Компания «Руслан-1» хотела получить ещё 193,5 млн рублей за строительство «Восточного обхода»

Но Арбитражный суд ей отказал.

Арбитражный суд отказал ООО ТК «Руслан-1» во взыскании с «Дорожного агентства Липецкой области» 193,5 млн рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, компания «Руслан-1» в своём иске указала на то, что при строительстве автомобильной дороги в Грязинском районе планировалось использование песчаного грунта из «Матырского месторождения» в 18 километрах от места работ, но подрядчиком использовался песчаный грунт с карьера «Стебаево», удаленность которого от места производства работ составляла 50-70 километров. Это, по мнению истца, привело к увеличению транспортных расходов на перевозку песка. «Дорожное агентство Липецкой области» в свою очередь настаивало, что подрядчик сам принял такое решение, дополнительные соглашения об увеличении цены контрактов сторонами не подписывались.



В результате суд принял решение об отсутствии со стороны заказчика неосновательного обогащения и отказал «Руслану-1» в удовлетворении исковых требований.