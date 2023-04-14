Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами

Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам горсовета о том, что уже в этом году по концессии будут переложены 14 километров рельсов.





Этим проектом занималось ООО «Пирс», компания, которая уже не раз подводила мэрию. В департаменте констатировали, что эта организация не выполнила своих обязательств в полном объеме. «Почему?» — спросила депутат Екатерина Пинаева, которая давно лоббирует вопрос расширения этой улицы с возможностью запуска по ней маршруток.



— Улица Папина — сложный объект для проектирования. По ходу работ было изменено техническое задание (мэрии нужно было узнать, GOROD48), потом начались непредвиденные вещи — согласования с ресурсными компаниями в местах пересечения дороги с коммуникациями, пошли замечания госэкспертизы. В итоге подрядная организация не выполнила своих обязанностей перед нами в полном объеме. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во втором квартале этого года, — ответила на вопрос председатель департамент градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий.



Кроме того, проектировщики в прошлом году завали сроки подготовки документов на ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской (процент освоения средств по обоим контрактам — 25,1%), внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Из выделенных средств на корректировку ранее разработанного проекта строительства участка по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе специалисты ООО «Пирс» вообще не потратили ни копейки. В 2022 году не была израсходована ровно половина от 361,5 млн рублей, выделенных на проект «Дорожная сеть». Причина — не вовремя предоставленные мэрии ресурсоснабжающими компаниями графики по выносу коммуникаций и техприсоединений при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.



На этой же комиссии представители мэрии рассказали о том, что будет сделано в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка».



На ее реализацию выделено более 2,7 млрд рублей и к середине апреля уже освоено 20% средств (GOROD48 уже сообщал, что шесть дорог по планам этого года были отремонтированы в прошлом, и что уже три подрядчика мэрии уже ремонтируют дороги по нацпроекту «БКД»). В этом году будут обновлены 38 дорог общей протяженностью 39 км. На это выделено более 1,1 млрд. рублей. Срок выполнения ремонтов — 31 августа. Также отремонтируют Октябрьский и Сокольский мосты.



В этом году, по словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, наконец-то начнется реальная работа концессионера по замене старой инфраструктуры МУП «Городской электротранспорт». В планах — реконструкция трамвайного депо, замена 14 км трамвайных путей, обустройство 27 остановочных павильонов, поставка 28 новых отечественных трамваев.



— Надеемся, что будет уделено должное внимание пересечению автомобильных дорог с трамвайными путями. Они все разрушены. Водители сбрасывают на таких перекрестках скорость до нуля, чтобы преодолеть такие переезды, — указал на общее узкое место депутат Игорь Подзоров.











Председатель департамента должного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил, что этот вопрос прописан отдельной строкой в концессионном соглашении, и что инвестор комплексно подойдет к обустройству безопасных для машин мест пересечения дорог с трамвайными путями.



Спикер горсовета Евгения Фрай подняла еще одну острую тему: парковок фур на обочинах. «В чьих интересах организация дорожного движения в Липецке?»



Николай Дергунов ответил, что в интересах всех участников дорожного движения. Он согласился, что припаркованные фуры сильно затрудняют жизнь другим водителям. После нескольких выездных совещаний с участием автоинспекторов из бюджета выделены семь миллионов рублей на то, чтобы установить знаки, запрещающие парковку большегрузов,



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова спросила, когда же наконец мэрия сделает то, что дано обещает: организует платное парковочное пространство в центре города?



— Мы — один из последних регионов в стране, где еще не внедрено платное парковочное пространство. Мы понимаем, насколько сейчас непростая экономическая ситуация. Пока мы нарабатываем соответствующую правовую базу. Конкретной даты не знаем, — ответил Николай Дергунов.



Депутат Сергей Сазонов поинтересовался, почему чиновники говорят о снижении аварийности как результате внедрения платного парковочного пространства?



— Комплекс фото- и видеофиксации не позволит безнаказанно паковаться в тех местах, которые запрещены правилам дорожного движения, не позволит парковаться вторым рядом, как это происходит, например, на улице Советской, — ответил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства.



— Вы говорите о более чем трех тысяч новых парковочных мест в городе? Когда они появятся и за счет чего? — задала вопрос депутат Екатерина Пинаева.



