Общество

47 минут назад

На улице Советской посадят липы взамен засохших деревьев. Проспект Победы пока под вопросом

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#благоустройство #озеленение
На улице Советской посадят липы взамен засохших деревьев. Проспект Победы пока под вопросом

В этом году МУП «Зеленхоз» посадит более 1200 деревьев и кустарников в Липецке.

Одна из главных улиц Липецка, Советская, на которой находятся мэрия, горсовет и управление ФСБ выглядит голой. На улице засохло множество деревьев, и теперь на их месте зияют пустоты. Когда на этой улице появятся новые деревья?

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— Мы начали восстанавливать зеленые насаждения еще прошлой осенью. Тогда мы посадили на Советской 13 елей и семь можжевельников. В этом году взамен 33 погибших лип посадим столько же новых деревьев, — ответила на вопрос директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева.

Если говорить о проспекте Победы, то на нем вдоль так называемых красных линий уже убрали 63 ясеня, пораженных насекомыми: изумрудной узкотелой златкой. Но будет ли вместо них посажено столько же новых деревьев, Елена Мачнева не знает.

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— Деревьям на проспекте Победы — по 50 лет и больше. В СССР деревья сажали где-угодно, а потом выяснилось, что многие из них растут в охранной зоне подземных инженерных коммуникаций. И эти сети сейчас принадлежат коммерческим ресурсоснабжающим организациям. Энергетики ревностно относятся к охранными зонам сетей, поэтому новые деревья на проспекте Победы появятся только после согласования с ними, — сказала руководитель «Зеленхоза».

В этом году на озеленение Липецка выделено 130,7 млн рублей, на 9 миллионов больше, чем в прошлом. Сможет ли мэрия восстановить на эти деньги зеленые насаждения взамен погибших?

— Нет, — честно ответил на этот вопрос депутатам горсовета главный смотритель Липецка Виталий Лесных. — Мы лишь определили потребность в замене деревьев на красных линиях центральных улиц. Семь тысяч из них нужно снести. На это выделено 15 миллионов рублей. Зараженные болезнями деревья надо сносить с корчеванием пней, чтобы избежать заражения здоровых экземпляров. А во дворы мы даже и не заходили.

Сухостой во дворах и прилегающих к домам территориях должны убирать управляющие компании. Вот только делают эту работу они с неохотой. Чаще «управляшки» убирают уже упавшие деревья, попутно расплачиваясь с автовладельцами за поврежденные машины. Кстати. На проспекте Победы полно таких деревьев — они как бы не на «красных линиях», но их тоже нужно убирать.

— В прошлом году взамен снесенных, пострадавших от насекомых-вредителей и болезней деревьев на улицах Гагарина, Студеновской, Зегеля, Советской, Вермишева мы посадили 250 новых. В этом году посадим более 1200 деревьев и кустарников по улицам Терешковой, Советской, Первомайской, Гагарина, Московской, Ленина, Интернациональной, Плеханова, площадям Мира и Революции. Это будут клены, липы, ели, лиственницы, сосны, туи, — сказала Елена Мачнева.
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#благоустройство #озеленение

Комментарии (2)

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о , как ! )))))))))))

15 минут назад
В Липецкой области посадят 738 тысяч деревьев ----- В этом году МУП «Зеленхоз» посадит более 1200 деревьев.
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Шапокляк

28 минут назад
спилить и попилить - бизнес хороший. сажать - денег нет
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