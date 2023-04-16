Неделя 48
7 минут назад
Погода вечно строит козни, а нам потом ходи и мёрзни
71
#отопление #садоводческие маршруты #концессия #Липецкий горсовет #цены #благоустройство #грабеж #взятка
Итоги недели.
В этом году, как, кстати, и в прошлом, батареи отопления в Липецке остыли 12 апреля: глава города Евгения Уваркина подписала соответствующее постановление. Тепло в социальных объектах будут отключать по заявкам руководителей учреждений. Многие из наших читателей тут же обвинили мэра в поспешности такого решения, ожидая на Пасху снег и морозы. А GOROD48 спросил у липчан: «Когда надо отключать отопление?» Оказалось, у всех — свое мнение на этот счет.
Уже завтра, кстати, «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке». Как обычно, оно пройдет в два этапа. Графики отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на сайте компании.
— «Квадра» с прошлого года — собственность государства (ну, точнее «Росатома»). Теперь все будет как в СССР. И тарифы на отопление снизят, как в СССР! — то ли потроллил липчан, то ли поделился своими мечтами Комсомолец Бекетов.
«О нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? © «Каникулы в Простоквашино»
В мэрии на прошедшей неделе приняли еще неоднозначное решение: объявив о возобновлении работы садоводческих маршрутов с 15 апреля, чиновники тут же сообщили, что до 1 сентября по вторникам и четвергам поездок не будет, а осенью такие маршруты вообще станут трехдневными: по пятницам, субботам и воскресениям. Причина — нехватка средств в бюджете (в этом году на организацию таких перевозок выделено всего 36,5 млн рублей — на 11,5 миллионов меньше, чем в 2022-м).
«Наши люди на такси в сады не ездят», — сказали депутаты городского Совета и потребовали от департамента транспорта сделать все, чтобы садоводческие маршруты остались ежедневными. Что скажет мэрия, мы скоро узнаем, но:
— Решать вопрос нужно в пользу людей. Осень сезон сбора урожая и работ тоже очень много. Всё-таки не 90-е, можно же решить, — написал один из читателей GOROD48.
Зато на строительство школы в микрорайоне «Елецкий» нашлись сразу 1,6 млрд рублей. Эти деньги в бюджет города упали буквально с неба: Евгения Уваркина достучалась до правительства области и Кабмина, которые и выдели средства на возведение чрезвычайно востребованного объекта: в школе на 800 мест, которая есть в «Елецком», уже учатся 1600 детей.
А вот с организацией платного парковочного пространства в центре Липецка в мэрии решили притормозить. Из-за непростой экономической ситуации в стране, как сказал главный по дорогам в городской администрации Николай Дергунов. «Начальник транспортного цеха» мэрии Евгений Чекрыжов пообещал водителям сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами — уже в этом году по концессии в городе должно быть переложено 14 километров рельсов. Скоро на дорогах по улицам Московской, Катукова и Стаханова запретят парковку тягачей с фурами в целях транспортной безопасности. С этой же целью «Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда».
Вот-вот распустятся почки, и мы ужаснемся количеству мертвых деревьев, которые увидим. Только на т.наз. красных линиях главных улиц города нужно снести 7 000 засохших деревьев! В этом году на озеленение Липецка выделено 130,7 млн рублей, на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Сможет ли мэрия восстановить на эти деньги зеленые насаждения взамен погибших?
— Нет, — честно ответил на этот вопрос депутатам горсовета главный смотритель Липецка Виталий Лесных. — Мы лишь определили потребность в замене деревьев на красных линиях центральных улиц. На это выделено 15 миллионов рублей. Зараженные болезнями деревья надо сносить с корчеванием пней, чтобы избежать заражения здоровых экземпляров.
«На улице Катукова высадят 56 пирамидальных тополей» взамен 36 спиленных. На улице Гагарина вместо спиленных 60-ти деревьев озеленители высадят 12 лип и 44 туи. «На улице Советской посадят липы взамен засохших деревьев. Проспект Победы пока под вопросом».