— За счет реконструкции и строительства новых объектов улично-дорожной сети в Липецке до 2035 года, — ответил Николай Дергунов. На комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета выяснилось, что департамент градостроительства и архитектуры мэрии израсходовал в прошлом году всего 31% средств от выделенных на проектирование объектов улично-дорожной сети. Меньше всего средств, всего 28,7%, было освоено на разработке проекта реконструкции улицы Папина.Этим проектом занималось ООО «Пирс», компания, которая уже не раз подводила мэрию. В департаменте констатировали, что эта организация не выполнила своих обязательств в полном объеме. «Почему?» — спросила депутат Екатерина Пинаева, которая давно лоббирует вопрос расширения этой улицы с возможностью запуска по ней маршруток.— Улица Папина — сложный объект для проектирования. По ходу работ было изменено техническое задание (мэрии нужно было узнать, возможна ли прокладка по этой улице трамвайной ветки . — Прим.), потом начались непредвиденные вещи — согласования с ресурсными компаниями в местах пересечения дороги с коммуникациями, пошли замечания госэкспертизы. В итоге подрядная организация не выполнила своих обязанностей перед нами в полном объеме. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во втором квартале этого года, — ответила на вопрос председатель департамент градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий.Кроме того, проектировщики в прошлом году завали сроки подготовки документов на ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской (процент освоения средств по обоим контрактам — 25,1%), внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Из выделенных средств на корректировку ранее разработанного проекта строительства участка по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе специалисты ООО «Пирс» вообще не потратили ни копейки. В 2022 году не была израсходована ровно половина от 361,5 млн рублей, выделенных на проект «Дорожная сеть». Причина — не вовремя предоставленные мэрии ресурсоснабжающими компаниями графики по выносу коммуникаций и техприсоединений при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.На этой же комиссии представители мэрии рассказали о том, что будет сделано в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка».На ее реализацию выделено более 2,7 млрд рублей и к середине апреля уже освоено 20% средств (GOROD48 уже сообщал, что шесть дорог по планам этого года были отремонтированы в прошлом, и что уже три подрядчика мэрии уже ремонтируют дороги по нацпроекту «БКД»). В этом году будут обновлены 38 дорог общей протяженностью 39 км. На это выделено более 1,1 млрд. рублей. Срок выполнения ремонтов — 31 августа. Также отремонтируют Октябрьский и Сокольский мосты.В этом году, по словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, наконец-то начнется реальная работа концессионера по замене старой инфраструктуры МУП «Городской электротранспорт». В планах — реконструкция трамвайного депо, замена 14 км трамвайных путей, обустройство 27 остановочных павильонов, поставка 28 новых отечественных трамваев.— Надеемся, что будет уделено должное внимание пересечению автомобильных дорог с трамвайными путями. Они все разрушены. Водители сбрасывают на таких перекрестках скорость до нуля, чтобы преодолеть такие переезды, — указал на общее узкое место депутат Игорь Подзоров.Председатель департамента должного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил, что этот вопрос прописан отдельной строкой в концессионном соглашении, и что инвестор комплексно подойдет к обустройству безопасных для машин мест пересечения дорог с трамвайными путями.Спикер горсовета Евгения Фрай подняла еще одну острую тему: парковок фур на обочинах. «В чьих интересах организация дорожного движения в Липецке?»Николай Дергунов ответил, что в интересах всех участников дорожного движения. Он согласился, что припаркованные фуры сильно затрудняют жизнь другим водителям. После нескольких выездных совещаний с участием автоинспекторов из бюджета выделены семь миллионов рублей на то, чтобы установить знаки, запрещающие парковку большегрузов, на улицах Московской, Стаханова и Катукова , где вскоре будет запрещено оставлять грузовой транспорт.Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова спросила, когда же наконец мэрия сделает то, что дано обещает: организует платное парковочное пространство в центре города?— Мы — один из последних регионов в стране, где еще не внедрено платное парковочное пространство. Мы понимаем, насколько сейчас непростая экономическая ситуация. Пока мы нарабатываем соответствующую правовую базу. Конкретной даты не знаем, — ответил Николай Дергунов.Депутат Сергей Сазонов поинтересовался, почему чиновники говорят о снижении аварийности как результате внедрения платного парковочного пространства?— Комплекс фото- и видеофиксации не позволит безнаказанно паковаться в тех местах, которые запрещены правилам дорожного движения, не позволит парковаться вторым рядом, как это происходит, например, на улице Советской, — ответил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства.— Вы говорите о более чем трех тысяч новых парковочных мест в городе? Когда они появятся и за счет чего? — задала вопрос депутат Екатерина Пинаева.— За счет реконструкции и строительства новых объектов улично-дорожной сети в Липецке до 2035 года, — ответил Николай Дергунов.