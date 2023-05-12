сегодня, 21:37
На мосту через Каменный лог провалился асфальт
Асфальт провалился на пешеходной части моста. Ремонтные работы подрядчик, ООО «Технострой», должен начать на следующей неделе.
- Назвать точную причину возникновения дефекта смогут эксперты после проведения обследования, - сообщили в управлении главного смотрителя.
Сейчас провал обозначен сигнальной лентой, затем его оградят водоналивными блоки.
«Ожидается, что к восстановительным работам подрядчик, ремонтировавший мост в прошлом году, приступит на следующей неделе», - говорится в сообщении мэрии.
Мост на улице Терешковой ремонтировался осенью и зимой прошлого года и был открыт для полноценного движения 22 декабря. Во время ремонта на той же части моста, где сегодня обнаружен провал, сдетонировал газ из баллонов, использовавшихся при гидроизоляционных работах. Взрывом были разрушены несколько плит пешеходной зоны рядом с трамвайными путями.
Ремонт моста, выполнявшийся ООО ООО «Технострой», обошелся бюджету города в 39,7 миллиона рублей.
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