Общество

10 минут назад

Липчанка Наталья Толстых испекла торт на день рождения… ямы во дворе своего дома!

1 139
#яма

После видеоролика с «именинницей» сотрудники городского департамента ЖКХ разобрались в причине возникновения ловушки для автотранспорта и неосторожных горожан.

Загрузка плеера
В паблике «Потребитель 48 Липецк» появился снятый с любовью липчанкой Натальей Толстых видеоролик, в котором она дарит торт со свечкой «имениннице», затопленной водой яме во дворе дома №9 по улице Московской.

— Ты растешь не по дням, а по часам. Хорош уже скрывать свой возраст. Тебе — ровно год. 15 мая прошлого года сюда провалилась машина моей подруги. Самостоятельно она выбраться не смогла. Прошу профильные структуры городской администрации разобраться, чей же это коллектор и привести его в нормативное состояние! — говорит автор видеоролика.

Перформанс удался. Увидев ролик, чиновники департамента ЖКХ мэрии тут же организовали выездную комиссионную проверку по адресу расположения ямы.

— В этом месте выявлен факт смещения плиты перекрытия канализационного колодца, расположенного у торца дома по улице Московской, 9 в районе насосной станции №85, принадлежащей «РВК-Липецк». В связи с этим в адрес организации было направлено письмо с требованием выполнить ремонт плиты перекрытия, а также рассмотреть возможность установки ограждения для исключения наезда тяжелой техники на канализационный колодец. Также обнаружено разрушение асфальта на придомовой территории. По данным публичной кадастровой карты, этот участок относится к дому №9. Асфальт обязана восстановить управляющая компания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
1 139
#яма

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Саня

3 минуты назад
Эх, есть девушки в русских селениях.
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

21-летний липчанин похитил сотовый телефон и обокрал его владельца на 135 000 рублей
#кража
21-летний липчанин похитил сотовый телефон и обокрал его владельца на 135 000 рублей

3 минуты назад

Общество
Два ЧОПа выиграли торги на охрану липецких школ благодаря заключенным «для вида» контрактам
#школа #ЧОП #УФАС
Два ЧОПа выиграли торги на охрану липецких школ благодаря заключенным «для вида» контрактам

20 минут назад

Общество
В Липецке может измениться работа светофора на улице Терешковой
#светофор
В Липецке может измениться работа светофора на улице Терешковой

43 минуты назад

Общество
Из автомобиля «Киа Соренто» достали водяного ужа
#спасатели #животные
Из автомобиля «Киа Соренто» достали водяного ужа

53 минуты назад

Общество
В Липецком районе вышел на маршрут новый школьный автобус
#школа #автобус #дети
1
В Липецком районе вышел на маршрут новый школьный автобус

сегодня, 16:40

Общество
Завтра на три часа закроется трамвайное движение по мосту через Каменный лог
#мост #ремонт
2
Завтра на три часа закроется трамвайное движение по мосту через Каменный лог

сегодня, 15:37

Общество