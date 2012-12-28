Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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сегодня, 16:11
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Дело Олега Донских направлено в суд: ему вменяют девять эпизодов мошенничества
Сумма ущерба превысила более 2,5 миллиарда рублей.
Экс-чиновник минсельхоза был задержан сотрудниками ФСБ в прошлом году в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска и сейчас арестован по обвинению в девяти эпизодах мошенничествав особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, Донских вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей.
«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2007 по 2009 год обвиняемый вместе со своими сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредиты, выданные АО «Россельхозбанк». Кроме того, злоумышленники незаконно завладели средствами, полученными от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники преступления – липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский – были задержаны и в 2017 году признаны виновными судом. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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