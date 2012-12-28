22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной

Полиция проводит проверку.

В полицию поступило сообщение о драке, которая произошла вчера около 22:00 у остановки «Станция защиты растений». Там группа молодых людей избила 22-летнего парня — с травмами его доставили на скорой в БСМП. Пострадавший госпитализирован.По сообщениям в соцсетях, на парня напала группа подростков. Он попытался убежать, но его догнали, сбили с ног и начали избивать сразу несколько человек. Драку записали на камеру мобильного телефона — видео уже разлетелась по мессенджерам и соцсетям.— По данному факту полиция проводит проверку, изучается видео, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и личности всех участников конфликта/ По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.