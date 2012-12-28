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1233
59 минут назад
11

22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной

Полиция проводит проверку.

В полицию поступило сообщение о драке, которая произошла вчера около 22:00 у остановки «Станция защиты растений». Там группа молодых людей избила 22-летнего парня — с травмами его доставили на скорой в БСМП. Пострадавший госпитализирован. 

По сообщениям в соцсетях, на парня напала группа подростков. Он попытался убежать, но его догнали, сбили с ног и начали избивать сразу несколько человек. Драку записали на камеру мобильного телефона — видео уже разлетелась по мессенджерам и соцсетям.

— По данному факту полиция проводит проверку, изучается видео, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и личности всех участников конфликта/ По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


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Комментарии (11)

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Михаил
8 минут назад
Этим делом будет заниматься сл управления Москва и виновные по данному происшествию будут наказаны лично на контроле у бастрыкина
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Ссёлки
11 минут назад
Вот построили ФОК. Но малолетки как сидели под поликлиникой ВОП,так и сидят, пьют пиво,курят вэйпы.Ими ни кто не занимается.Нет ни участкового,ни Пдн.Учителям и родителям пофиг.Тем более сейчас каникулы.Вот потом их и тянет на преступления.Или устраивают гонки на мотоциклах возле школы-35.У родителей на уме как что нибудь продать,а у учителей быстрее выборы,подлататься.Позор такой власти.В преступник должен сидеть в тюрьме.
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За остановкой,
13 минут назад
немного левее находится бар "рыгаловка", откуда и выползают эти упыри!
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Маша
17 минут назад
Пора уже с 14 лет вменить уголовную ответственность и сделать поправки в законе. Безнаказанность порождает рост преступности у подростков до 16 лет.
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Ссср
19 минут назад
На улицах бардак, ППС нет, а камеры только констатируют факт, приходите когда убьют.
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Пора
22 минуты назад
Уже вернуть 2 года службы в армии.
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Р
30 минут назад
Так всегда было. Поэтому бывает
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Безопасность
33 минуты назад
В городе установили столько камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Вот у нас на одном столбе аж целых 6 штук висят. Неужели наша доблестная полиция не сможет найти * ? Конечно сможет.
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@
34 минуты назад
Обнаглели малолетки!когда уже будут по закону отвечать!страшно на улицу детей отпускать!каждому вернётся по заслугам и только тогда поймут!
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Горожанин
41 минуту назад
Настоящие смелые русские парни. Толпой бить одиночку
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