— Посадите деревья вдоль Катукова на 26 микрорайоне. Там же вообще всё лысое. Сколько лет микрорайон стоит, а на нём деревьев нет! Особенно где дорога! — взмолился Житель 26 микрорайона.
— Почему дубы или клены не сажают?! Клены и дубы гораздо красивее и благороднее, чем пирамидальный тополь, — сказала Хельга.
— Мне нравятся пирамидальные тополя! Красиво, аккуратно, зелено, — заступился за «Зеленхоз» ГОСТЬ53.
«Средства у нас есть. У нас ума не хватает» © «Каникулы в Простоквашино»
На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета снова говорили о проблеме, нерешенной еще со времен мэра Гулевского: непрофессионализме проектировщиков. Так, в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры мэрии израсходовал всего 31% средств от выделенных на проектирование объектов улично-дорожной сети. Меньше всего средств, всего по 25,1% было освоено на разработках смет ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской. Проект реконструкции улицы Папина закончился на 28,7% готовности. Завалены сроки подготовки документов обустройства внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Корректировку ранее разработанного проекта строительства участка дороги по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе не сделали вообще!
За некоторые проекты, впрочем, лучше бы не брались. Как, например, за реконструкцию мемориала сокольского кладбища, который по заказу, МКУ «Управление строительства Липецка» подрядчик, ИП Истомин С. А., в 2021 году буквально уничтожил! В итоге все это закончилось возбуждением уголовного дела: причиненный бюджету города ущерб прокуратура оценила в два миллиона рублей.
А вот и еще одна странная история. Ранее оскандалившийся на ремонтах дорог Липецке и в области столичный подрядчик «Руслан-1» захотел получить еще 193,5 млн рублей за строительство «Восточного обхода». Но Арбитражный суд отказал истцу в его требованиях, сочтя его претензии недоказуемыми.
— Какие им деньги? Проспект Победы после их грандиозного ремонта за 1,5 ярда весь в колейности! — возмутился Юрий.
«Туалетов нет, зато фонарей наставили, а зачем фонари на пляже?» - такое резюме к публикации «Туалеты проектом не предусмотрены», речь в которой шла о приближающемся к концу благоустройстве Новолипецкого пляжа, оставил один из читателей GOROD48. Впрочем, туалеты на городских пляжах к началу купального сезона все же появятся, правда, мобильные: управление главного смотрителя уже заключило соответствующий контракт. Однако можно ли будет пользоваться окультуренными местами отдыха у воды по назначению, если санитарные врачи не рекомендуют купаться в реке Воронеж из-за ее антисанитарного состояния?
«Ой, чё это мы зря его кормим? Пусть пользу приносит!» © «Каникулы в Простоквашино»
В среду «Юрий Букреев до Великой субботы обязался привести в Липецке в порядок все мусорки». В среду, четверг и пятницу для этой цели три специально созданные в ГЖИ группы быстрого реагирования проверяли мусорные площадки во исполнение поручения мэра и губернатора о наведении чистоты в местах сбора мусора. В итоге в Страстную пятницу ГЖИ выписала 12 крупных штрафов управляющим компаниям. Эта неделя воистину Великая: региональный оператор, АО «ЭкоПром-Липецк» сдался под натиском мэрии Липецка, обязавшись вывозить с контейнерных площадок листву, ветки, скошенную траву и прочий мусор растительного происхождения.
— Платите дворникам по 40 000 р и тогда в городе будет чисто, — дала дельный совет дельцам из «управляшек» Оля.
