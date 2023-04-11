Общество

сегодня, 13:13

Отопление в Липецке отключат завтра

6 991
#отопление
Отопление в Липецке отключат завтра

Глава города Евгения Уваркина подписала соответствующее постановление.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об окончании отопительного сезона с 12 апреля. Таким образом, передвигать дату отключения центрального отопления в Липецке мэр не стала.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышала 8 градусов тепла.

В течение нескольких дней энергетики будут поэтапно отключать подачу тепла в многоквартирные дома города.

Отключение отопления в социальных объектах — школах, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений. Однако в случае понижения температуры воздуха подача тепловой энергии в них будет возобновлена по заявке руководителя предприятия.
6 991
#отопление

Комментарии (6)

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Липчанин.

11 минут назад
А как насчёт оплаты???
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Милка

35 минут назад
Любителям, +18.. оооочень холодно. 1, 2 и 3 мая
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Любителям

39 минут назад
прохлады понравится !Прогнозируется начало мая холодным .
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Лариса

47 минут назад
Зато в следующие 5 дней среднесуточная температура будет 4,5 градуса, потому что ночью -2. Об этом ОНА подумала?
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48

50 минут назад
А деньги за весь месяц возьмут
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A Allex

55 минут назад
а в выходные минус ночью!!! кто то об этом подумал, или заглянули бы в прогноз погоды, на крайний случай
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