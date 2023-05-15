Общество
10 минут назад
По пять миллионов на каждый: в Липецке обновят больше трех десятков дворов
В этом году в МКУ «Городской центр рекламы» надеются не повторить ошибок прошлого года.
Сегодня в МКУ «Городской центр рекламы» (скоро его переименуют в «Центр развития территорий») администрации Липецка аврал. 15 мая — последний день приема заявок от липчан на участие в муниципальной программе «Мой двор». На следующей неделе будут объявлены победители отбора, а в конце июня мэрия объявит торги на поиск подрядных организаций, которым предстоит воплотить мечты горожан в жизнь.
— Месяц паузы берем на то, чтобы согласовать с горожанами перечень работ во дворах, а также на разработку проектно-сметной документации будущих планов преобразования, — рассказала GOROD48 начальник отдела благоустройства территорий МКУ «ГЦР» Мария Золотарева.
Бюджет программы «Мой двор» на этот год такой же, как и прошлогодний — 180 млн рублей. Расчет простой: по пять миллионов на каждый из 36 избирательных округов депутатов горсовета. Но на эти деньги благоустроят не 36 дворов, а больше, возможно даже больше сорока — затраты на некоторые из них не дотягивают до максимальной планки расходов, а потому объектов благоустройства будет больше.
Мария Золотарева надеется, что в этом году программа «Мой двор» наконец-то выстрелит на фоне по факту не исполненной вовремя программы 2022 года. Тогда, напомним, комплексное благоустройство предполагалось в 62 дворах и в 19-ти — по наказам избирателей прошлых лет. Так вот, с мелочами по наказам избирателей, с установкой малых архитектурных форм, в основном, подрядчики справились. А вот с комплексным благоустройством не везде. Заказчику, департаменту развития территорий, вовремя сдали только 18 дворов из 62-х.
— Часть работ вынужденно перенесена на этот год. Сейчас строители доделывают 41 двор. Их задача — закруглится к концу мая, наша — принять объекты в июне. К большинству объектов у нас претензий нет: работы находятся на стадии завоза чернозема и уборки строительного мусора. Но три двора из тех, которые стали переходными с прошлого года, точно не будут доделаны весной. Во дворе дома на улице Студеновской,5 из-за рельефа местности, перепада высот, газовой сети работы будут завершены с учетом новых пожеланий жильцов дома позже. А вот на такого подрядчика, как ООО «Детский двор», который взялся да и бросил благоустройство дворов на проспекте Победы, 25 и на улице Мичурина, 16 мы готовим письмо в УФАС по Липецкой области о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков — эта компания не реагирует на наши требования, — сказала Мария Золотарева.
Напомним, что оперштаб Липецкой области в прошлом году принял решение о перенесении части работ программы на этот год из-за позднего выхода подрядчиков на объекты и осенних дождей. Акты КС-2 в конце апреля были не подписаны на 16,8 млн рублей. В мэрии надеются, что история 2022 года больше не повторится.
Кстати, из 16 существующих муниципальный программ в самой мэрии только реализацию программы «Мой двор» оценили как малоэффективную. В департаменте экономического развития городской администрации было заявлено, что в прошлом году по ней освоено только 80% средств, и лишь 25% работ выполнены в срок и в полном объеме.
— Месяц паузы берем на то, чтобы согласовать с горожанами перечень работ во дворах, а также на разработку проектно-сметной документации будущих планов преобразования, — рассказала GOROD48 начальник отдела благоустройства территорий МКУ «ГЦР» Мария Золотарева.
Бюджет программы «Мой двор» на этот год такой же, как и прошлогодний — 180 млн рублей. Расчет простой: по пять миллионов на каждый из 36 избирательных округов депутатов горсовета. Но на эти деньги благоустроят не 36 дворов, а больше, возможно даже больше сорока — затраты на некоторые из них не дотягивают до максимальной планки расходов, а потому объектов благоустройства будет больше.
Мария Золотарева надеется, что в этом году программа «Мой двор» наконец-то выстрелит на фоне по факту не исполненной вовремя программы 2022 года. Тогда, напомним, комплексное благоустройство предполагалось в 62 дворах и в 19-ти — по наказам избирателей прошлых лет. Так вот, с мелочами по наказам избирателей, с установкой малых архитектурных форм, в основном, подрядчики справились. А вот с комплексным благоустройством не везде. Заказчику, департаменту развития территорий, вовремя сдали только 18 дворов из 62-х.
— Часть работ вынужденно перенесена на этот год. Сейчас строители доделывают 41 двор. Их задача — закруглится к концу мая, наша — принять объекты в июне. К большинству объектов у нас претензий нет: работы находятся на стадии завоза чернозема и уборки строительного мусора. Но три двора из тех, которые стали переходными с прошлого года, точно не будут доделаны весной. Во дворе дома на улице Студеновской,5 из-за рельефа местности, перепада высот, газовой сети работы будут завершены с учетом новых пожеланий жильцов дома позже. А вот на такого подрядчика, как ООО «Детский двор», который взялся да и бросил благоустройство дворов на проспекте Победы, 25 и на улице Мичурина, 16 мы готовим письмо в УФАС по Липецкой области о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков — эта компания не реагирует на наши требования, — сказала Мария Золотарева.
Напомним, что оперштаб Липецкой области в прошлом году принял решение о перенесении части работ программы на этот год из-за позднего выхода подрядчиков на объекты и осенних дождей. Акты КС-2 в конце апреля были не подписаны на 16,8 млн рублей. В мэрии надеются, что история 2022 года больше не повторится.
Кстати, из 16 существующих муниципальный программ в самой мэрии только реализацию программы «Мой двор» оценили как малоэффективную. В департаменте экономического развития городской администрации было заявлено, что в прошлом году по ней освоено только 80% средств, и лишь 25% работ выполнены в срок и в полном объеме.
Людмила