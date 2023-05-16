Общество
32 минуты назад
В Липецке собираются переименовать две автобусные остановки
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Для этого мэрия спрашивает мнение горожан.
Администрация Липецка проводит опрос о переименовании двух остановок общественного транспорта. Для остановки «Электрические сети» на улице Механизаторов мэрия предлагает название «Музей электротехники». Для остановки «Лицей №12», которая находится на той же улице, горожане могут предложить свои варианты названия.
Опрос проходит на сайте «Открытый Липецк». Голосование продлится до шести вечера 17 мая.
Опрос проходит на сайте «Открытый Липецк». Голосование продлится до шести вечера 17 мая.
5 518
Глупов город
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Катерина
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