Но тут же выяснилось, что «В Липецке возникли сложности с утилизацией скопившихся во дворах шин». Оказывается, у резидентов МБУ «Технопарк-Липецк», занимающихся сбором и переработкой автопокрышек, появились крупные оптовые поставщики сырья, и те шины, которые сносят к мусоркам, уже никому не интересны. «Нерентабельны», по мнению директора технопарка Андрея Ряскова. Что очень возмутило председателя комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета Веру Урываеву:
— Я помню, как этот инвестор презентовал свой проект, когда просил стать резидентом технопарка. Он тогда заявил, что будет перерабатывать собранные в городе шины. А потом оказалось, что ему выгодно заключить договоры на утилизацию с крупными предприятиями. Но будь добр хотя бы что-то перерабатывать из того, что собрано в городе, раз получил площадку на льготных условиях!
12 апреля «84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной» в Липецке. Городской департамент ЖКХ выясняет, кому принадлежит этот открытый люк, который, как оказалось, не обозначен на существующих картах коммуникаций. На следующий день на улице Балмочных часть двора элитной многоэтажки обвалилась вместе с дорогим внедорожником. Зато «В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок» к 1 мая по 23 адресам. Самое неопрятное такое место — у дома №49 по улице Неделина, где еще в прошлом году ООО «Теплогарант» на месте переложенных сетей должно было восстановить пешеходные дорожки и газоны.
А еще на этой неделе «Мэрия Липецка расторгла контракт на отлов бродячих собак с тамбовским предпринимателем». До заключения нового собак в городе никто ловить не будет.
«Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно!» © «Каникулы в Простоквашино»
Росстат опубликовал итоги социально-экономического развития региона в январе-феврале. И что же выяснилось? То, что «В Липецкой области с начала года из еды подешевела только курятина, а из промтоваров — лишь бензин». Липчане затянули пояса потуже, оставив в магазинах в январе-феврале на 6,1% меньше, чем в начале прошлого года, а в кафе и ресторанах — на 1,5% меньше.
— Где что подешевело-то? — спросил Житель.
Кстати, а что мы едим? Качество продуктов вот уже 13-й месяц особо никем не контролируется, поскольку правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса как меру его поддержки в условиях санкций. Конечно, этим обстоятельством пользуются коммерсанты. Да, «Санитарные врачи закрыли колбасный магазин, из которого сбежала продавщица», но это был один магазин из сети подобных.
Очевидно, что рабочих мест при нынешней ситуации будет становиться меньше (см. «Налоговики начали процедуру банкротства Липецкого хладокомбината»). Что может предложить бизнес? Ответ на этот вопрос кто-то найдет в репортаже «Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей» с ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Но кому-то мало заработка, и он живет по принципу героя анекдота «дали пистолет, ну и крутись». В прямом смысле это относится к герою публикации «Полицейский получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепровода и предложение взятки». Зачем бурить дырку в нефтепроводе, если проще тросом выдернуть банкомат из магазина? Тем более если ты — бывший сотрудник ЧОПа, который этот самый магазин и сторожил, а твой подельник — инкассатор. Сказано — сделано! Вот только в расчеты грабителей, конечно, не входил арест и суд. А проще всего, конечно, все организовать так, чтобы деньги сами шли в руки, как это было с деканом экономического факультета ЛГТУ и старшим преподавателем, которых сейчас обвиняют в получении 276 тысяч рублей взятки.
Есть, конечно, и примеры честности. «В гуманитарную помощь для участников СВО случайно попали 598 тысяч рублей». Две волонтерки нашли деньги в свертке из Хлевного. Находку отдали полиции. Те передали деньги законному наследнику умершей женщины, которой принадлежал кошелек и ридикюль, оказавшиеся в одеяле.
Ну и ну!
В Липецке двое маленьких детей через некоторое время после мобилизации отца остались вообще без родителей. Их мать стала наркоманкой, а отец предпочел воинский долг родительскому. «Не могу бросить своих пацанов», — сказал участник СВО и отказался вернуться домой, несмотря на появившийся законный повод к демобилизации.
«Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего». Полиция разбирается в странном автопроисшествии.
«Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке». Они оказались курьерами телефонных мошенников, с которыми списались в соцсетях. Их родители оштрафованы, а школьников могут поместить в центр содержания малолетних правонарушителей.
