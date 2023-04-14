27 минут назад
Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами
Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам горсовета о том, что уже в этом году по концессии будут переложены 14 километров рельсов.
Этим проектом занималось ООО «Пирс», компания, которая уже не раз подводила мэрию. В департаменте констатировали, что эта организация не выполнила своих обязательств в полном объеме. «Почему?» — спросила депутат Екатерина Пинаева, которая давно лоббирует вопрос расширения этой улицы с возможностью запуска по ней маршруток.
— Улица Папина — сложный объект для проектирования. По ходу работ было изменено техническое задание (мэрии нужно было узнать, возможна ли прокладка по этой улице трамвайной ветки. — Прим. GOROD48), потом начались непредвиденные вещи — согласования с ресурсными компаниями в местах пересечения дороги с коммуникациями, пошли замечания госэкспертизы. В итоге подрядная организация не выполнила своих обязанностей перед нами в полном объеме. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во втором квартале этого года, — ответила на вопрос председатель департамент градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий.
Кроме того, проектировщики в прошлом году завали сроки подготовки документов на ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской (процент освоения средств по обоим контрактам — 25,1%), внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Из выделенных средств на корректировку ранее разработанного проекта строительства участка по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе специалисты ООО «Пирс» вообще не потратили ни копейки. В 2022 году не была израсходована ровно половина от 361,5 млн рублей, выделенных на проект «Дорожная сеть». Причина — не вовремя предоставленные мэрии ресурсоснабжающими компаниями графики по выносу коммуникаций и техприсоединений при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.
На этой же комиссии представители мэрии рассказали о том, что будет сделано в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка».
На ее реализацию выделено более 2,7 млрд рублей и к середине апреля уже освоено 20% средств (GOROD48 уже сообщал, что шесть дорог по планам этого года были отремонтированы в прошлом, и что уже три подрядчика мэрии уже ремонтируют дороги по нацпроекту «БКД»). В этом году будут обновлены 38 дорог общей протяженностью 39 км. На это выделено более 1,1 млрд. рублей. Срок выполнения ремонтов — 31 августа. Также отремонтируют Октябрьский и Сокольский мосты.
В этом году, по словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, наконец-то начнется реальная работа концессионера по замене старой инфраструктуры МУП «Городской электротранспорт». В планах — реконструкция трамвайного депо, замена 14 км трамвайных путей, обустройство 27 остановочных павильонов, поставка 28 новых отечественных трамваев.
— Надеемся, что будет уделено должное внимание пересечению автомобильных дорог с трамвайными путями. Они все разрушены. Водители сбрасывают на таких перекрестках скорость до нуля, чтобы преодолеть такие переезды, — указал на общее узкое место депутат Игорь Подзоров.
Председатель департамента должного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил, что этот вопрос прописан отдельной строкой в концессионном соглашении, и что инвестор комплексно подойдет к обустройству безопасных для машин мест пересечения дорог с трамвайными путями.
Спикер горсовета Евгения Фрай подняла еще одну острую тему: парковок фур на обочинах. «В чьих интересах организация дорожного движения в Липецке?»
Николай Дергунов ответил, что в интересах всех участников дорожного движения. Он согласился, что припаркованные фуры сильно затрудняют жизнь другим водителям. После нескольких выездных совещаний с участием автоинспекторов из бюджета выделены семь миллионов рублей на то, чтобы установить знаки, запрещающие парковку большегрузов, на улицах Московской, Стаханова и Катукова, где вскоре будет запрещено оставлять грузовой транспорт.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова спросила, когда же наконец мэрия сделает то, что дано обещает: организует платное парковочное пространство в центре города?
— Мы — один из последних регионов в стране, где еще не внедрено платное парковочное пространство. Мы понимаем, насколько сейчас непростая экономическая ситуация. Пока мы нарабатываем соответствующую правовую базу. Конкретной даты не знаем, — ответил Николай Дергунов.
Депутат Сергей Сазонов поинтересовался, почему чиновники говорят о снижении аварийности как результате внедрения платного парковочного пространства?
— Комплекс фото- и видеофиксации не позволит безнаказанно паковаться в тех местах, которые запрещены правилам дорожного движения, не позволит парковаться вторым рядом, как это происходит, например, на улице Советской, — ответил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
— Вы говорите о более чем трех тысяч новых парковочных мест в городе? Когда они появятся и за счет чего? — задала вопрос депутат Екатерина Пинаева.
— За счет реконструкции и строительства новых объектов улично-дорожной сети в Липецке до 2035 года, — ответил Николай Дергунов.
Витек
Оля
Эх