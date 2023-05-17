Общество

34 минуты назад

В Липецке снова будут копать на площади Победы

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#площадь Победы #раскопка
В Липецке снова будут копать на площади Победы

И снова — подрядчик «Квадры»!

Рабочие ООО «Теплосфера», подрядчика липецкого филиала ПАО «Квадра», сегодня с помощью строительной техники разобрали 20 квадратных метров тротуара на площади Победы: компания ремонтирует теплосеть. Примечательно, что эта раскопка проходит в нескольких метрах от предыдущей, место которой «Теплосфера» благоустроила в апреле.

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Разрешение на земляные работы «Теплосфера» получила 16 мая в управлении главного смотрителя мэрии. Закруглится с раскопкой, ремонтом и восстановлением тротуара организация пообещала к 17 июня.

На пешеходной зоне между ТЦ «Победа» и ТЦ «Подарочный» «Квадра» уже не раз латала трубы. Самый яркий пример ветхости сетей на площади Победы произошел 4 августа прошлого года, когда тут забил гейзер из горячей воды.

В самой «Квадре» в прошлом году пояснили, что реконструкция теплосетей в районе площади ведется ежегодно и планомерно, и что компания намерена поменять тут два трубопровода разных диаметров. Тогда было сказано, что есть проект, согласно которому одну магистраль можно будет вывести из процесса теплопередачи, а другую переложить, заменив старые трубы на современные с длительным сроком службы.

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#площадь Победы #раскопка

Комментарии (2)

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А эти чем лучше?

20 минут назад
А у нас РВК уже 6 раз капают через полтора метра. Но об этом нет не каких сообщений.
ответить

Инна

27 минут назад
Какой беспредел творится
ответить
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