Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами
Общество
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59 минут назад
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22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Полиция проводит проверку.
По сообщениям в соцсетях, на парня напала группа подростков. Он попытался убежать, но его догнали, сбили с ног и начали избивать сразу несколько человек. Драку записали на камеру мобильного телефона — видео уже разлетелась по мессенджерам и соцсетям.
— По данному факту полиция проводит проверку, изучается видео, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и личности всех участников конфликта/ По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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