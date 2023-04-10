В Липецкой области с начала года из еды подешевела только курятина, а из промтоваров — лишь бензин

На все остальные продовольственные и непродовольственные товары цены выросли.

Липецкстат опубликовал итоги социально-экономического развития области в январе-феврале. Начнем с главного — доходов жителей региона.



Средняя номинальная заработная плата в январе по региону — 45 933 рублей (данных за февраль еще нет). Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 99,2% к уровню января 2022 года. По данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области, средний размер пенсии — 18 599 рублей (+14,9%). Реальный размер пенсии с учетом индекса потребительских цен увеличился всего на 3%.



Объем производства сельхозпродукции всеми производителями (с учетом фермеров и личных подсобных хозяйств) в январе-феврале превысил 12,3 млрд рублей, что, впрочем, на 5,4% ниже, чем в первые два месяца прошлого года.



К началу весны в регионе стало меньше живности. На 1% - поголовья крупного рогатого скота, на 2% — овец и коз, на 5% — птицы, на 13% — свиней. Возможно, из-за увеличения сдачи животных на убой. В январе-феврале хозяйствами всех категорий на мясо отправлено в живом весе 58,9 тысяч тонн скота и птицы (+1,4% от прошлогоднего показателя). За это же время от коров получено 45,9 тысячи тонн молока (+2,5%) — средний надой составил 1 494 килограмма (+36 килограммов). От несушек получено 118,5 млн штук яиц (+1,9%), в среднем, на одно больше.



Интересно, что в начале года оборот оптовой торговли вырос сразу на треть по сравнению с январем-февралем прошлого года, составив 76 млрд рублей. Кажется, что бизнес постарался сделать большие товарные запасы в преддверии девальвации рубля. А вот липчане не спешили закупаться впрок: они оставили в магазинах в январе-феврале 51,2 млрд рублей — на 6,1% меньше, чем в начале прошлого года.



За год (январь-февраль 2023-го к январю-февралю 2022-го) продовольственные товары на потребительском рынке в среднем подорожали, по данным статистиков, на 9%. Значительнее остальных цены выросли на сливочное масло (+12,7%), макаронные изделия (+12%), молоко и молочную продукцию (+11,6%), рыбу и морепродукты (+10%). Алкоголь подорожал на 9,6%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 9,1%. Подсолнечное масло и яйца стали дороже на 5,4-5,5%, сахар и мясо (свинина и говядина) — на 2,7-2,8%. Минимально подорожали плодоовощная продукция, крупы и бобовые (+0,6%-0,8%).



Из тех продовольственных товаров, которые попадают в поле зрения Росстата, за год подешевело лишь мясо птицы (- 1,6%). А из всего перечня промтоваров, цены на которые отслеживает Росстат, в январе-феврале этого года по сравнению с январем-февралем прошлого подешевел только бензин (- 1,1%).



Весь остальной перечень непродовольственной группы товаров пошел в рост. Телерадиотовары подорожали на 1,2%, стройматериалы — на 2,8%, обувь — на 9,9%, табачные изделия — на 10,2%, трикотаж — на 12,3%, одежда, белье и медикаменты — на 12,4, ткани — на 15,6%, электротовары и другие бытовые приборы — 18,4%. Лидер роста — моющие и чистящие средства (+32,4%).



Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Липецкой области в конце февраля составила 17 907 рублей в расчете на месяц. По сравнению с началом года его стоимость повысилась на 1,2%.



В кафе и ресторанах липчане оставили в январе-феврале 1,6 млрд рублей — на 1,5% меньше, чем годом ранее.