В Липецке снова будут копать на площади Победы

И снова — подрядчик «Квадры»!

В самой «Квадре» в прошлом году пояснили, что реконструкция теплосетей в районе площади ведется ежегодно и планомерно, и что компания намерена поменять тут два трубопровода разных диаметров. Тогда было сказано, что есть проект, согласно которому одну магистраль можно будет вывести из процесса теплопередачи, а другую переложить, заменив старые трубы на современные с длительным сроком службы.

Рабочие ООО «Теплосфера», подрядчика липецкого филиала ПАО «Квадра», сегодня с помощью строительной техники разобрали 20 квадратных метров тротуара на площади Победы: компания ремонтирует теплосеть. Примечательно, что эта раскопка проходит в нескольких метрах от предыдущей, место которой «Теплосфера» благоустроила в апреле.Разрешение на земляные работы «Теплосфера» получила 16 мая в управлении главного смотрителя мэрии. Закруглится с раскопкой, ремонтом и восстановлением тротуара организация пообещала к 17 июня.На пешеходной зоне между ТЦ «Победа» и ТЦ «Подарочный» «Квадра» уже не раз латала трубы. Самый яркий пример ветхости сетей на площади Победы произошел 4 августа прошлого года, когда тут забил гейзер из горячей воды.