Общество
сегодня, 13:13
Отопление в Липецке отключат завтра
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Глава города Евгения Уваркина подписала соответствующее постановление.
Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об окончании отопительного сезона с 12 апреля. Таким образом, передвигать дату отключения центрального отопления в Липецке мэр не стала.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышала 8 градусов тепла.
В течение нескольких дней энергетики будут поэтапно отключать подачу тепла в многоквартирные дома города.
Отключение отопления в социальных объектах — школах, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений. Однако в случае понижения температуры воздуха подача тепловой энергии в них будет возобновлена по заявке руководителя предприятия.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышала 8 градусов тепла.
В течение нескольких дней энергетики будут поэтапно отключать подачу тепла в многоквартирные дома города.
Отключение отопления в социальных объектах — школах, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений. Однако в случае понижения температуры воздуха подача тепловой энергии в них будет возобновлена по заявке руководителя предприятия.
6 991
Липчанин.
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