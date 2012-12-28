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На двух десятках улиц отключат холодную воду
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500
55 минут назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 20 июня подачу холодной воды временно ограничат жителям 23 улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 89 по улице Октябрьской. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов и зданий №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической. №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 5, 45 по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12, 18, 21 по улице Юношеской, №№ 3а, 5а, 6/1 по улице Монтажников, №№ 18,19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 21 по улице Ударников, №№ 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55 по улице Первомайской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, №№ 1б, 4 по улице Скороходова, №№ 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 45, 45а, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 44/2 по улице Космонавтов. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
водоснабжение
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