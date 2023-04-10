Общество

34 минуты назад

В гуманитарную помощь для участников СВО случайно попали 598 тысяч рублей — деньги вернули

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#спецоперация
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В гуманитарную помощь для участников СВО случайно попали 598 тысяч рублей — деньги вернули

Оказалось, что хозяйка вещей умерла несколько лет назад, а её наследник — родственник-инвалид не знал о том, что в постельном белье женщина хранила в них свои сбережения.

В Липецкой области в полицию обратился представитель волонтёрской организации Владислав Паршинцев и сообщил, что во время сортировки гуманитарной помощи, подготовленной для отправки в зону СВО, добровольцы Елена Воловицкая и Ирина Кислякова нашли завёрнутые в одеяло ридикюль и кошелёк с крупной суммой денег. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, добровольцы обнаружили 598 тысяч рублей, свидетельство о рождении и фотографию.

Полицейские выяснили, что деньги и документы оказались посылке из Хлевного случайно. Оказалось, что хозяйка вещей умерла несколько лет назад, а её наследник — родственник-инвалид не знал о том, что женщина хранила в постельных принадлежностях свои сбережения.

За мужчиной ухаживает дочь, которую он попросил собрать гуманитарную помощь. Так одеяло с деньгами попало к волонтёрам. Сейчас деньги передали законному наследнику.
438
#спецоперация
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