«Липецким клирикам грозят дисциплинарные наказания за освещение куличей и яиц вне храмов». Такие куличи освященными считать в Липецкой епархии отказались. Примечательно, что перед пасхальными праздниками 2020 года, когда в России началась эпидемия коронавируса, патриарх Кирилл благословил верующих самостоятельно, без священников, совершать благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.
Уже завтра, кстати, «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке». Как обычно, оно пройдет в два этапа. Графики отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на сайте компании.
— «Квадра» с прошлого года — собственность государства (ну, точнее «Росатома»). Теперь все будет как в СССР. И тарифы на отопление снизят, как в СССР! — то ли потроллил липчан, то ли поделился своими мечтами Комсомолец Бекетов.
«О нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? © «Каникулы в Простоквашино»
В мэрии на прошедшей неделе приняли еще неоднозначное решение: объявив о возобновлении работы садоводческих маршрутов с 15 апреля, чиновники тут же сообщили, что до 1 сентября по вторникам и четвергам поездок не будет, а осенью такие маршруты вообще станут трехдневными: по пятницам, субботам и воскресениям. Причина — нехватка средств в бюджете (в этом году на организацию таких перевозок выделено всего 36,5 млн рублей — на 11,5 миллионов меньше, чем в 2022-м).
«Наши люди на такси в сады не ездят», — сказали депутаты городского Совета и потребовали от департамента транспорта сделать все, чтобы садоводческие маршруты остались ежедневными. Что скажет мэрия, мы скоро узнаем, но:
— Решать вопрос нужно в пользу людей. Осень сезон сбора урожая и работ тоже очень много. Всё-таки не 90-е, можно же решить, — написал один из читателей GOROD48.
Зато на строительство школы в микрорайоне «Елецкий» нашлись сразу 1,6 млрд рублей. Эти деньги в бюджет города упали буквально с неба: Евгения Уваркина достучалась до правительства области и Кабмина, которые и выдели средства на возведение чрезвычайно востребованного объекта: в школе на 800 мест, которая есть в «Елецком», уже учатся 1600 детей.
А вот с организацией платного парковочного пространства в центре Липецка в мэрии решили притормозить. Из-за непростой экономической ситуации в стране, как сказал главный по дорогам в городской администрации Николай Дергунов. «Начальник транспортного цеха» мэрии Евгений Чекрыжов пообещал водителям сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами — уже в этом году по концессии в городе должно быть переложено 14 километров рельсов. Скоро на дорогах по улицам Московской, Катукова и Стаханова запретят парковку тягачей с фурами в целях транспортной безопасности. С этой же целью «Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда».
Вот-вот распустятся почки, и мы ужаснемся количеству мертвых деревьев, которые увидим. Только на т.наз. красных линиях главных улиц города нужно снести 7 000 засохших деревьев! В этом году на озеленение Липецка выделено 130,7 млн рублей, на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Сможет ли мэрия восстановить на эти деньги зеленые насаждения взамен погибших?
— Нет, — честно ответил на этот вопрос депутатам горсовета главный смотритель Липецка Виталий Лесных. — Мы лишь определили потребность в замене деревьев на красных линиях центральных улиц. На это выделено 15 миллионов рублей. Зараженные болезнями деревья надо сносить с корчеванием пней, чтобы избежать заражения здоровых экземпляров.
«На улице Катукова высадят 56 пирамидальных тополей» взамен 36 спиленных. На улице Гагарина вместо спиленных 60-ти деревьев озеленители высадят 12 лип и 44 туи. «На улице Советской посадят липы взамен засохших деревьев. Проспект Победы пока под вопросом».
— Посадите деревья вдоль Катукова на 26 микрорайоне. Там же вообще всё лысое. Сколько лет микрорайон стоит, а на нём деревьев нет! Особенно где дорога! — взмолился Житель 26 микрорайона.
— Почему дубы или клены не сажают?! Клены и дубы гораздо красивее и благороднее, чем пирамидальный тополь, — сказала Хельга.
