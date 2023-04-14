Общество

27 минут назад

Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами

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#транспорт #дороги #концессия #Липецкий горсовет
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Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами

Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам горсовета о том, что уже в этом году по концессии будут переложены 14 километров рельсов.

На комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета выяснилось, что департамент градостроительства и архитектуры мэрии израсходовал в прошлом году всего 31% средств от выделенных на проектирование объектов улично-дорожной сети. Меньше всего средств, всего 28,7%, было освоено на разработке проекта реконструкции улицы Папина.

Этим проектом занималось ООО «Пирс», компания, которая уже не раз подводила мэрию. В департаменте констатировали, что эта организация не выполнила своих обязательств в полном объеме. «Почему?» — спросила депутат Екатерина Пинаева, которая давно лоббирует вопрос расширения этой улицы с возможностью запуска по ней маршруток.

— Улица Папина — сложный объект для проектирования. По ходу работ было изменено техническое задание (мэрии нужно было узнать, возможна ли прокладка по этой улице трамвайной ветки. — Прим. GOROD48), потом начались непредвиденные вещи — согласования с ресурсными компаниями в местах пересечения дороги с коммуникациями, пошли замечания госэкспертизы. В итоге подрядная организация не выполнила своих обязанностей перед нами в полном объеме. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во втором квартале этого года, — ответила на вопрос председатель департамент градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий.

Кроме того, проектировщики в прошлом году завали сроки подготовки документов на ремонты мостов через Липовку по улице Октябрьской и по улице Советской (процент освоения средств по обоим контрактам — 25,1%), внутриквартальных дорог в районе улиц Неделина и Скороходова (40,5%), дорожно-транспортной инфраструктуры в районе улиц Опытной, Виктора Музыки и Лебедянского шоссе (89,7%). Из выделенных средств на корректировку ранее разработанного проекта строительства участка по улице Белана от 7-й поликлиники к Воронежскому шоссе специалисты ООО «Пирс» вообще не потратили ни копейки. В 2022 году не была израсходована ровно половина от 361,5 млн рублей, выделенных на проект «Дорожная сеть». Причина — не вовремя предоставленные мэрии ресурсоснабжающими компаниями графики по выносу коммуникаций и техприсоединений при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.

На этой же комиссии представители мэрии рассказали о том, что будет сделано в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка».

На ее реализацию выделено более 2,7 млрд рублей и к середине апреля уже освоено 20% средств (GOROD48 уже сообщал, что шесть дорог по планам этого года были отремонтированы в прошлом, и что уже три подрядчика мэрии уже ремонтируют дороги по нацпроекту «БКД»). В этом году будут обновлены 38 дорог общей протяженностью 39 км. На это выделено более 1,1 млрд. рублей. Срок выполнения ремонтов — 31 августа. Также отремонтируют Октябрьский и Сокольский мосты.

В этом году, по словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, наконец-то начнется реальная работа концессионера по замене старой инфраструктуры МУП «Городской электротранспорт». В планах — реконструкция трамвайного депо, замена 14 км трамвайных путей, обустройство 27 остановочных павильонов, поставка 28 новых отечественных трамваев.

— Надеемся, что будет уделено должное внимание пересечению автомобильных дорог с трамвайными путями. Они все разрушены. Водители сбрасывают на таких перекрестках скорость до нуля, чтобы преодолеть такие переезды, — указал на общее узкое место депутат Игорь Подзоров.

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Председатель департамента должного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил, что этот вопрос прописан отдельной строкой в концессионном соглашении, и что инвестор комплексно подойдет к обустройству безопасных для машин мест пересечения дорог с трамвайными путями.

Спикер горсовета Евгения Фрай подняла еще одну острую тему: парковок фур на обочинах. «В чьих интересах организация дорожного движения в Липецке?»

Николай Дергунов ответил, что в интересах всех участников дорожного движения. Он согласился, что припаркованные фуры сильно затрудняют жизнь другим водителям. После нескольких выездных совещаний с участием автоинспекторов из бюджета выделены семь миллионов рублей на то, чтобы установить знаки, запрещающие парковку большегрузов, на улицах Московской, Стаханова и Катукова, где вскоре будет запрещено оставлять грузовой транспорт.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова спросила, когда же наконец мэрия сделает то, что дано обещает: организует платное парковочное пространство в центре города?

— Мы — один из последних регионов в стране, где еще не внедрено платное парковочное пространство. Мы понимаем, насколько сейчас непростая экономическая ситуация. Пока мы нарабатываем соответствующую правовую базу. Конкретной даты не знаем, — ответил Николай Дергунов.

Депутат Сергей Сазонов поинтересовался, почему чиновники говорят о снижении аварийности как результате внедрения платного парковочного пространства?

— Комплекс фото- и видеофиксации не позволит безнаказанно паковаться в тех местах, которые запрещены правилам дорожного движения, не позволит парковаться вторым рядом, как это происходит, например, на улице Советской, — ответил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

— Вы говорите о более чем трех тысяч новых парковочных мест в городе? Когда они появятся и за счет чего? — задала вопрос депутат Екатерина Пинаева.

— За счет реконструкции и строительства новых объектов улично-дорожной сети в Липецке до 2035 года, — ответил Николай Дергунов.
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#транспорт #дороги #концессия #Липецкий горсовет
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Комментарии (3)

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Витек

3 минуты назад
7 лимонов, чтоб поставить 20 знаков? Однако.
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Оля

17 минут назад
Опять все про Ерему, 40 лет делают переезды через трамвайные пути и ни как не могут сделать. НЕ ВЕРЮ....
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Эх

19 минут назад
а вы в это верите? нам и асфальт с гарантией давали который по весне расстаил и колодцы вровень с асфальтом и еще много чего можно перечислять
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