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сегодня, 21:37

На мосту через Каменный лог провалился асфальт

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#провал #мост
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На мосту через Каменный лог провалился асфальт

Асфальт провалился на пешеходной части моста. Ремонтные работы подрядчик, ООО «Технострой», должен начать на следующей неделе. 

Сегодня в единую службу «112» липчане сообщили о провале асфальта на пешеходной части моста через Каменный лог по направлению от железнодорожного вокзала к Центральному рынку. К месту провала выехали представители управления главного смотрителя города, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов.

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- Назвать точную причину возникновения дефекта смогут эксперты после проведения обследования, - сообщили в управлении главного смотрителя.

Сейчас провал обозначен сигнальной лентой, затем его оградят водоналивными блоки.

«Ожидается, что к восстановительным работам подрядчик, ремонтировавший мост в прошлом году, приступит на следующей неделе», - говорится в сообщении мэрии. 

Мост на улице Терешковой ремонтировался осенью и зимой прошлого года и был открыт для полноценного движения 22 декабря. Во время ремонта на той же части моста, где сегодня обнаружен провал, сдетонировал газ из баллонов, использовавшихся при гидроизоляционных работах. Взрывом были разрушены несколько плит пешеходной зоны рядом с трамвайными путями. 

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Ремонт моста, выполнявшийся ООО ООО «Технострой», обошелся бюджету города в 39,7 миллиона рублей.
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#провал #мост
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Комментарии (4)

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Смех

4 минуты назад
Опять вы за своё, мосты, асфальт, провалы...Власть ночи не спит, думая как организовать блошиный рынок, а вы их мостами достаёте. Нехорошо!
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Уваркиной

21 минуту назад
А где гарантии, вытекаюшие из договора?! Или это коррупция при заключении договора?! Где фсб? Где посадки?! Бездельники! Сажать вас, суки!
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парторг

37 минут назад
Лиза, Так капитализм же. Это вам не СССР. Сейчас все больше креатива и амбиций,чем опыта.
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Лиза

48 минут назад
Раньше строили на века, а сейчас на несколько месяцев! Позор!
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