— Мне нравятся пирамидальные тополя! Красиво, аккуратно, зелено, — заступился за «Зеленхоз» ГОСТЬ53.
«Средства у нас есть. У нас ума не хватает» © «Каникулы в Простоквашино»
На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета снова говорили о проблеме, нерешенной еще со времен мэра Гулевского: непрофессионализме проектировщиков. Так, в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры мэрии израсходовал всего 31% средств от выделенных на проектирование объектов улично-дорожной сети. Меньше всего средств, всего по 25,1% было освоено на разработках смет ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской. Проект реконструкции улицы Папина закончился на 28,7% готовности. Завалены сроки подготовки документов обустройства внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Корректировку ранее разработанного проекта строительства участка дороги по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе не сделали вообще!
За некоторые проекты, впрочем, лучше бы не брались. Как, например, за реконструкцию мемориала сокольского кладбища, который по заказу, МКУ «Управление строительства Липецка» подрядчик, ИП Истомин С. А., в 2021 году буквально уничтожил! В итоге все это закончилось возбуждением уголовного дела: причиненный бюджету города ущерб прокуратура оценила в два миллиона рублей.
А вот и еще одна странная история. Ранее оскандалившийся на ремонтах дорог Липецке и в области столичный подрядчик «Руслан-1» захотел получить еще 193,5 млн рублей за строительство «Восточного обхода». Но Арбитражный суд отказал истцу в его требованиях, сочтя его претензии недоказуемыми.
— Какие им деньги? Проспект Победы после их грандиозного ремонта за 1,5 ярда весь в колейности! — возмутился Юрий.
«Туалетов нет, зато фонарей наставили, а зачем фонари на пляже?» - такое резюме к публикации «Туалеты проектом не предусмотрены», речь в которой шла о приближающемся к концу благоустройстве Новолипецкого пляжа, оставил один из читателей GOROD48. Впрочем, туалеты на городских пляжах к началу купального сезона все же появятся, правда, мобильные: управление главного смотрителя уже заключило соответствующий контракт. Однако можно ли будет пользоваться окультуренными местами отдыха у воды по назначению, если санитарные врачи не рекомендуют купаться в реке Воронеж из-за ее антисанитарного состояния?
«Ой, чё это мы зря его кормим? Пусть пользу приносит!» © «Каникулы в Простоквашино»
В среду «Юрий Букреев до Великой субботы обязался привести в Липецке в порядок все мусорки». В среду, четверг и пятницу для этой цели три специально созданные в ГЖИ группы быстрого реагирования проверяли мусорные площадки во исполнение поручения мэра и губернатора о наведении чистоты в местах сбора мусора. В итоге в Страстную пятницу ГЖИ выписала 12 крупных штрафов управляющим компаниям. Эта неделя воистину Великая: региональный оператор, АО «ЭкоПром-Липецк» сдался под натиском мэрии Липецка, обязавшись вывозить с контейнерных площадок листву, ветки, скошенную траву и прочий мусор растительного происхождения.
— Платите дворникам по 40 000 р и тогда в городе будет чисто, — дала дельный совет дельцам из «управляшек» Оля.
Но тут же выяснилось, что «В Липецке возникли сложности с утилизацией скопившихся во дворах шин». Оказывается, у резидентов МБУ «Технопарк-Липецк», занимающихся сбором и переработкой автопокрышек, появились крупные оптовые поставщики сырья, и те шины, которые сносят к мусоркам, уже никому не интересны. «Нерентабельны», по мнению директора технопарка Андрея Ряскова. Что очень возмутило председателя комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета Веру Урываеву:
— Я помню, как этот инвестор презентовал свой проект, когда просил стать резидентом технопарка. Он тогда заявил, что будет перерабатывать собранные в городе шины. А потом оказалось, что ему выгодно заключить договоры на утилизацию с крупными предприятиями. Но будь добр хотя бы что-то перерабатывать из того, что собрано в городе, раз получил площадку на льготных условиях!
