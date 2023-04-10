Общество

сегодня, 10:46

Компания «Руслан-1» хотела получить ещё 193,5 млн рублей за строительство «Восточного обхода»

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#дорога #строительство #Восточный обход
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Компания «Руслан-1» хотела получить ещё 193,5 млн рублей за строительство «Восточного обхода»

Но Арбитражный суд ей отказал.

Арбитражный суд отказал ООО ТК «Руслан-1» во взыскании с «Дорожного агентства Липецкой области» 193,5 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, компания «Руслан-1» в своём иске указала на то, что при строительстве автомобильной дороги в Грязинском районе планировалось использование песчаного грунта из «Матырского месторождения» в 18 километрах от места работ, но подрядчиком использовался песчаный грунт с карьера «Стебаево», удаленность которого от места производства работ составляла 50-70 километров. Это, по мнению истца, привело к увеличению транспортных расходов на перевозку песка. «Дорожное агентство Липецкой области» в свою очередь настаивало, что подрядчик сам принял такое решение, дополнительные соглашения об увеличении цены контрактов сторонами не подписывались.

В результате суд принял решение об отсутствии со стороны заказчика неосновательного обогащения и отказал «Руслану-1» в удовлетворении исковых требований.
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#дорога #строительство #Восточный обход
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Комментарии (2)

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Гостья1

25 минут назад
Так можно удешевить сумму контракта,а так удорожить и истребовать без уведомления заказчика ,а не вышло....? Грамотные специалисты,все просчитывают и перерасчёт делают ,песка не дали.... Торгуют объекты подешевле,а где контроль на момент исполнения ?
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А то мало ли чего выпловит.

сегодня, 11:03
Хорошо бы им выплаты отдать после ГАРАНТИЙНЫЕ сроков.
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