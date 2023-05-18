Игорь Артамонов: «Продолжаем работать для того, чтобы наши дети говорили: «Хочу здесь жить!»

Губернатор Липецкой области отчитался перед избирателями об итогах социально-экономического развития региона в 2022 году.

Сегодня в областном Центре культуры, народного творчества и кино губернатор Игорь Артамонов отчитался перед избирателями об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год. В самом зале яблоку негде было упасть от желающих послушать, а вернее, увидеть то, чем сильно правительство области — визуализацией информации. Губернатор не подкачал и на этот раз: все его выступление, весьма, кстати, лаконичное, прошло под хэштегом #хочуздесьжить. И было посвящено подрастающему поколению.Игорь Артамонов на первой же минуте приковал внимание аудитории к тому, для чего, собственно, работает власть: для людей.— Для кого мы все это строим и делаем? — спросил Игорь Артамонов на фоне слайда с данными о 283 социальных объектах, построенных с нуля или отремонтированных.Ответ на этот вопрос дал видеоролик, снятый в детских садах, школах, спортивных секциях, библиотеках. Конечно, все лучшее им, детям!Скажете, что это — старый советский лозунг? По факту, да. Но если посмотреть правде в глаза, то нынешние детсады, школы, спортивные секции и библиотеки — не те по внешнему облику и содержанию, в которых ходили мы , наши родители, дедушки и бабушки. Да, многие вещи сегодня нужно покупать, и это нравится далеко не всем, но если взрослые помогают детям определиться с жизненными целями, то существующая в регионе современная подростковая инфраструктура дает возможность молодежи заявить о себе в науке, искусстве, спорте еще до окончания школы.Липецкий губернатор приглашал на сцену по одному тех детей и подростков, которые уже заявили о себе в научных лабораториях, творчестве и на спортивной арене. В числе награжденных умников и умниц оказались участники всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» школьники Виктория Азарова и Владимир Наумов. Девушка работает над проектом использования рапса на засоленных почвах (оказывается, в регионе 20 тысяч га такой земли), а парень уже создал компьютерную игру на стыке медицины с информатикой, помогающей реабилитации детей, получивших серьезные травмы (больные вынужденно напрягают мышцы, что способствует восстановлению двигательной активности).Для повышения качества обучения новые детские сады и школы строят не только в Липецке, но и в районах области. На слайдах появились детсад села Доброе и школа в елецком поселке Ключ Жизни. Губернатор рассказал о желании тиражировать на весь регион опыт превращения елецкого лицея №5 1978 года постройки в современное образовательное учреждение, в проектировании которого участвовали школьники и их родители. На очереди — модернизация сразу четырех школ в Липецке: на это требуется в разы меньше средств, чем на строительство новых с нуля. А новые школы в регионе строят такие, которым, как сказал Игорь Артамонов, и в Москве позавидуют. В этом году начато или начнется возведение школ в Лебедяни и в микрорайоне «Елецкий» на 1225 мест каждая и самой большой школы в Липецке в микрорайоне «Звездный» на 1500 мест.Фишкой выступления губернатора стали слайды, свидетельствующие о разных достижениях, а также видеоролики, герои которых иногда появлялись на сцене вживую. Например, Артем Сундеев, хирург областной клинической больницы, рассказал о своем отце Сергее Сундееве, заведующем тем же отделением, в котором он работает. А еще врачами являются его мать и бабушка. Поэтому стать хирургом Артем захотел еще в детском саду. Его мечта сбылась. И теперь он каждый день равняется на своего отца. И тут же после ролика губернатор попросил подняться на сцену Сундеева-старшего и его коллегу, нейрохирурга Виталия Сезина. Им Игорь Артамонов вручил благодарственные грамоты за уникальную операцию, а спасенной врачами Юлии Брусаковой подарил букет цветов.— Спасибо вам за то, что вырастили сына, который пошел по вашим стопам, — сказал, пожимая руку Сергею Сундееву, губернатор.Глава региона упомянул еще о нескольких династиях. Например, Мария Головкина работает мастером в труболитейном цехе ЛТК «Свободных сокол». На сокольском заводе работали ее муж, отец, мать, свекор и свекровь. Вот уже 10 лет рядом с ней работает дочь Елена. «Моя дочь — лучший оператор цеха», — сказала Мария Головкина. В системе образования Грязинского района работает династия Ананских, общий стаж которой… более 400 лет! Также губернатор заявил, что во многом благодаря региональным мерам соцподдержки в области стало на 9% больше многодетных семей.В конце отчета губернатора на сцене ОЦКНТ встретились Иван Милованов и его жена Юлиана, оставшаяся в Липецке с двумя маленькими детьми. Оказалось, что мужчина — доброволец. В марте Иван отравился на СВО, а на май пара назначила венчание. И это таинство состоится уже завтра. Об этом со сцены Игорь Артамонов сообщил всем присутствующим и, конечно, Ивану и Юлиане.Выступление Игоря Артамонова было очень динамичным. Он смог выдержать заявленную в самом начале тему работы власти на благо подрастающему поколению, даже когда говорил о макроэкономике: центнерах, тоннах, процентах, инновациях и инвестициях. Взять, например, сельское хозяйство. У нас построен крупнейший в России маслозавод, в который его собственник вложил 10 млрд рублей. В прошлом году в регионе собраны рекордные 4 млн тонн зерновых и 800 тыс тонн масличных культур. На полках крупных сетевых магазинов благодаря проекту «Покупаем свое, липецкое!» уже можно найти сельхозпродукцию 24 местных производителей. Среди тех, кто работает в полях, — Виталий Куртинец. Еще мальчишкой отец брал его на предприятие, где работал инженером-механиком. Сейчас Владимир и Виталий работают вместе. «Зарплата у нас достойная», — говорят герои видеосюжета.Из самого примечательного, чем гордится губернатор, можно называть сохранение потенциала ОЭЗ «Липецк» и числа работающих промпредприятий, первый в России завод по производству электромобилей («Четверть всех таких машин, которые выпускают в России, делают у нас»), возрождение площадки Липецкого тракторного завода, где уже в этом году новые собственники наладят выпуск сельхозмашин. Были докапитализированы до 1,2 млрд рублей два фонда — поддержки малого бизнеса и развития промышленности, что позволило получать оказавшимся в сложной ситуации из-за санкций Запада предприятиям кредиты на льготных условиях.— Мы — единственный субъект в России, где населенные пункты с числом населения от 500 человек подключены к интернету. Мы получили грант от правительства РФ, который позволит в 2025 году провести интернет в деревни, в которых живет от ста человек.В конце выступления Игоря Артамонова публика увидела видеоролик о начале возрождения «Прометея». Из эпохи забвения его вывели уже в начале этого года, но реконструкция лагеря еще продолжается. Через два-три года «Прометей» станет самым крупным детским лагерем в ЦФО и в смену будет принимать больше тысячи детей. А потом на сцену вышел детский хор и проникновенно исполнил пока неформальный гимн «Прометея», написанный Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном с припевом «Россия, Россия — ты моя звезда, Россия, Россия — ты моя судьба...».— Мы продолжаем работать, чтобы наши дети говорили: «Хочу здесь жить», — этими словами Игорь Артамонов закончил свой отчет перед избирателями.