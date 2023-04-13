Общество

26 минут назад

Липецким клирикам грозят дисциплинарные наказания за освещение куличей и яиц вне храмов

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#Пасха #религия
3
Липецким клирикам грозят дисциплинарные наказания за освещение куличей и яиц вне храмов

А такие куличи освященными считаться не могут.

На официальном сайте Липецком митрополии опубликовано обращение благочинного храмов Первого Липецкого церковного округа протоиерея Виталия Диесперова, в котором говорится о запрете для священников освещения куличей и яиц вне храмов и даже дисциплинарных наказаниях для клириках за подобное нарушение.

«Священноначалием Липецкой епархии запрещено освящение куличей и других пасхальных приношений, а также предметов обихода в местах производства и торговли. Клирики, нарушающие данный запрет, подлежат каноническим прещениям (от редакции: прещение — это дисциплинарное наказание за нарушение норм христианской жизни и церковного права, самое тяжкое прещение — анафема). Будьте бдительны и помните, что если вопреки запрету освящение куличей было совершено в магазине или в пекарне, то оно канонически ничтожно, так как совершено священником самовольно без благословения правящего архиерея. Таким образом, эти куличи освященными считаться не могут. Освящение пасхальных куличей и яиц совершается исключительно в православных храмах, как правило, в Великую субботу и на праздник Пасхи Христовой», - говорится в обращении к священникам и прихожанам.

Также клирикам иных церковных округов не благословляется священнодействовать на территории Первого Липецкого церковного округа без согласования с благочинными, как своего округа, так и 1-го Липецкого церковного округа. Но позволительно совершение частных треб в квартирах и домах.
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#Пасха #религия
3

Комментарии (2)

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18 минут назад
Что святая вода вне храма теряет свое действие?)
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отец Дормидонт

19 минут назад
это волюнтаризм !
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