12 апреля «84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной» в Липецке. Городской департамент ЖКХ выясняет, кому принадлежит этот открытый люк, который, как оказалось, не обозначен на существующих картах коммуникаций. На следующий день на улице Балмочных часть двора элитной многоэтажки обвалилась вместе с дорогим внедорожником. Зато «В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок» к 1 мая по 23 адресам. Самое неопрятное такое место — у дома №49 по улице Неделина, где еще в прошлом году ООО «Теплогарант» на месте переложенных сетей должно было восстановить пешеходные дорожки и газоны.
А еще на этой неделе «Мэрия Липецка расторгла контракт на отлов бродячих собак с тамбовским предпринимателем». До заключения нового собак в городе никто ловить не будет.
«Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно!» © «Каникулы в Простоквашино»
Росстат опубликовал итоги социально-экономического развития региона в январе-феврале. И что же выяснилось? То, что «В Липецкой области с начала года из еды подешевела только курятина, а из промтоваров — лишь бензин». Липчане затянули пояса потуже, оставив в магазинах в январе-феврале на 6,1% меньше, чем в начале прошлого года, а в кафе и ресторанах — на 1,5% меньше.
— Где что подешевело-то? — спросил Житель.
Кстати, а что мы едим? Качество продуктов вот уже 13-й месяц особо никем не контролируется, поскольку правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса как меру его поддержки в условиях санкций. Конечно, этим обстоятельством пользуются коммерсанты. Да, «Санитарные врачи закрыли колбасный магазин, из которого сбежала продавщица», но это был один магазин из сети подобных.
Очевидно, что рабочих мест при нынешней ситуации будет становиться меньше (см. «Налоговики начали процедуру банкротства Липецкого хладокомбината»). Что может предложить бизнес? Ответ на этот вопрос кто-то найдет в репортаже «Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей» с ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Но кому-то мало заработка, и он живет по принципу героя анекдота «дали пистолет, ну и крутись». В прямом смысле это относится к герою публикации «Полицейский получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепровода и предложение взятки». Зачем бурить дырку в нефтепроводе, если проще тросом выдернуть банкомат из магазина? Тем более если ты — бывший сотрудник ЧОПа, который этот самый магазин и сторожил, а твой подельник — инкассатор. Сказано — сделано! Вот только в расчеты грабителей, конечно, не входил арест и суд. А проще всего, конечно, все организовать так, чтобы деньги сами шли в руки, как это было с деканом экономического факультета ЛГТУ и старшим преподавателем, которых сейчас обвиняют в получении 276 тысяч рублей взятки.
Есть, конечно, и примеры честности. «В гуманитарную помощь для участников СВО случайно попали 598 тысяч рублей». Две волонтерки нашли деньги в свертке из Хлевного. Находку отдали полиции. Те передали деньги законному наследнику умершей женщины, которой принадлежал кошелек и ридикюль, оказавшиеся в одеяле.
Ну и ну!
В Липецке двое маленьких детей через некоторое время после мобилизации отца остались вообще без родителей. Их мать стала наркоманкой, а отец предпочел воинский долг родительскому. «Не могу бросить своих пацанов», — сказал участник СВО и отказался вернуться домой, несмотря на появившийся законный повод к демобилизации.
«Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего». Полиция разбирается в странном автопроисшествии.
«Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке». Они оказались курьерами телефонных мошенников, с которыми списались в соцсетях. Их родители оштрафованы, а школьников могут поместить в центр содержания малолетних правонарушителей.
«Липецким клирикам грозят дисциплинарные наказания за освещение куличей и яиц вне храмов». Такие куличи освященными считать в Липецкой епархии отказались. Примечательно, что перед пасхальными праздниками 2020 года, когда в России началась эпидемия коронавируса, патриарх Кирилл благословил верующих самостоятельно, без священников, совершать благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.
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#отопление #садоводческие маршруты #концессия #Липецкий горсовет #цены #благоустройство #грабеж #взятка