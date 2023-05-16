Общество

32 минуты назад

В Липецке собираются переименовать две автобусные остановки

5 518
#остановка #ребрендинг
В Липецке собираются переименовать две автобусные остановки

Для этого мэрия спрашивает мнение горожан.

Администрация Липецка проводит опрос о переименовании двух остановок общественного транспорта. Для остановки «Электрические сети» на улице Механизаторов мэрия предлагает название «Музей электротехники». Для остановки «Лицей №12», которая находится на той же улице, горожане могут предложить свои варианты названия.

Опрос проходит на сайте «Открытый Липецк». Голосование продлится до шести вечера 17 мая.
5 518
#остановка #ребрендинг

Комментарии (5)

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Глупов город

4 минуты назад
Переименовать остановку Коцаря! Первый взяточник был в Липецке. Все студенты политеха платили ему дань. Первы кирпичный дворец в Большом Хомутце Добровского района
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ооо

5 минут назад
У нас в городе нет более насущных проблем?
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с доватора

10 минут назад
лицей переименовать могут?
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Катерина

17 минут назад
А что не так с Лицеем 12??? Точнее названия для нее сложно придумать. Для чего усложнять? Вот "Магазин Прогресс", которого давно нет, устраивает. А тут изобретаем велосипед.
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1

21 минуту назад
Зачем остановки, когда нет транспорта? И где электронные табло? Хоть какое-то актуальное расписание.
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