнаружено разрушение асфальта на придомовой территории. По данным публичной кадастровой карты, этот участок относится к дому №9. Асфальт обязана восстановить управляющая компания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Саня