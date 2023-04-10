34 минуты назад
В гуманитарную помощь для участников СВО случайно попали 598 тысяч рублей — деньги вернули
Оказалось, что хозяйка вещей умерла несколько лет назад, а её наследник — родственник-инвалид не знал о том, что в постельном белье женщина хранила в них свои сбережения.
Полицейские выяснили, что деньги и документы оказались посылке из Хлевного случайно. Оказалось, что хозяйка вещей умерла несколько лет назад, а её наследник — родственник-инвалид не знал о том, что женщина хранила в постельных принадлежностях свои сбережения.
За мужчиной ухаживает дочь, которую он попросил собрать гуманитарную помощь. Так одеяло с деньгами попало к волонтёрам. Сейчас деньги передали законному наследнику.